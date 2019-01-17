«Тоттенхэм» объявил о переходе Дембеле в «Гуанчжоу Фули»Чемпионат 04:07

Бельгийский полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Мусса Дембеле перешёл в «Гуанчжоу Фули». Об этом сообщил официальный сайт лондонского клуба. Ранее сообщалось, что Дембеле близок к переходу в «Бэйцзинь Гоань» за € 12 млн, но в итоге от этого варианта продолжения карьеры он отказался.

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«Тоттенхэм» объявил о переходе Дембеле в «Гуанчжоу Фули»

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