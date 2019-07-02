Футбол
«Тоттенхэм» объявил о первом трансфере за 517 днейSportbox.RU 05:46
«Тоттенхэм» официально объявил о трансфере нападающего «Лидса» Джека Кларка. Контракт с 18-летним англичанином рассчитан до июня 2023 года.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:10, Вашингтон
Происшествия
14 российских подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате
Во время батиметрических измерений загорелся глубоководный аппарат, погибли 14 моряков-подводников, сообщает 2 июля пресс-служба Минобороны.
Обновлено в 10:08
Политика
ЦИК Украины зарегистрировал блогера Шария кандидатом на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) зарегистрировала кандидатом в депутаты главу «Партии Шария», известного блогера и журналиста Анатолия Шария, исполнив тем самым постановление Верховного суда Украины, сообщило 2 июля издание Strana.ua.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Лещенко поддержал поездку Пугачевой по перрону
Российский певец Лев Лещенко прокомментировал поездку Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:58
Политика
Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми
"Обеспечить внесение к законодательство изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте России", — говорится в документе.
Обновлено в 12:41
Политика
На Минфин США подали в суд из-за санкций против Вексельберга
В поданном иске говорится о том, что американское управление по контролю за иностранными активами Минфина, которое инициировало санкции против Вексельберга и «Реновы», а также против других российских компаний и физических лиц весной 2018 года, не приняло решения по заявкам, поданным для управления инвестициями, что не позволяет инвесторам получать свою долю выручки.
Обновлено в 02:53
Здоровье
Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено в 13:45
Наука
Ученые описали новый способ уничтожения паразитических червей
Обновлено в 08:19
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Общество
Полярная лиса добралась из Норвегии в Канаду за 76 дней
В среднем животное преодолевало в день 46,3 км; ученые отмечают, что это один из самых быстрых переходов для полярных лис Полярная лиса преодолела рекордное расстояние в 3500 км, за 76 дней добравшись от Норвегии до Канады, пишет The Guardian.
Обновлено в 08:08
Политика
В Совете Европы подсчитали долги России
Ранее сообщалось, что Россия заплатила заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год.
Обновлено в 11:34
Теннис
Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.
Обновлено в 12:55
Общество
Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба
Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 12:47
Политика
Чехия отменила запрет на полёты российских авиакомпаний
Ранее сообщалось, что авиакомпании "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Победа" отменили рейсы в Чехию в связи с решением чешских авиавластей аннулировать ранее выданные разрешения на полёты.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Максим Виторган развлекся с Ксенией Собчак в семейном центре
Максим и Ксения посетили семейный развлекательный центр. Они дружно играли со своим двухлетним сыном Платоном.
Обновлено в 01:00
Общество
Россиянка с отрубленными мужем руками снялась в откровенной фотосессии
Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил топором кисти рук, спустя полгода после трагедии решилась на откровенную фотосессию с бионическим протезом.
Обновлено в 13:03
Армия и оружие
Трамп планирует оставить в Афганистане разведывательные подразделения
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтон намерен снизить численность своих военнослужащих в Афганистане, при этом оставив там разведывательные подразделения.
Обновлено в 00:18
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов
В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе.
Обновлено в 11:36
Происшествия
В Барселоне ограбили членов правящей семьи Катара
Номер членов правящей семьи Катара в отеле в Барселоне обокрали неизвестные. Об этом сообщила газета Vanguardia.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Клад из монет XIX-XX веков нашли в центре Москвы
При раскопках в центре Москвы археологи обнаружили клад из монет XIX–XX веков. Об этом 2 июля сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 08:08
Технологии
Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс»
Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН.
Обновлено вчера в 06:03
Здоровье
Регулярных доноров предложили освободить от ежегодного медосмотра
Начальник управления организации Службы крови ФМБА России Ольга Эйхлер заявила о необходимости упростить процедуру медобследования для доноров, сдающих кровь регулярно.
Обновлено в 02:52
Футбол
Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Пршибрамом»
Обновлено в 13:44
Политика
Зеленский повторно попросил Раду уволить Луценко и Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский повторно попросил Верховную раду рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и главы МИД Павла Климкина.
Обновлено в 09:12