Футбол

«Тоттенхэм» может предложить краткосрочный контракт РоссиСоветский спорт 02:08

Форвард Джузеппе Росси может стать игроком Тоттенхэма, сообщает Football Italia. Шпоры рассматривают вариант приглашения 31-летнего итальянца на краткосрочный контракт со сдельной платой.
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Росси: приглашение в «МЮ» — это прекрасный жест Сульшера и всего клуба

Чемпионат03:52

Бывший нападающий сборной Италии может стать игроком «Тоттенхэма»

Матч ТВ02:35

«Тоттенхэм» может предложить Росси краткосрочный контракт. Сейчас итальянец тренируется с «МЮ»

Бомбардир.рувчера в 11:31

Джузеппе Росси: «Посмотрим, что случится в зимнее трансферное окно»

Спорт-Экспресс03:06

Джузеппе Росси, который тренируется с «МЮ», хочет найти себе клуб в Европе

Sports.ru02:38

«Тоттенхэм» интересуется Росси

Soccer.ruвчера в 12:19

«Тоттенхэм» может предложить краткосрочный контракт Росси

Советский спорт02:08
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Происшествия

Обнаружен один из лётчиков потерпевшего аварию Су-34

Спасатели обнаружили одного из лётчиков Су-34, потерпевшего аварию на Дальнем Востоке.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Шереметьеве

Анастасию Вашукевич, более известную как Настя Рыбка, и Александра Кириллова (Алекса Лесли) задержали в московском аэропорту Шереметьево — сразу после того, как они прибыли из Таиланда, где они почти год провели в тюрьме.
Обновлено вчера в 12:25
Общество

Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей

Районный суд Грозного обязал отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере более 9 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия

Два Су-34 столкнулись во время полётов на Дальнем Востоке

Обновлено в 02:56
Авто

УАЗ раскрыл новые опции для УАЗ «Патриот»

Ульяновский автозавод начнет продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с расширенным оснащением с февраля текущего года.
Обновлено вчера в 16:35
Космос

В двигателях «Ангары» выявлен опасный дефект

Дефект двигателя ракет "Ангара" может прводить к резонансу и разрушению носителя.
Обновлено в 02:59
Происшествия

ИГ взяло ответственность за взрыв дома в Магнитогорске

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в жилой многоэтажке и в маршрутке в Магнитогорске, сообщает сайт SITE Intelligence Group, отслеживающий данные о деятельности террористов.
Обновлено в 01:03
Происшествия

СК считает взрыв газа приоритетной версией ЧП в Магнитогорске

В Следственном комитете России заявили, что приоритетной версией происшедшего в Магнитогорске остаётся взрыв бытового газа.
Обновлено в 02:46
Авто

На ГАЗе приостановлен выпуск Mercedes-Benz Sprinter

На заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде приостановлен выпуск микроавтобусов Mercedes-Benz Sprinter Classic.
Обновлено в 02:52
Космос

Ученые предупредили об угрозе падения астероида на Землю

Обновлено в 00:51
Космос

Российское оборудование на МКС оказалось в критическом состоянии

Обновлено в 04:20
Происшествия

Спасённого в Магнитогорске младенца перевели в обычную палату

Обновлено в 02:24
Интернет

Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных

Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено вчера в 08:56
Технологии

Rambler перезапустит «Живой журнал»

Rambler Group начнет масштабный перезапуск блог-платформы LiveJournal в январе 2019 года.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Врачи «скорой» поели в KFC вместо оказания помощи мужчине без сознания

Обновлено в 00:42
Теннис

Шарапова обыграла Возняцки и вышла в четвёртый круг Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу над представительницей Дании Каролиной Возняцки в матче третьего круга Australian Open.
Обновлено в 02:19
Экономика

Российские нефтяные компании пожаловались на Росгвардию

Главы крупнейших нефтяных компаний России пожаловались в Совет безопасности на Росгвардию.
Обновлено вчера в 23:31
Авто

Tesla отзывает 14 тысяч проданных в Китае электромобилей

Свыше 14 тысяч проданных в Китае электромобилей Model S подлежат отзыву в связи с выявленной проблемой в газогенераторах подушек безопасности, следует из доклада Государственного управления по рыночному надзору КНР.
Обновлено в 02:45
Транспорт

Построен первый километр железной дороги на подходе к Крымскому мосту

Строители уложили первый километр железнодорожного пути на подходе к Крымскому мосту.
Обновлено в 02:35
Авто

Купеобразный Geely FY11 раскрылся в «спортивной» версии

Моторную гамму Geely FY11, помимо стандартного 2,0-литрового турбомотора на 238 сил, представила гибридная силовая установка от Volvo XC40 на базе 1,5-литрового 177-сильного «атмосферника» и 48-вольтового стартер-генератора.
Обновлено 16 января в 23:44
Здоровье

Боткинская больница в Москве планирует до 130 пересадок органов в год

Отмечается, что к сегодняшнему дню в больнице уже проведены операции по трансплантации роговицы, костного мозга, а также почек и печени, «однако, это лишь начало дальнейшего развития отделения трансплантации органов и тканей» больницы.
Обновлено в 03:04
Космос

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

Названа предварительная причина столкновения двух Су-34

Предварительной причиной столкновения двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 над Японским морем названа ошибка экипажа, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Убийцу приемной внучки Моргана Фримана приговорили к 20 годам тюрьмы

Убийцу приемной внучки американского актера Моргана Фримана приговорили к 20 годам лишения свободы.
Обновлено в 00:25
Авто

Hyundai согласилась делать машины с российскими двигателями

Минпромторг раскрыл детали специального инвестконтракта (СПИК) с ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», который относится к проекту по локализации производства легковых автомобилей в России.
Обновлено в 04:50
Общество

Алкоголь и сигареты захотели убрать из продуктовых магазинов

В Госдуме разработали законопроект о запрете реализации алкоголя и табачных изделий в обычных продуктовых магазинах.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Число жертв взрыва в Колумбии увеличилось до 21 человека

Обновлено в 02:47
Происшествия

Муж королевы Елизаветы II попал в ДТП

Супруг Елизаветы II 97-летний герцог Эдинбургский попал в ДТП, об этом информирует ITV.com.
Обновлено вчера в 15:07
Экономика

Facebook и Twitter ответили на запрос Роскомнадзора

Роскомнадзор получил ответы от компаний Facebook и Twitter на запрос об исполнении требования закона о хранении данных на территории России, сообщил РБК представитель службы.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Адвокат Насти Рыбки рассказал об ее задержании

Обновлено в 04:54
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Джузеппе Росси
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий итальянского клуба «Дженоа». Лучший бомбардир Олимпийского футбольного турнира 2008 года.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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