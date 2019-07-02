Футбол

«Тоттенхэм» объявил о первом трансфере за 517 днейМатч ТВ 05:46

«Тоттенхэм» официально объявил о трансфере нападающего «Лидса» Джека Кларка. Контракт с 18-летним англичанином рассчитан до июня 2023 года.
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«Тоттенхэм» объявил о первом трансфере за 517 дней

Sport24.ru05:16

«Тоттенхэм» подписал 18-летнего форварда

Soccer.ru05:14

«Тоттенхэм» подписал первого игрока за полтора года и сразу же сдал его в аренду

Чемпионат05:53

«Тоттенхэм» объявил о первом трансфере за 517 дней

Матч ТВ05:46

«Тоттенхэм» подписал Джека Кларка и отдал его в аренду

Спорт-Экспресс05:19

«Тоттенхэм» объявил о первом трансфере за 517 дней

Евро-футбол.ру06:08

«Тоттенхэм» купил 18-летнего вингера «Лидса» Кларка и отдал его обратно в аренду. Это первый трансфер с января 2018-го

Sports.ru05:07
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал инициативу расширить российскую премьер-лигу (РПЛ) за счёт участия иностранных футбольных клубов.
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Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене

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