«Тоттенхэм» назвал «Реалу» цену на ЭриксенаЕвро-футбол.ру 01:41

Лондонский "Тоттенхэм" продолжает вести переговоры с мадридским "Реалом" насчет продажи полузащитника Кристиана Эриксена. Как сообщает The Times, глава "шпор" Дэниел Леви определился с суммой компенсации за трансфер 27-летнего датчанина.

Политика При спикере Госдумы создадут совет по гуманитарным вопросам С инициативой к спикеру Госдумы обратились представители общественных организаций инвалидов, а также благотворительных некоммерческих организаций, которые помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Происшествия Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.

Общество Представитель Алибасова опроверг подготовку операции Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин опроверг информацию о том, что продюсера готовят к операции.

Футбол Клубы одобрили увеличение числа участников РПЛ до 18 команд Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.

Происшествия В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.

Футбол Ибаньес стал игроком «Атлетико» В составе «Атлетико Сан-Луис» футболист провел 43 официальных матча, забив 22 мяча.

Футбол Разрыв связок. Неймар пропустит Кубок Америки Нападающий сборной Бразилии Неймар не сможет принять участие в Кубке Америки из-за травмы.

Экономика «Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».

Кино Том Холланд проспойлерил нового «Человека-паука» «Человек-паук: Вдали от дома» выйдет в прокат 4 июля 2019 года.

Шоу-бизнес Дочь Джоли и Питта пьет гормоны для смены пола У одной из самых известных пар Голливуда Анджелины Джоли и Брэда Питта 13-летняя дочь пьет гормоны, чтобы выглядеть более мужественно, чем сейчас.

Политика Кремль считает успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСО Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия В работе WhatsApp произошел сбой Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в четверг в ряде стран мира.

Экономика «МегаФон» и финская Cinia построят первую трансарктическую линию связи «МегаФон» договорился с финским инфраструктурным оператором Cinia о создании международного консорциума по строительству первой трансарктической линии связи, которая соединит Европу и Азию, говорится в сообщении «МегаФона».

Шоу-бизнес Лолита Милявская обматерила судью, требующую с нее долги Популярная российская певица Лолита Милявская, размером пенсии которой возмущаются многие блогеры, уже не первый год ведет тяжбу в суде против ТСЖ дома, в котором в ее собственности имеется квартира, связанную с взысканием с артистки долгов по уплате услуг ЖКХ.

Единоборства Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула WBO Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик лишился одного из своих титулов.

Политика Роскомнадзор заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами Приложение для знакомств Tinder готово предоставить информацию пользователей российским спецслужбам в случае необходимости, заявил НТВ глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Кино Кит Харингтон сменил белых ходоков на демонов Кит Харингтон, сыгравший роль Джона Сноу, попал в реабилитационный центр, так как не смог справиться со стрессом от успеха сериала "Игра престолов".

Политика Renault и Fiat Chrysler отказались от слияния Итальянско-американский автопроизводитель Fiat Chrysler отказался от переговоров о слиянии со своим французско-японским конкурентом Renault—Nissan—Mitsubishi, об этом FCA сообщил сегодня.

Экономика ФАС заподозрила Philips в координации цен на три модели смартфонов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении российской "дочки" Philips в связи с возможной координацией цен на три модели смартфонов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.

Экономика Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования В ответ на выпад Орешкина глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что рост потребительского кредитования растет высокими темпами, но не выше ипотечного, а ЦБ при этом пытается его охладить.

Происшествия В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.

Футбол Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира.

Политика Прокуратура Украины добралась до Ющенко Подозрение предъявлено в рамках расследования дела о выводе другим экс-президентом Украины – Виктором Януковичем резиденции «Межигорье» из государственной собственности.