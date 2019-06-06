Футбол

«Тоттенхэм» назвал сумму за трансфер Эриксена в «Реал»Газета.Ru 02:41

Отмечается, что Эриксен уже заявил о желании покинуть "Тоттенхэм". В течение прошедшего сезона испанский клуб отказывался платить за Эриксена €150 млн, которые требовали лондонцы. Ранее полузащитник "Тоттенхэма" высказался о возможном переходе в "Реал".
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«Тоттенхэм» готов продать Эриксена «Реалу» за 113 миллионов евро

Советский спорт03:28

СМИ: «Реал» и «Тоттенхэм» не могут согласовать сумму трансфера Эриксена

Sportbox.RUвчера в 00:10

«Тоттенхэм» назвал «Реалу» цену на Эриксена

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«Тоттенхэм» потребует у «Реала» свыше 100 млн фунтов за Эриксена

Sports.ruвчера в 22:21

СМИ: «Реал» и «Тоттенхэм» не могут согласовать сумму трансфера Эриксена

Матч ТВвчера в 00:10

«Тоттенхэм» требует у «Реала» за Эриксена € 113 млн

Чемпионат01:17

«Тоттенхэм» хочет получить за Эриксена 120 миллионов евро, «Реал» готов заплатить только 90 миллионов

Спорт-Экспресс04 июня в 23:46
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Экономика

«Ростелеком» продает свои площади в здании Центрального телеграфа

Компания «Ростелеком» выставит на продажу принадлежащие ей 35 200 кв. м в историческом здании Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве.
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Орешкин предрек рецессию из-за роста потребкредитов в России

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что через два года Россия может столкнуться с рецессией в экономике.
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Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

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Транспорт

Более 100 новых пешеходных переходов появятся в Москве в 2019 году

Обновлено в 04:57
Политика

На парламентских выборах в Дании победила оппозиция

На прошедших в среду, 5 июня, выборах в датский парламент победил «красный» блок левоцентристских оппозиционных партий.
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Космос

Обнаружен аккреционный диск вокруг черной дыры нашей галактики

Обновлено в 03:35
Технологии

«МегаФон» и финская Cinia построят первую трансарктическую линию связи

«МегаФон» договорился с финским инфраструктурным оператором Cinia о создании международного консорциума по строительству первой трансарктической линии связи, которая соединит Европу и Азию, говорится в сообщении «МегаФона».
Обновлено в 05:32
Политика

Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики

Давление на энергетические рынки возрастает, при этом главным возмутителем спокойствия является политика нынешней администрации США.
Обновлено в 05:01
Кино

Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов

Обновлено в 05:30
Политика

Сенатор предложил способ возвращения Крыма Украине

Есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины.
Обновлено вчера в 22:37
Спорт

Обвинившая Неймара в изнасиловании показала себя

Обновлено в 04:39
Политика

В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Единоборства

Украинского боксера Усика лишили титула чемпиона

Обновлено вчера в 05:58
Политика

Песков прокомментировал отставку губернатора Астраханской области

Губернатор Астраханской области Сергей Морозов ушел в отставку по собственной просьбе.
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В багажнике автомобиля обнаружились 70 килограмм героина, общая стоимость которого составляет как минимум 3 миллиона евро.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес

Вера Брежнева и Константин Меладзе презентовали клип «Я не святая»

Вера Брежнева сегодня презентовала свою новую видеоработу - клип «Я не святая».
Обновлено вчера в 13:01
Общество

Мэрия Екатеринбурга показала список мест для размещения храма

Обновлено в 03:34
Футбол

Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций

Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира.
Обновлено вчера в 16:41
Политика

Кучма призвал официально запретить «стрелять в ответ» в Донбассе

Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что запрет на "стрельбу в ответ" должен быть прописан документально.
Обновлено в 03:28
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Жители РФ назвали самые любимые произведения Александра Пушкина

Самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане» (85% читали в детстве, 34% — после школы).
Обновлено в 03:45
Кино

Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»

Американская актриса Джулия Робертс рассказала об альтернативной концовке фильма «Красотка», которая изначально была запланирована сценаристами.
Обновлено вчера в 14:22
Политика

Украинские инвесторы потребовали миллиарды долларов за активы в Крыму

Украинские компании и физлица оценили свой ущерб от утраты активов в Крыму в несколько миллиардов долларов, сообщил заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.
Обновлено в 03:33
Футбол

Моуринью оригинально завершил работу в авторской программе на RT

Знаменитый португальский тренер Жозе Моуринью, освещавший матчи Лиги чемпионов в сезоне-2018/19 на телеканале RT, снялся в специальном ролике, приуроченном к окончанию его авторской программы.
Обновлено в 04:11
Политика

Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
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Футбол

Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы

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Политика

Генпрокурор Украины назвал условия возобновления торговли с ЛНР и ДНР

Генпрокурор добавил, что именно так и было до 2017 года.
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Политика

Администрация Зеленского обвинила МИД страны в работе на Порошенко

Администрация действующего президента Украины Владимира Зеленского заявила, что МИД страны работает на ее бывшего главу Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 15:32
Общество

Прокуратура признала незаконными разные проходные баллы для мальчиков и девочек в пермской гимназии

Прокуратура признала незаконной установку разных проходных баллов для мальчиков и девочек в пермской гимназии №4. Из-за этого могут уволить ее директора, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:44
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Датский футболист
Датский футболист, атакующий полузащитник английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Дании. Ранее выступал за молодёжный состав датского «Оденсе» и за «Аякс».
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