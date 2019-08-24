Футбол

«Тоттенхэм» может продать Эриксена за 50 млн фунтовSports.ru 00:15

Лондонцы не хотят расставаться с 27-летним датчанином, но тот через год может стать свободным агентом. Сам Эриксен намерен перейти в «Реал», «Барселону» или «Ювентус». «Тоттенхэм», в свою очередь, готов рассмотреть предложения по хавбеку в размере не менее 50 миллионов фунтов, сообщает Daily Mail.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Тоттенхэм» может продать Эриксена за 50 млн фунтов

Sports.ru00:15

«Тоттенхэм» готов отпустить Эриксена за 50 миллионов фунтов

Sport24.ru04:55

СМИ: «Тоттенхэм» готов продать Эриксена за 50 миллионов фунтов

Sportbox.RU02:37

СМИ: «Тоттенхэм» готов продать Эриксена за 50 миллионов фунтов

Матч ТВ02:37

«Тоттенхэм» готов расстаться с Эриксеном за 50 млн фунтов

Sport.ru02:30

«Тоттенхэм» готов расстаться с Эриксеном за 50 млн фунтов

LiveSport.ru01:42

«Тоттенхэм» готов продать Эриксена за 50 миллионов фунтов

Советский спорт05:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:30, Ашберн
Политика

Москалькова встретилась с Вышинским в СИЗО

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова встретилась с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским в Лукьяновском СИЗО на Украине.
Обновлено вчера в 16:06
Экономика

ГАЗ намерен перейти на четырёхдневную рабочую неделю

Обновлено вчера в 04:00
Музыка

На рэпера Дрейка подали в суд за плагиат бита 19-летней давности

Музыкант из Нового Орлеана Сэм Скалли подал в суд на рэпера Дрейка и хип-хоп исполнителя под псевдонимом Big Freedia за то, что они использовали один из его битов в нескольких треках, сообщает TMZ.
Обновлено вчера в 09:49
Футбол

Миранчуки тащат «Локо». Руководство готово отпустить их в Европу, но Семин против

Миранчуки подарили Семину шедевр Сейчас 23-летние Алексей и Антон входят в тройку лучших игроков с российским паспортом по версии Instat.
Обновлено 22 августа в 17:10
Политика

Мария Захарова станцевала лезгинку

Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено 22 августа в 12:15
Армия и оружие

В Тамбовской области стреляли из самых мощных в мире минометов

Артиллеристы провели боевые стрельбы 240-миллиметровых самоходных минометов «Тюльпан», которые не имеют аналогов по своей огневой мощи.
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия

В ДТП с автобусом под Волгоградом погибли пять человек

Утром 24 августа на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области легковой автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, следовавший из Жирновска в Москву.
Обновлено в 05:17
Политика

Савченко заявила о начале украинизации России

Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком

Обновлено в 02:43
Футбол

Джованни Симеоне отклонил предложение «Динамо»

«Динамо» хотело подписать форварда «Фиорентины» Джованни Симеоне в это трансферное окно.
Обновлено в 04:49
Космос

НАСА назвало причину неудачной стыковки «Союза МС-14» к МКС

Космический корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) на борту не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС) из-за неполадок в системе сближения и стыковки «Курс-НА».
Обновлено в 04:44
Технологии

ПЭБ «Академик Ломоносов» отправился из Мурманска в Певек

Построенный на Балтийском заводе в Петербурге первый плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился из Мурманска к месту своего постоянного базирования в чукотский Певек.
Обновлено вчера в 10:08
Кино

Умер актер Виталий Логвиновский

Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Политика

Порошенко не пришел на празднование Дня независимости в Киеве

Обновлено в 04:12
Происшествия

Архангельские власти объяснили попадание цезия-137 в организм врача

Ранее чиновники сообщили, что обследование участников ликвидации последствий ЧП не выявило у них проблем со здоровьем.
Обновлено вчера в 10:01
Общество

Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил ученых

Ученые совершили пять погружений, снимая первые в истории кадры корабля 4K и собрали богатый материал для нового документального фильма.
Обновлено 21 августа в 23:48
Политика

В Кремле констатировали начало диалога Путина и Зеленского

В Кремле напомнили об «осторожном оптимизме» по поводу отношений России и Украины после начала диалога между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 06:01
Фигурное катание

Валиева победила на первом этапе юниорского Гран-при в Куршевеле

Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей первого этапа юниорской серии Гран-при, который проходит во французском Куршевеле.
Обновлено вчера в 17:04
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы

В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Политика

Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
Обновлено вчера в 04:31
Здоровье

Первый случай смерти от вейпа зафиксирован в США

В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, которое спровоцировало курение электронной сигареты.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Калуге

Обновлено в 05:03
Политика

В Германии требуют удалить украинский сайт «Миротворец»

Немецкое правительство осуждает сайт «Миротворец» и требует от украинской власти предпринять действия по его удалению.
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес

Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк

Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк Близкие уверены, что ему не придется собирать деньги на лечение артистки.
Обновлено в 05:22
Происшествия

В Краснодарском крае четыре человека погибли в ДТП

Четыре человека, по предварительным данным, погибли в аварии с участием двух легковых автомобилей под Армавиром, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 12:33
Наука

Создан браслет для предсказания вспышек агрессии при аутизме

Ученым из США удалось создать браслет, имеющий способность предсказывать появление вспышек агрессии у людей с аутизмом.
Обновлено вчера в 14:40
Политика

Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД

Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено вчера в 06:31
Политика

Вассерман о разбитых надеждах украинцев, отмечающих День независимости

Граждане Украины в субботу, 24 августа, отмечают День независимости, которую страна обрела ровно 28 лет назад.
Обновлено в 03:00
Политика

Путин поручил решить вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию

Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.
Обновлено в 05:05
Экономика

В сельском хозяйстве Киргизии ожидают рост производства на 3%

Отмечается, что рост в сельском хозяйстве связан с увеличением производства продуктов растениеводства на 3,8%, животноводства — на 2,3%. На увеличение производства оказывают влияние благоприятные природные факторы, активизация инновационной деятельности в растениеводстве, создание распределительных, маркетинговых и логистических центров.
Обновлено в 05:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кристиан Эриксен
Датский футболист
Датский футболист, атакующий полузащитник английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Дании. Ранее выступал за молодёжный состав датского «Оденсе» и за «Аякс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное