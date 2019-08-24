Лондонцы не хотят расставаться с 27-летним датчанином, но тот через год может стать свободным агентом. Сам Эриксен намерен перейти в «Реал», «Барселону» или «Ювентус». «Тоттенхэм», в свою очередь, готов рассмотреть предложения по хавбеку в размере не менее 50 миллионов фунтов, сообщает Daily Mail.

«Тоттенхэм» может продать Эриксена за 50 млн фунтов

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