Футбол

«Тоттенхэм» продолжает следить за здоровьем ВертонгенаЕвро-футбол.ру вчера в 08:20

"Тоттенхэм" продолжает наблюдать за здоровьем защитника Яна Вертонгена, сообщает пресс-служба клуба. Напомним, во вторничном матче против "Аякса" Вертонген получил травму головы. Бельгиец пытался вернуться в игру, но очень скоро почувствовал себя плохо и был заменён.
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