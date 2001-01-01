Футбол

«Тоттенхэм» назвал «Реалу» цену на ЭриксенаЕвро-футбол.ру 01:41

Лондонский "Тоттенхэм" продолжает вести переговоры с мадридским "Реалом" насчет продажи полузащитника Кристиана Эриксена. Как сообщает The Times, глава "шпор" Дэниел Леви определился с суммой компенсации за трансфер 27-летнего датчанина.
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СМИ: «Реал» и «Тоттенхэм» не могут согласовать сумму трансфера Эриксена

Матч ТВвчера в 00:10

«Тоттенхэм» требует у «Реала» за Эриксена € 113 млн

Чемпионат01:17

«Тоттенхэм» назвал «Реалу» цену на Эриксена

Евро-футбол.ру01:41

«Тоттенхэм» потребует у «Реала» свыше 100 млн фунтов за Эриксена

Sports.ruвчера в 22:21

«Тоттенхэм» готов продать Эриксена «Реалу» за 113 миллионов евро

Советский спорт03:28

СМИ: «Реал» и «Тоттенхэм» не могут согласовать сумму трансфера Эриксена

Sportbox.RUвчера в 00:10

«Тоттенхэм» хочет получить за Эриксена 120 миллионов евро, «Реал» готов заплатить только 90 миллионов

Спорт-Экспресс04 июня в 23:46
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Политика

При спикере Госдумы создадут совет по гуманитарным вопросам

С инициативой к спикеру Госдумы обратились представители общественных организаций инвалидов, а также благотворительных некоммерческих организаций, которые помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Общество

Представитель Алибасова опроверг подготовку операции

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин опроверг информацию о том, что продюсера готовят к операции.
Обновлено в 03:15
Футбол

Клубы одобрили увеличение числа участников РПЛ до 18 команд

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено в 07:01
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Кино

Ушел из жизни актер Александр Кузнецов

Обновлено в 06:12
Футбол

Ибаньес стал игроком «Атлетико»

В составе «Атлетико Сан-Луис» футболист провел 43 официальных матча, забив 22 мяча.
Обновлено в 06:43
Происшествия

В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь

Обновлено в 06:26
Происшествия

В Москве началась церемония похорон экс-бойца спецназа ГРУ

Обновлено в 05:13
Происшествия

Жена Панкратова-Черного объяснила его экстренную госпитализацию

Обновлено в 04:50
Футбол

Разрыв связок. Неймар пропустит Кубок Америки

Нападающий сборной Бразилии Неймар не сможет принять участие в Кубке Америки из-за травмы.
Обновлено в 01:38
Футбол

Sky Sports: «Арсенал», «Монако» и «Севилья» интересуются Чаловым

По информации Sky Sports, на 21-летнего форварда, помимо лондонского клуба, также претендуют «Монако» и «Севилья».
Обновлено в 06:43
Экономика

«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит

Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Кино

Том Холланд проспойлерил нового «Человека-паука»

«Человек-паук: Вдали от дома» выйдет в прокат 4 июля 2019 года.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес

Дочь Джоли и Питта пьет гормоны для смены пола

У одной из самых известных пар Голливуда Анджелины Джоли и Брэда Питта 13-летняя дочь пьет гормоны, чтобы выглядеть более мужественно, чем сейчас.
Обновлено в 04:30
Политика

Кремль считает успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСО

Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:45
Происшествия

В работе WhatsApp произошел сбой

Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в четверг в ряде стран мира.
Обновлено в 06:09
Экономика

«МегаФон» и финская Cinia построят первую трансарктическую линию связи

«МегаФон» договорился с финским инфраструктурным оператором Cinia о создании международного консорциума по строительству первой трансарктической линии связи, которая соединит Европу и Азию, говорится в сообщении «МегаФона».
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес

Лолита Милявская обматерила судью, требующую с нее долги

Популярная российская певица Лолита Милявская, размером пенсии которой возмущаются многие блогеры, уже не первый год ведет тяжбу в суде против ТСЖ дома, в котором в ее собственности имеется квартира, связанную с взысканием с артистки долгов по уплате услуг ЖКХ.
Обновлено в 05:50
Единоборства

Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула WBO

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик лишился одного из своих титулов.
Обновлено в 06:55
Политика

Роскомнадзор заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами

Приложение для знакомств Tinder готово предоставить информацию пользователей российским спецслужбам в случае необходимости, заявил НТВ глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Обновлено в 06:38
Кино

Кит Харингтон сменил белых ходоков на демонов

Кит Харингтон, сыгравший роль Джона Сноу, попал в реабилитационный центр, так как не смог справиться со стрессом от успеха сериала "Игра престолов".
Обновлено в 05:42
Политика

Renault и Fiat Chrysler отказались от слияния

Итальянско-американский автопроизводитель Fiat Chrysler отказался от переговоров о слиянии со своим французско-японским конкурентом Renault—Nissan—Mitsubishi, об этом FCA сообщил сегодня.
Обновлено в 06:20
Экономика

ФАС заподозрила Philips в координации цен на три модели смартфонов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении российской "дочки" Philips в связи с возможной координацией цен на три модели смартфонов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.
Обновлено в 07:03
Экономика

Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования

В ответ на выпад Орешкина глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что рост потребительского кредитования растет высокими темпами, но не выше ипотечного, а ЦБ при этом пытается его охладить.
Обновлено в 06:43
Кино

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС назвали сериал «Чернобыль» недостоверным

Обновлено в 01:07
Происшествия

В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента

Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Футбол

Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций

Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира.
Обновлено вчера в 16:41
Политика

Прокуратура Украины добралась до Ющенко

Подозрение предъявлено в рамках расследования дела о выводе другим экс-президентом Украины – Виктором Януковичем резиденции «Межигорье» из государственной собственности.
Обновлено в 03:34
Экономика

«Норникель» намерен поучаствовать в развитии Севморпути

"Норильский никель" рассмотрит возможность участия в развитии Северного морского пути в связи с планируемым ростом производства, сообщил президент компании по итогам подписания на ПМЭФ-2019 соответствующего соглашение о намерениях, которое предусматривает рассмотрение возможности развития СМП.
Обновлено в 07:15
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Кристиан Эриксен
Датский футболист
Датский футболист, атакующий полузащитник английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Дании. Ранее выступал за молодёжный состав датского «Оденсе» и за «Аякс».
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