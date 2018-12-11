Футбол

«Тоттенхэм» на «Камп Ноу» вырвал ничью и билет в плей-офф
Евро-футбол.ру
16:57

Один из наиболее интересных вторничных матчей Лиги чемпионов проходил на "Камп Ноу" - "Барселона" принимала "Тоттенхэм". Команда Эрнесто Вальверде не имела турнирной мотивации, ведь обеспечила себе первое место в группе, в то время как команде Маурисио Почеттино было за что бороться.
Евро-футбол.ру16:57

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Дембеле кровожадно расстрелял Льориса, но Моура спас евросезон для «Тоттенхэма»

Eurosport.ru17:34

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Барселоной» и вышел в плей-офф ЛЧ

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«Барселона» — «Тоттенхэм»: Дембеле сыграет в составе хозяев с первых минут

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Оставьте Дембеле в покое. Круче него в «Барсе» только Месси

Спорт-Экспресс17:30

«Барселона» – «Тоттенхэм». Месси, Пике и Бускетс остались в запасе

Советский спорт14:00

«Барселона» — «Тоттенхэм». Месси, Пике и Бускетс остались в запасе хозяев

Sport24.ru13:49

Вертонген: Не буду против, если Месси останется на скамейке запасных

LiveSport.ru13:35
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Футбол

«Тоттенхэм» и «Барселона» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Английский "Тоттенхэм" сыграл на выезде вничью с "Барселоной" (1:1) и вместе с каталонской командой вышел из группы "В" в плей-офф Лиги чемпионов.
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Футбол

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Немецкий "Шальке-04" и российский "Локомотив" определились со стартовыми составами на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
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Футбол

Касильяс вторым в истории Лиги чемпионов одержал 100 побед

37-летний испанец стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов, одержавшим со своими командами (до «Порту» он выступал за «Реал») 100 побед.
Обновлено в 16:35
Футбол

«Ливерпуль» теряет ван Дейка на следующий еврокубковый матч

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк не поможет своей команде в следующем еврокубковом матче.
Обновлено в 16:38
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Баскетбольный «Зенит» проиграл «Валенсии» в рамках Еврокубка

Обновлено в 17:36
Футбол

Бекао занимается в общей группе в преддверии матча с «Реалом»

Отмечается, что все футболисты занимаются в общей группе, включая защитника Родриго Бекао, чье участие в игре было под вопросом из-за травмы бедра.
Обновлено в 14:12
Футбол

«Олимпиакос» объявил о досрочном расторжении контракта с Туре

Греческий футбольный клуб «Олимпиакос» объявил о досрочном расторжении контракта с ивуарийским полузащитником Яя Туре.
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Футбол

Зобнин получил награду «Джентльмен года»

Второй год подряд «Джентльменом года» становится футболист «Спартака». В прошлом году награду получил вратарь Артем Ребров.
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Футбол

«Барселона» оценила Дембеле в 400 млн евро

«Барселона» установила ценник на Усмана Дембеле.
Обновлено в 16:21
Футбол

Анри: «Монако» проведет ротацию состава в матче с «Боруссией»

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри намерен перекроить состав и произвести ротацию в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».
Обновлено в 06:48
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Роналду отказали в отдыхе в матче Лиги чемпионов с «Янг Бойз»

Если бы игра ничего не решала, он получил бы отдых. Бентанкур тоже сыграет, так как его не будет в матче с «Торино».
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«Манчестер Сити» купит вратаря «Коламбуса» Стеффена в 2019 году

Голкипер "Коламбуса" Зак Стеффен станет игроком "Манчестер Сити" летом 2019 года, информирует официальный Твиттер американского клуба.
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14-летний вратарь умер из-за травмы на футбольном поле

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Байи вернулся к тренировкам перед матчем с «Валенсией»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи вернулся к тренировкам в преддверии матча Лиги чемпионов против «Валенсии».
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«Спартак» зимой может подписать полузащитника «Леванте»

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