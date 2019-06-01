Футбол
«Тоттенхэм» может заменить Триппьера на Хюсая или ФлоренциСпорт-Экспресс 04:25
"Тоттенхэм" присматривает двух футболистов, которые могут заменить защитника Кирана Триппьера. 28-летний футболист этим летом перешел в "Атлетико".
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:23, Вашингтон
Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
Ранее бизнесмен Кибар Халваши, во владение которого должен быть передан телеканал «Рустави 2» после решения ЕСПЧ, заявлял о намерении уволить Гварамию.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес
Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги
Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:55
Политика
Медведчук обсудил с Путиным мирный план по Донбассу
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук рассказал президенту РФ Владимиру Путину о презентации мирного плана по Донбассу Европарламенту.
Обновлено в 10:55
Политика
Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными
Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.
Обновлено в 08:14
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Общество
Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные
Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.
Обновлено в 10:36
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Политика
СБУ задержала водителя тягача, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
Политика
Военнослужащим по контракту существенно поднимут зарплату
Известно, что уже с 1 сентября существенно увеличится денежное жалование военнослужащих, замещающих первичные воинские должности. в том числе должностных окладов с 1-го по 4-й тарифный разряд.
Обновлено вчера в 04:45
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе
Обновлено в 07:10
Происшествия
В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцев
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Зеленский решил упростить получение гражданства Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам, об этом сообщает его пресс-служба.
Обновлено вчера в 16:53
Футбол
Зенит продлил контракт с Ерохиным
Обновлено в 09:24
Общество
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей
Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.
Обновлено в 09:22
Здоровье
Минздрав рассказал, как законно ввезти незарегистрированное лекарство
В российском Минздраве рассказали, что в страну можно законно ввезти незарегистрированное лекарство при наличии подтверждающих медицинских документов, пишет РИА Новости.
Обновлено в 10:34
Политика
Путин поручил отменить штрафы с камер, размещенных с нарушениями
Президент Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с отменой штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали камеры, установленные с нарушениями.
Обновлено в 11:20
Финансы
Южнокорейский фондовый рынок продолжает снижение
Эксперты связывают это с торговой войной США и Китая, от которой непосредственно страдают южнокорейские производители.
Обновлено в 05:13
Политика
ЕС призвал Россию взять на себя ответственность за крушение MH17
Совет ЕС выпустил заявление по случаю пятой годовщины крушения Boeing 777 в Донбассе.
Обновлено 16 июля в 16:31
Экономика
Страховое возмещение по отдельным видам вкладов предложили увеличить
В Госдуму внесён законопроект о повышенном размере страхового возмещения по некоторым видам банковских вкладов — открытых при продаже недвижимости или получения наследства и в других случаях.
Обновлено в 10:25
Экономика
Вместо пальмового масла власти поддержат производство молока
Парламентарий отметил, что пальмовое масло используется в производстве практически всех пищевых продуктов, и это снижает качество продукции, более того, вытесняет с рынка молочные продукты, молоко, сыры.
Обновлено в 07:50
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Кабинет министров Украины ввел специальные пошлины на российское топливо, сообщил представитель Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 08:36
Экономика
Алексей Тайчер покинул пост советника гендиректора РЖД
"Алексей Тайчер покинул пост советника генерального директора РЖД на общественных началах", - сказали в пресс-службе холдинга.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Роспотребнадзор назвал источник инфекции в детском лагере в Крыму
Источником инфекции в детском лагере «Лучистый» в Крыму оказались сотрудники столовой.
Обновлено в 09:58
Политика
МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы
В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:54
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Шурыгина оставила мужа и улетела на Бали с миллионером
Участница громкого скандала с изнасилованием Диана Шурыгина улетела на Бали с молодым предпринимателем.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Установлены обстоятельства отключения энергоблоков на АЭС под Тверью
В «Росэнергоатоме» назвали причину отключения трех энергоблоков Калининской АЭС в Тверской области.
Обновлено в 04:59