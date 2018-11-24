Футбол

«Тоттенхэм» нанес «Челси» первое поражение в чемпионате
Вести.Ru
14:33

У "Челси" отличился Оливье Жиру (85-я). "Тоттенхэм" нанес "Челси" первое поражение в сезоне, а сам выиграл в тртий раз подряд и поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 30 очков. "Челси" с 28 баллами идет четвертым.
Вести.Ru14:33

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