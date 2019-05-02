Футбол
«Тоттенхэм»: обследование не выявило сотрясение мозга у ВертонгенаРИА Новости вчера в 13:09
Лондонский футбольный клуб "Тоттенхэм" на своем официальном сайте объявил, что медицинское обследование не выявило сотрясение мозга у защитника Яна Вертонгена. "Тоттенхэм" во вторник проиграл на своем поле амстердамскому "Аяксу" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 0:1.
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Фанаты «Ливерпуля» требуют дисквалифицировать Месси
Фанаты "Ливерпуля" хотят избавиться от нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси во второй полуфинальной встрече Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
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В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
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