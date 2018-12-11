Футбол
«Тоттенхэм» на «Камп Ноу» вырвал ничью и билет в плей-офф
«Тоттенхэм» на «Камп Ноу» вырвал ничью и билет в плей-оффЕвро-футбол.ру16:57
Один из наиболее интересных вторничных матчей Лиги чемпионов проходил на "Камп Ноу" - "Барселона" принимала "Тоттенхэм". Команда Эрнесто Вальверде не имела турнирной мотивации, ведь обеспечила себе первое место в группе, в то время как команде Маурисио Почеттино было за что бороться.
Евро-футбол.ру16:57
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Футбол
«Тоттенхэм» и «Барселона» вышли в плей-офф Лиги чемпионов
Английский "Тоттенхэм" сыграл на выезде вничью с "Барселоной" (1:1) и вместе с каталонской командой вышел из группы "В" в плей-офф Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:45
Футбол
Шальке-04 — Локомотив 1:0
Немецкий "Шальке-04" и российский "Локомотив" определились со стартовыми составами на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:37
Футбол
Касильяс вторым в истории Лиги чемпионов одержал 100 побед
37-летний испанец стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов, одержавшим со своими командами (до «Порту» он выступал за «Реал») 100 побед.
Обновлено в 16:35
Футбол
«Ливерпуль» теряет ван Дейка на следующий еврокубковый матч
Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк не поможет своей команде в следующем еврокубковом матче.
Обновлено в 16:38
Футбол
Баскетбольный «Зенит» проиграл «Валенсии» в рамках Еврокубка
Обновлено в 17:36
Футбол
Бекао занимается в общей группе в преддверии матча с «Реалом»
Отмечается, что все футболисты занимаются в общей группе, включая защитника Родриго Бекао, чье участие в игре было под вопросом из-за травмы бедра.
Обновлено в 14:12
Футбол
«Олимпиакос» объявил о досрочном расторжении контракта с Туре
Греческий футбольный клуб «Олимпиакос» объявил о досрочном расторжении контракта с ивуарийским полузащитником Яя Туре.
Обновлено в 13:33
Футбол
Зобнин получил награду «Джентльмен года»
Второй год подряд «Джентльменом года» становится футболист «Спартака». В прошлом году награду получил вратарь Артем Ребров.
Обновлено в 16:05
Футбол
«Барселона» оценила Дембеле в 400 млн евро
«Барселона» установила ценник на Усмана Дембеле.
Обновлено в 16:21
Футбол
Анри: «Монако» проведет ротацию состава в матче с «Боруссией»
Главный тренер «Монако» Тьерри Анри намерен перекроить состав и произвести ротацию в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».
Обновлено в 06:48
Футбол
Роналду отказали в отдыхе в матче Лиги чемпионов с «Янг Бойз»
Если бы игра ничего не решала, он получил бы отдых. Бентанкур тоже сыграет, так как его не будет в матче с «Торино».
Обновлено в 15:53
Футбол
«Манчестер Сити» купит вратаря «Коламбуса» Стеффена в 2019 году
Голкипер "Коламбуса" Зак Стеффен станет игроком "Манчестер Сити" летом 2019 года, информирует официальный Твиттер американского клуба.
Обновлено в 14:35
Происшествия
14-летний вратарь умер из-за травмы на футбольном поле
Обновлено в 13:26
Футбол
Байи вернулся к тренировкам перед матчем с «Валенсией»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи вернулся к тренировкам в преддверии матча Лиги чемпионов против «Валенсии».
Обновлено в 14:47
Футбол
«Спартак» зимой может подписать полузащитника «Леванте»
Российский клуб может подписать футболиста в зимнее трансферное окно, но еще не договорился с «Леванте» по стоимости трансфера.
Обновлено в 17:34