«Тоттенхэм» не сыграет с «Арсеналом» на новом стадионеГазета.Ru 09:40

"Тоттенхэм" объявил, что матч в рамках 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Арсенала" будет сыгран на стадионе "Уэмбли", передает официальный сайт команды.

«Тоттенхэм» не сыграет с «Арсеналом» на новом стадионе

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