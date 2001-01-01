Футбол
«Тоттенхэм» назвал «Реалу» цену на ЭриксенаЕвро-футбол.ру 01:41
Лондонский "Тоттенхэм" продолжает вести переговоры с мадридским "Реалом" насчет продажи полузащитника Кристиана Эриксена. Как сообщает The Times, глава "шпор" Дэниел Леви определился с суммой компенсации за трансфер 27-летнего датчанина.
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«Тоттенхэм» хочет получить за Эриксена 120 миллионов евро, «Реал» готов заплатить только 90 миллионов
Спорт-Экспресс04 июня в 23:46
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Политика
При спикере Госдумы создадут совет по гуманитарным вопросам
С инициативой к спикеру Госдумы обратились представители общественных организаций инвалидов, а также благотворительных некоммерческих организаций, которые помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Общество
Представитель Алибасова опроверг подготовку операции
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин опроверг информацию о том, что продюсера готовят к операции.
Обновлено в 03:15
Футбол
Клубы одобрили увеличение числа участников РПЛ до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено в 07:01
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Кино
Ушел из жизни актер Александр Кузнецов
Обновлено в 06:12
Футбол
Ибаньес стал игроком «Атлетико»
В составе «Атлетико Сан-Луис» футболист провел 43 официальных матча, забив 22 мяча.
Обновлено в 06:43
Футбол
Разрыв связок. Неймар пропустит Кубок Америки
Нападающий сборной Бразилии Неймар не сможет принять участие в Кубке Америки из-за травмы.
Обновлено в 01:38
Футбол
Sky Sports: «Арсенал», «Монако» и «Севилья» интересуются Чаловым
По информации Sky Sports, на 21-летнего форварда, помимо лондонского клуба, также претендуют «Монако» и «Севилья».
Обновлено в 06:43
Экономика
«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит
Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Кино
Том Холланд проспойлерил нового «Человека-паука»
«Человек-паук: Вдали от дома» выйдет в прокат 4 июля 2019 года.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Дочь Джоли и Питта пьет гормоны для смены пола
У одной из самых известных пар Голливуда Анджелины Джоли и Брэда Питта 13-летняя дочь пьет гормоны, чтобы выглядеть более мужественно, чем сейчас.
Обновлено в 04:30
Политика
Кремль считает успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСО
Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В работе WhatsApp произошел сбой
Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в четверг в ряде стран мира.
Обновлено в 06:09
Экономика
«МегаФон» и финская Cinia построят первую трансарктическую линию связи
«МегаФон» договорился с финским инфраструктурным оператором Cinia о создании международного консорциума по строительству первой трансарктической линии связи, которая соединит Европу и Азию, говорится в сообщении «МегаФона».
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Лолита Милявская обматерила судью, требующую с нее долги
Популярная российская певица Лолита Милявская, размером пенсии которой возмущаются многие блогеры, уже не первый год ведет тяжбу в суде против ТСЖ дома, в котором в ее собственности имеется квартира, связанную с взысканием с артистки долгов по уплате услуг ЖКХ.
Обновлено в 05:50
Единоборства
Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула WBO
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик лишился одного из своих титулов.
Обновлено в 06:55
Политика
Роскомнадзор заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами
Приложение для знакомств Tinder готово предоставить информацию пользователей российским спецслужбам в случае необходимости, заявил НТВ глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Обновлено в 06:38
Кино
Кит Харингтон сменил белых ходоков на демонов
Кит Харингтон, сыгравший роль Джона Сноу, попал в реабилитационный центр, так как не смог справиться со стрессом от успеха сериала "Игра престолов".
Обновлено в 05:42
Политика
Renault и Fiat Chrysler отказались от слияния
Итальянско-американский автопроизводитель Fiat Chrysler отказался от переговоров о слиянии со своим французско-японским конкурентом Renault—Nissan—Mitsubishi, об этом FCA сообщил сегодня.
Обновлено в 06:20
Экономика
ФАС заподозрила Philips в координации цен на три модели смартфонов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении российской "дочки" Philips в связи с возможной координацией цен на три модели смартфонов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.
Обновлено в 07:03
Экономика
Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования
В ответ на выпад Орешкина глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что рост потребительского кредитования растет высокими темпами, но не выше ипотечного, а ЦБ при этом пытается его охладить.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Футбол
Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций
Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира.
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Прокуратура Украины добралась до Ющенко
Подозрение предъявлено в рамках расследования дела о выводе другим экс-президентом Украины – Виктором Януковичем резиденции «Межигорье» из государственной собственности.
Обновлено в 03:34
Экономика
«Норникель» намерен поучаствовать в развитии Севморпути
"Норильский никель" рассмотрит возможность участия в развитии Северного морского пути в связи с планируемым ростом производства, сообщил президент компании по итогам подписания на ПМЭФ-2019 соответствующего соглашение о намерениях, которое предусматривает рассмотрение возможности развития СМП.
Обновлено в 07:15