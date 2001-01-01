«Тоттенхэм» нацелился на нападающего «Бетиса»Матч ТВ 02:20

«Тоттенхэм» ищет замену своему бомбардиру Гарри Кейну, который из-за травмы выбыл до марта. Согласно источнику, лондонский клуб готов сделать предложение «Бетису» по парагвайцу Антонио Санабрии. 22-летний форвард перешел в «Бетис» в 2016 году из «Ромы» за 7,5 миллиона евро.

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