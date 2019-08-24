Лондонцы не хотят расставаться с 27-летним датчанином, но тот через год может стать свободным агентом. Сам Эриксен намерен перейти в «Реал», «Барселону» или «Ювентус». «Тоттенхэм», в свою очередь, готов рассмотреть предложения по хавбеку в размере не менее 50 миллионов фунтов, сообщает Daily Mail.

«Тоттенхэм» может продать Эриксена за 50 млн фунтов

Политика Москалькова встретилась с Вышинским в СИЗО Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова встретилась с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским в Лукьяновском СИЗО на Украине.

Музыка На рэпера Дрейка подали в суд за плагиат бита 19-летней давности Музыкант из Нового Орлеана Сэм Скалли подал в суд на рэпера Дрейка и хип-хоп исполнителя под псевдонимом Big Freedia за то, что они использовали один из его битов в нескольких треках, сообщает TMZ.

Футбол Миранчуки тащат «Локо». Руководство готово отпустить их в Европу, но Семин против Миранчуки подарили Семину шедевр Сейчас 23-летние Алексей и Антон входят в тройку лучших игроков с российским паспортом по версии Instat.

Политика Мария Захарова станцевала лезгинку Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».

Армия и оружие В Тамбовской области стреляли из самых мощных в мире минометов Артиллеристы провели боевые стрельбы 240-миллиметровых самоходных минометов «Тюльпан», которые не имеют аналогов по своей огневой мощи.

Происшествия В ДТП с автобусом под Волгоградом погибли пять человек Утром 24 августа на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области легковой автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, следовавший из Жирновска в Москву.

Политика Савченко заявила о начале украинизации России Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.

Футбол Джованни Симеоне отклонил предложение «Динамо» «Динамо» хотело подписать форварда «Фиорентины» Джованни Симеоне в это трансферное окно.

Космос НАСА назвало причину неудачной стыковки «Союза МС-14» к МКС Космический корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) на борту не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС) из-за неполадок в системе сближения и стыковки «Курс-НА».

Технологии ПЭБ «Академик Ломоносов» отправился из Мурманска в Певек Построенный на Балтийском заводе в Петербурге первый плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился из Мурманска к месту своего постоянного базирования в чукотский Певек.

Кино Умер актер Виталий Логвиновский Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.

Происшествия Архангельские власти объяснили попадание цезия-137 в организм врача Ранее чиновники сообщили, что обследование участников ликвидации последствий ЧП не выявило у них проблем со здоровьем.

Общество Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил ученых Ученые совершили пять погружений, снимая первые в истории кадры корабля 4K и собрали богатый материал для нового документального фильма.

Политика В Кремле констатировали начало диалога Путина и Зеленского В Кремле напомнили об «осторожном оптимизме» по поводу отношений России и Украины после начала диалога между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Фигурное катание Валиева победила на первом этапе юниорского Гран-при в Куршевеле Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей первого этапа юниорской серии Гран-при, который проходит во французском Куршевеле.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.

Политика Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.

Здоровье Первый случай смерти от вейпа зафиксирован в США В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, которое спровоцировало курение электронной сигареты.

Политика В Германии требуют удалить украинский сайт «Миротворец» Немецкое правительство осуждает сайт «Миротворец» и требует от украинской власти предпринять действия по его удалению.

Шоу-бизнес Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк Близкие уверены, что ему не придется собирать деньги на лечение артистки.

Происшествия В Краснодарском крае четыре человека погибли в ДТП Четыре человека, по предварительным данным, погибли в аварии с участием двух легковых автомобилей под Армавиром, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Наука Создан браслет для предсказания вспышек агрессии при аутизме Ученым из США удалось создать браслет, имеющий способность предсказывать появление вспышек агрессии у людей с аутизмом.

Политика Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.

Политика Вассерман о разбитых надеждах украинцев, отмечающих День независимости Граждане Украины в субботу, 24 августа, отмечают День независимости, которую страна обрела ровно 28 лет назад.

Политика Путин поручил решить вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.