Футбол

«Тоттенхэм» нацелился на нападающего «Бетиса»Матч ТВ 02:20

«Тоттенхэм» ищет замену своему бомбардиру Гарри Кейну, который из-за травмы выбыл до марта. Согласно источнику, лондонский клуб готов сделать предложение «Бетису» по парагвайцу Антонио Санабрии. 22-летний форвард перешел в «Бетис» в 2016 году из «Ромы» за 7,5 миллиона евро.
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СМИ: «Тоттенхэм» интересуется форвардом «Бетиса»

RT на русском07:53

«Тоттенхэм» нацелился на нападающего «Бетиса»

Матч ТВ02:20

«Тоттенхэм» нацелился на нападающего «Бетиса»

Sportbox.RU02:20

СМИ: «Тоттенхэму» нужен форвард «Бетиса»

Спорт-Экспресс01:19

«Тоттенхэм» хочет подписать Санабрию

Soccer.ruвчера в 09:25
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Футбол

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