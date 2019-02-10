Футбол

«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Лестер»Матч ТВ 10:30

Тоттенхэм — Лестер
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Уэмбли»
Сон Хын Мин
16′
Дэнни Роуз
20′
Ян Вертонген
28′
Давинсон Санчес Мина
33′
59′
Демарай Грэй
Джейми Варди
Кристиан Эриксен
63′
Оливер Скипп
Тоби Алдервейрелд
71′
72′
Рашид Геззаль
Келечи Ихеаначо
76′
Джейми Варди
Фернандо Льоренте
Виктор Ваньяма
80′
85′
Юри Тилеманс
Дэнни Роуз
Кайл Уокер-Питерс
88′
88′
Харви Барнс
Синдзи Окадзаки
Сон Хын Мин
90′+1′
«Тоттенхэм» в Лондоне победил «Лестер» в матче 26-го тура чемпионата Англии. В составе хозяев голы забили Давинсон Санчес, Кристиан Эриксен и Сон Хын-Мин. Единственный мяч «лисов» при счете 0:2 забил Джейми Варди. Отметим, что за несколько минут до этого английский форвард не реализовал пенальти.
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