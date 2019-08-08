Футбол
«Тоттенхэм» купил у «Фулхэма» СессеньонаSport24.ru вчера в 12:54
«Тоттенхэм» объявил на своем официальном сайте о переходе Райана Сессеньона из «Фулхэма». С 19-летним футболистом подписан контракт, рассчитанный до 2025 года. Новичок «Тоттенхэма» будет играть под 19-м номером.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 06:40, Вашингтон
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Стоит отметить, что в пресс-службе сослались на зарплаты, указанные в «Положении о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации».
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Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
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Опубликовано видео момента ДТП с автобусом под Новороссийском
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента аварии пассажирского автобуса, который слетел в обрыв под Новороссийском 7 августа.
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В МВД Астрахани не поступало сообщений о ДТП с автомобилем Aurus
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Голодец назвала рост посещаемости музеев Крыма успехом
Рост посещаемости музеев Крыма за три года с 2,6 до 3,5 миллионов человек является успешным и хорошим показателем, сказала в ходе совещания по вопросам культуры, спорта и туризма вице-премьер правительства России Ольга Голодец.
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Минсельхоз оценил идею запрета уничтожения санкционных продуктов
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Facebook собирается платить СМИ миллионы долларов за новости
«Facebook предлагает новостным каналам миллионы долларов за право размещать контент в разделе новостей», — сообщает американское издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Ученые Сибирского государственного медицинского университета назвали самую «вкусную» группу человеческой крови для комаров.
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ВТБ запустил сервис голосового помощника
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