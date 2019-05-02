Футбол
«Тоттенхэм» продолжает следить за здоровьем ВертонгенаЕвро-футбол.ру вчера в 08:20
"Тоттенхэм" продолжает наблюдать за здоровьем защитника Яна Вертонгена, сообщает пресс-служба клуба. Напомним, во вторничном матче против "Аякса" Вертонген получил травму головы. Бельгиец пытался вернуться в игру, но очень скоро почувствовал себя плохо и был заменён.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:06, Ашберн
Происшествия
Следователи проверят данные о детях-маугли из Петербурга
Обновлено в 02:43
Транспорт
В Госдуме предложили ограничить ремонт дорог в праздники из-за пробок
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил вице-премьеру Максиму Акимову ограничить ремонт дорог в первые дни государственных праздников.
Обновлено в 00:24
Происшествия
Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
В Мексике нашли мертвой «Мисс Уругвай-2006»
Обладательницу титула «Мисс Уругвай-2006» Фатими Давилу нашли мертвой в четверг в одном из отелей Мехико.
Обновлено в 01:32
Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
Обновлено вчера в 17:32
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено вчера в 09:06
Политика
Коломойский: с крупным бизнесом не общаются как с колхозом
С крупным бизнесом не общаются как с колхозом.
Обновлено в 03:00
Здоровье
Риск заряжения кишечными инфекциями в Тульской области увеличился
Риск заражения острыми кишечными инфекциями в Тульской области увеличился.
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В пресс-службе правительства РФ опровергли наличие родственных связей между супругой премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга "Мираторг" братьями Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 02:25
Политика
В МИД РФ прокомментировали смену посла в Минске
Смена посла России в Белоруссии является нормальной дипломатической практикой и не говорит о кризисе в отношениях двух стран.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Женщина и ребёнок погибли при пожаре в доме в Челябинской области
В городе Верхний Уфалей Челябинской области произошёл пожар в частном доме, в результате которого погибли женщина и ребёнок.
Обновлено в 02:24
Футбол
Роналду: не исключаю возможности стать тренером
Обновлено вчера в 15:30
Футбол
Глушаков запретил ребенку покидать Россию
Адвокат жены хавбека московского "Спартака" Дениса Глушакова Сергей Жорин сообщил, что футболист хочет запретить выезд дочери за границу, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае
Российский певец Филипп Киркоров отпраздновал свой 52-й день рождения в Дубае в одном из самых знаменитых отелей мира Burj Al Arab.
Обновлено вчера в 22:54
Культура
«Понтовый вид самовыражения»: Юрий Лоза раскритиковал рэп
Из 20 учеников в музыкальном классе любой вам прочитает рэп, но мало кто сыграет этюд Карла Черни, — цитирует Лозу НСН.
Обновлено вчера в 23:45
Путешествия
Федор Конюхов прервал путь к мысу Горн из-за встречного ветра
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия
Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в Крыму
Обновлено в 01:36
Общество
Дождливая погода и до 14 градусов тепла ожидаются в Москве в четверг
Облачная и дождливая погода с температурой до плюс 14 градусов ожидается в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено 01 мая в 23:24
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады подготовила законопроект, который позволит доукомплектовать украинскую армию, сообщают "Украинские новости".
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
Из квартиры пенсионерки на востоке Москвы похитили более 8 млн рублей
Злоумышленники похитили более 8 млн рублей из квартиры пенсионерки в районе Измайлово на востоке Москвы.
Обновлено в 01:57
Политика
Помпео обвинил Россию в тайной работе со спецслужбами Венесуэлы
Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что в службах безопасности Венесуэлы работает много людей, связанных с Россией.
Обновлено вчера в 21:02
Армия и оружие
СМИ: на авиабазе «Хмеймим» уничтожен самолёт и погибли военные
Обновлено вчера в 21:24
Происшествия
Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы
Гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыон, которую осудили по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, вышла на свободу.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Венесуэла потребовала от США защиты посольства республики в Вашингтоне
С требованием «исполнения обязательств» по защите посольства Венесуэлы в Вашингтоне обратился к Госдепартаменту США венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса 2 мая на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 19:34
Политика
ЦИК Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты страны
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев зарегистрирован кандидатом на пост главы государства.
Обновлено в 01:12
Футбол
Азар собирается покинуть «Челси»
Нападающий английского "Челси" Эден Азар может присоединиться к мадридскому "Реалу", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:57
Общество
Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе
В начале мая в связи с праздниками рабочая неделя продлилась только два дня, один из которых был сокращенным.
Обновлено в 01:44
Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено 01 мая в 09:14