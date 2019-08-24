Футбол
«Тоттенхэм» может продать Эриксена за 50 млн фунтовSports.ru 00:15
Лондонцы не хотят расставаться с 27-летним датчанином, но тот через год может стать свободным агентом. Сам Эриксен намерен перейти в «Реал», «Барселону» или «Ювентус». «Тоттенхэм», в свою очередь, готов рассмотреть предложения по хавбеку в размере не менее 50 миллионов фунтов, сообщает Daily Mail.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:30, Ашберн
Политика
Москалькова встретилась с Вышинским в СИЗО
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова встретилась с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским в Лукьяновском СИЗО на Украине.
Обновлено вчера в 16:06
Экономика
ГАЗ намерен перейти на четырёхдневную рабочую неделю
Обновлено вчера в 04:00
Музыка
На рэпера Дрейка подали в суд за плагиат бита 19-летней давности
Музыкант из Нового Орлеана Сэм Скалли подал в суд на рэпера Дрейка и хип-хоп исполнителя под псевдонимом Big Freedia за то, что они использовали один из его битов в нескольких треках, сообщает TMZ.
Обновлено вчера в 09:49
Футбол
Миранчуки тащат «Локо». Руководство готово отпустить их в Европу, но Семин против
Миранчуки подарили Семину шедевр Сейчас 23-летние Алексей и Антон входят в тройку лучших игроков с российским паспортом по версии Instat.
Обновлено 22 августа в 17:10
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено 22 августа в 12:15
Армия и оружие
В Тамбовской области стреляли из самых мощных в мире минометов
Артиллеристы провели боевые стрельбы 240-миллиметровых самоходных минометов «Тюльпан», которые не имеют аналогов по своей огневой мощи.
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия
В ДТП с автобусом под Волгоградом погибли пять человек
Утром 24 августа на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области легковой автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, следовавший из Жирновска в Москву.
Обновлено в 05:17
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
Джованни Симеоне отклонил предложение «Динамо»
«Динамо» хотело подписать форварда «Фиорентины» Джованни Симеоне в это трансферное окно.
Обновлено в 04:49
Космос
НАСА назвало причину неудачной стыковки «Союза МС-14» к МКС
Космический корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) на борту не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС) из-за неполадок в системе сближения и стыковки «Курс-НА».
Обновлено в 04:44
Технологии
ПЭБ «Академик Ломоносов» отправился из Мурманска в Певек
Построенный на Балтийском заводе в Петербурге первый плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился из Мурманска к месту своего постоянного базирования в чукотский Певек.
Обновлено вчера в 10:08
Кино
Умер актер Виталий Логвиновский
Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
Архангельские власти объяснили попадание цезия-137 в организм врача
Ранее чиновники сообщили, что обследование участников ликвидации последствий ЧП не выявило у них проблем со здоровьем.
Обновлено вчера в 10:01
Общество
Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил ученых
Ученые совершили пять погружений, снимая первые в истории кадры корабля 4K и собрали богатый материал для нового документального фильма.
Обновлено 21 августа в 23:48
Политика
В Кремле констатировали начало диалога Путина и Зеленского
В Кремле напомнили об «осторожном оптимизме» по поводу отношений России и Украины после начала диалога между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 06:01
Фигурное катание
Валиева победила на первом этапе юниорского Гран-при в Куршевеле
Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей первого этапа юниорской серии Гран-при, который проходит во французском Куршевеле.
Обновлено вчера в 17:04
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Политика
Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
Обновлено вчера в 04:31
Здоровье
Первый случай смерти от вейпа зафиксирован в США
В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, которое спровоцировало курение электронной сигареты.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Калуге
Обновлено в 05:03
Политика
В Германии требуют удалить украинский сайт «Миротворец»
Немецкое правительство осуждает сайт «Миротворец» и требует от украинской власти предпринять действия по его удалению.
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес
Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк
Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк Близкие уверены, что ему не придется собирать деньги на лечение артистки.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В Краснодарском крае четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека, по предварительным данным, погибли в аварии с участием двух легковых автомобилей под Армавиром, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 12:33
Наука
Создан браслет для предсказания вспышек агрессии при аутизме
Ученым из США удалось создать браслет, имеющий способность предсказывать появление вспышек агрессии у людей с аутизмом.
Обновлено вчера в 14:40
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено вчера в 06:31
Политика
Вассерман о разбитых надеждах украинцев, отмечающих День независимости
Граждане Украины в субботу, 24 августа, отмечают День независимости, которую страна обрела ровно 28 лет назад.
Обновлено в 03:00
Политика
Путин поручил решить вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию
Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.
Обновлено в 05:05
Экономика
В сельском хозяйстве Киргизии ожидают рост производства на 3%
Отмечается, что рост в сельском хозяйстве связан с увеличением производства продуктов растениеводства на 3,8%, животноводства — на 2,3%. На увеличение производства оказывают влияние благоприятные природные факторы, активизация инновационной деятельности в растениеводстве, создание распределительных, маркетинговых и логистических центров.
Обновлено в 05:11