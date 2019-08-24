Футбол
«Тоттенхэм» может продать Эриксена за 50 млн фунтовSports.ru 00:15
Лондонцы не хотят расставаться с 27-летним датчанином, но тот через год может стать свободным агентом. Сам Эриксен намерен перейти в «Реал», «Барселону» или «Ювентус». «Тоттенхэм», в свою очередь, готов рассмотреть предложения по хавбеку в размере не менее 50 миллионов фунтов, сообщает Daily Mail.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:33, Ашберн
Культура
Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с инфарктом
В настоящее время артист находится в реанимации. Информация об этом проявилась на официальном Facebook-аккаунте исполнителя.
Обновлено в 08:16
Происшествия
В Ставропольском крае локализовали лесной пожар
Лесной пожар в Ставропольском крае рядом с селом Бешпагир локализован, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
Обновлено вчера в 14:08
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Футбол
«Локомотив» победил «Краснодар» в молодежном первенстве
Обновлено в 06:47
Хоккей
Тренер сборной России назвал неприятной дисквалификацию Кузнецова
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов прокомментировал дисквалификацию Евгения Кузнецова на четыре года.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий".
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Политика
Кремль сообщил о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли
Поручения, которые в субботу дал президент Владимир Путин, направлены на исправление проблем в угледобывающей промышленности.
Обновлено в 07:21
Политика
Порошенко отсутствовал на праздновании Дня независимости Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко проигнорировал праздничные мероприятия, проводимые в Киеве по случаю Дня независимости страны в субботу, 24 августа.
Обновлено в 07:32
Футбол
СМИ: Джованни Симеоне отказал московскому «Динамо»
Как сообщает Calciomercato со ссылкой на Sky Sports, московское «Динамо» пыталось приобрести форварда «Фиорентины» Джованни Симеоне.
Обновлено в 05:49
Политика
Российский посол Александр Яковенко завершил свою миссию в Лондоне
Посол России в Великобритании Александр Яковенко 24 августа завершил свою миссию, временным поверенным назначен советник-посланник Иван Володин, говорится в распространенном в субботу сообщении дипмиссии.
Обновлено в 07:35
Политика
Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7
Глава Европейского совета Дональд Туск в ходе пресс-конференции перед началом саммита «Большой семёрки» в Биаррице выступил против возвращения России в формат G8 и предложил пригласить на следующую встречу лидеров G7 Украину в качестве гостя.
Обновлено в 06:59
Политика
Зеленский объявил 29 августа Днём памяти защитников Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ об объявлении 29 августа Днём памяти защитников Украины, погибших «в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность» страны.
Обновлено в 05:42
Общество
Митинг-концерт в честь 350-летия российского флага проходит в Москве
Митинг-концерт в честь 350-летия российского флага начался на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Стрельба в Подмосковье: коллекторы напали на мужчину с ребенком
Вчера в Красногорске (Подмосковье) коллекторы обстреляли из пневматического пистолета мужчину и его маленького сына.
Обновлено в 08:05
Политика
Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком
В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".
Обновлено в 07:29
Культура
На фестивале «Таврида-Арт» установили два рекорда России
В Крыму установили два всероссийских рекорда.
Обновлено в 07:32
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку
Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» отправился из Мурманска на Чукотку, в город Певек, где он и будет базироваться.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено вчера в 06:31
Авто
Названа стоимость седана Aurus Senat
23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.
Обновлено вчера в 06:29
Политика
Зеленский сообщил об утренних СМС о потерях в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский каждое утро начинает с СМС-сообщения от Генерального штаба, в котором говорится о количестве обстрелов и потерях среди военных.
Обновлено в 08:14
Общество
В Чечне дали имя самой большой мечети в Европе
Самая большая мечеть в Европе, которая открылась в пятницу в чеченском Шали, получила имя пророка Мухаммеда, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на церемонии открытия культового здания.
Обновлено вчера в 05:14
Футбол
Шон Райт-Филлипс завершил карьеру
Бывший полузащитник «Челси», «Манчестер Сити» и сборной Англии Шон Райт-Филлипс объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 07:10
Политика
WSJ: Болтон намерен помешать покупке украинской «Мотор Сич» Китаем
Помощник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать сделке по продаже украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» группе компаний, включая китайскую Beijing Skyrizon Aviation.
Обновлено в 01:31
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко заявила в интервью телеканалу NewsOne, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
В Киеве начался «Марш защитников Украины»
"Марш защитников Украины", альтернативный официальному "Шествию достоинства", проходит в Киеве в рамках празднования Дня независимости страны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:48
Футбол
«Верона» освободила место в составе для игрока не из ЕС под Глушенкова
Итальянский клуб сдал в аренду албанскому «Фламуртари» защитника из Буркина-Фасо Ива Батионо, который занимал место игрока не из страны Европейского союза.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажирки
Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.
Обновлено в 04:59