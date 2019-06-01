Футбол
«Тоттенхэм» может приобрести защитника «Ромы» или «Наполи»Матч ТВ 02:52
Руководство «Тоттенхэма» рассматривает защитников Алессандро Флоренци из «Ромы» и Эльсейда Хюсаи из «Наполи» на замену Кирану Триппьеру, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
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