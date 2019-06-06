«Тоттенхэм» назвал сумму за трансфер Эриксена в «Реал»Газета.Ru 02:41

Отмечается, что Эриксен уже заявил о желании покинуть "Тоттенхэм". В течение прошедшего сезона испанский клуб отказывался платить за Эриксена €150 млн, которые требовали лондонцы. Ранее полузащитник "Тоттенхэма" высказался о возможном переходе в "Реал".

«Тоттенхэм» назвал сумму за трансфер Эриксена в «Реал»

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