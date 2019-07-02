Футбол
«Тоттенхэм» объявил о первом трансфере за 517 днейМатч ТВ 05:46
«Тоттенхэм» официально объявил о трансфере нападающего «Лидса» Джека Кларка. Контракт с 18-летним англичанином рассчитан до июня 2023 года.
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Отечественный внедорожник Chevrolet Niva получил обновления
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Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний
Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.
Обновлено в 05:19
Общество
Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ
Оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, могут приравнять к МРОТ.
Обновлено вчера в 20:36
Здоровье
Врач рассказал, как избавиться от сонливости на работе
Четверть пациентов, обращающихся к врачам, жалуются на дневную сонливость.
Обновлено в 01:00
Политика
В Госдуме призвали красноярского губернатора извиниться за грубость
Ранее в социальной сети "ВКонтакте" появилась видеозапись, на которой видно, как Усс во время визита в подтопленный город Канск резко реагирует на вопрос местной жительницы о том, видел ли он дорогу и что будет, если ее размоет, пришлют ли за жителями вертолеты.
Обновлено в 04:13
Происшествия
ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.
Обновлено вчера в 20:23
Общество
Изучена причина наводнения в Иркутской области
Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы
Завершено расследование уголовного дела о похищении генерала ФСБ Александра Пастушкова, у которого были похищены пять миллионов долларов, закопанные в огороде.
Обновлено в 03:08
Энергетика
«НОВАТЭК» изучает возможность привлечь японскую MOL в проекты по перевалке СПГ на Камчатке и Мурманске
"НОВАТЭК" планирует строительство комплекса перевалки и хранения СПГ в бухте Ура в Мурманской области.
Обновлено в 05:53
Общество
ВЦИОМ: россияне стали меньше верить в астрологические прогнозы
Согласно приведенным материалам, 15% опрошенных в 2019 году россиян верят в советы и предсказания астрологов, в то время как в 2015 году и 2000 году доля таковых составляла 31% и 33% соответственно.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»
Обновлено вчера в 18:45
Футбол
УЕФА отреагировал на идею расширения РПЛ за счёт иностранных клубов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал инициативу расширить российскую премьер-лигу (РПЛ) за счёт участия иностранных футбольных клубов.
Обновлено в 05:33
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала на своём канале на YouTube первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень», который станет продолжением известной истории.
Обновлено вчера в 12:10
Кино
Первые промо-материалы сериала «Ведьмак» от Netflix появились в Сети
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Британку высадили из самолета за слишком глубокое декольте
Обновлено вчера в 21:47
Шоу-бизнес
Максим Виторган развлекся с Ксенией Собчак в семейном центре
Максим и Ксения посетили семейный развлекательный центр. Они дружно играли со своим двухлетним сыном Платоном.
Обновлено в 01:00
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП
Согласно имеющейся информации, прием заказов на новый внедорожник УАЗ «Патриот» стартует уже в сентябре этого года одновременно с началом серийного производства модели.
Обновлено в 02:12
Путешествия
Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым
Туристический поток в Крым за первые 6 месяцев 2019 года превысил 2,2 миллиона человек – на 11% больше уровня прошлого года, из них более 200 тысяч туристов приехали из Украины, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Обновлено в 04:41
Космос
Ученые раскрыли правду об «инопланетном зонде» Оумуамуа
Американские исследователи смогли определить природу происхождения межзвездного тела Оумуамуа, которого некоторые ученые считали «зондом пришельцев».
Обновлено в 05:16
Наука
В Египте у стен древнейшей пирамиды обнаружили десятки странных мумий
Археологи из Польши обнаружили десятки таинственных мумий при раскопках захоронения, расположенного у подножия древнейшей пирамиды Египта.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Николай Басков тяжело переживает смерть отца
В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес
Сати Казанова огорчила фанатов и мужа огромными губами
Только 5% участников опроса заявили, что Казановой идут пухлые губы.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Общество
Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов
Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, 45-летняя Хайя бинт аль Хуссейн, сбежала, прихватив с собой порядка 40 миллионов долларов.
Обновлено 29 июня в 08:42
Происшествия
В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя
В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Транспорт
Чайка: места установки камер на дорогах говорят о желании заработать
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета по развитию автодорог и безопасности дорожного движения, особо отметил, что видеокамеры на дорогах должны устанавливаться для снижения аварийности и сохранения жизни людей, а не для того, чтобы собирать штрафы.
Обновлено в 04:46