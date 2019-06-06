Футбол

«Тоттенхэм» назвал сумму за трансфер Эриксена в «Реал»Газета.Ru 02:41

Отмечается, что Эриксен уже заявил о желании покинуть "Тоттенхэм". В течение прошедшего сезона испанский клуб отказывался платить за Эриксена €150 млн, которые требовали лондонцы. Ранее полузащитник "Тоттенхэма" высказался о возможном переходе в "Реал".
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«Тоттенхэм» готов продать Эриксена «Реалу» за 113 миллионов евро

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Sportbox.RUвчера в 00:10

«Тоттенхэм» назвал «Реалу» цену на Эриксена

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Sports.ruвчера в 22:21

СМИ: «Реал» и «Тоттенхэм» не могут согласовать сумму трансфера Эриксена

Матч ТВвчера в 00:10

«Тоттенхэм» требует у «Реала» за Эриксена € 113 млн

Чемпионат01:17

«Тоттенхэм» хочет получить за Эриксена 120 миллионов евро, «Реал» готов заплатить только 90 миллионов

Спорт-Экспресс04 июня в 23:46
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 10:25, Ашберн
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GM и Michelin переходят на безвоздушные шины

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Материнский капитал увеличат в России

Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
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Общество

Бари Алибасова готовят к операции

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Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
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Общество

В России пожаловались на худший за всю историю нерест рыбы на Волге

Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов заявил, что в этом году на Волге ожидается один из худших за всю историю нерестов.
Обновлено в 09:14
Политика

Папа Римский встретится с Путиным

Папа Римский Франциск встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Ватикане через месяц.
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В Подмосковье появится круглогодичный курорт «Тропический остров»

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Авто

Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в РФ по итогам мая

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых кроссоверов и внедорожников и назвали топ-10 самых популярных моделей по итогам мая 2019 года.
Обновлено в 09:17
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Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

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Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

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Посмотрите, как робопес Boston Dynamics играет с настоящей овчаркой

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Задержание министра лесного комплекса Иркутской области сняли на видео

Обновлено в 05:07
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В Финском заливе в черте Петербурга утонула девочка

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Армия и оружие

Как открывался Второй фронт в Нормандии в 1944 году

Обновлено в 08:16
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В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет

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Ликвидаторы аварии на ЧАЭС оценили новый сериал от HBO «Чернобыль»

Ликвидаторы катастрофы на Чернобыльской АЭС в полной мере оценили новый популярный американо-британский сериал от телеканала HBO «Чернобыль».
Обновлено вчера в 23:54
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил о риске не запастись топливом на зиму

Украинскому «Нафтогазу» не хватает оборотных средств, чтобы в достаточном объеме заполнить подземные хранилища газа (ПХГ), сообщил в Facebook глава компании Андрей Коболев.
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Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:30
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ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Банк России в четверг отозвал лицензию на проведение банковских операций у новосибирского банка "Взаимодействие", говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено вчера в 21:52
Здоровье

В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.
Обновлено в 07:52
Общество

Девяти VPN в РФ грозит блокировка

Роскомнадзор 27 марта направил требования о необходимости подключения к государственной информационной системе (ФГИС), содержащей реестр запрещенной в РФ информации, владельцам 10 VPN-сервисов для фильтрации траффика.
Обновлено в 08:29
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Путин назвал условие снятия санкций с ЕС

«Россия тут же ответит ЕС, если новый Европарламент начнет снимать санкции против РФ», – заявил российский лидер.
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В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь

Шокирующая история в подмосковном Подольске: в подъезде жилого дома жестоко избили беременную женщину за то, что она попросила соседей не шуметь.
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17-летняя Анисимова обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» Симону Халеп

17-летняя Анисимова стала первым в истории теннисистом (и в мужском, и в женском разрядах), родившимся после 2000 года, который смог пробиться в полуфинал турнира Большого шлема.
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Роборука поможет миссии InSight возобновить бурение

Роботизированная рука автоматической марсианской станции InSight сможет помочь буровой установке HP3 возобновить работу, немного приподняв ее, тем самым скомпенсировав отдачу при ударах.
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В России рекордно упали продажи автомобилей

В мае в стране было продано более 137,6 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей – это на 6,7% меньше, чем в мае прошлого года.
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Джулия Робертс: финал «Красотки» должен был быть другим

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Путин: Россия не заинтересована в высоких ценах на нефть

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в высоких ценах на нефть, в отличие от Саудовской Аравии.
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Датский футболист
Датский футболист, атакующий полузащитник английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Дании. Ранее выступал за молодёжный состав датского «Оденсе» и за «Аякс».
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