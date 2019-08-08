Футбол

«Тоттенхэм» купил у «Фулхэма» СессеньонаSport24.ru вчера в 12:54

«Тоттенхэм» объявил на своем официальном сайте о переходе Райана Сессеньона из «Фулхэма». С 19-летним футболистом подписан контракт, рассчитанный до 2025 года. Новичок «Тоттенхэма» будет играть под 19-м номером.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Тоттенхэм» приобрёл Сессеньона у «Фулхэма» за £ 25 млн

Чемпионатвчера в 13:11

Полузащитник «Фулхэма» Сессеньон стал игроком «Тоттенхэма»

Советский спортвчера в 13:07

«Тоттенхэм» завершит сделку по 19-летнему защитнику «Фулхэма»

Sportbox.RUвчера в 06:27

«Тоттенхэм» подписал 19-летнего хавбека «Фулхэма» Сессеньона

Sports.ruвчера в 12:58

«Тоттенхэм» завершит сделку по 19-летнему защитнику «Фулхэма»

Матч ТВвчера в 06:27

«Тоттенхэм» подписал 19-летнего полузащитника «Фулхэма» Сессеньона

Спорт-Экспрессвчера в 12:58

Сессеньон станет игроком «Тоттенхэма»

Bookmaker-ratings.ruвчера в 01:56
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 06:40, Вашингтон
Общество

Стала известна зарплата космонавтов в России

Стоит отметить, что в пресс-службе сослались на зарплаты, указанные в «Положении о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации».
Обновлено вчера в 10:57
Общество

Синоптик сообщил о везении Москвы из-за маршрута атмосферного фронта

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала РБК, что атмосферный фронт прошел с юга от Москвы.
Обновлено в 04:02
Политика

Царские долги: французский депутат требует российские деньги

Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Происшествия

В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»

Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.
Обновлено в 06:32
Общество

Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию

Обновлено вчера в 17:28
Общество

Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве

Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Экономика

Сбербанк создаст совместное предприятие с «Союзмультфильмом»

Сбербанк планирует создать совместное предприятие (СП) с ФГУП «Союзмультфильм», сообщают РБК и Forbes.
Обновлено в 02:44
Экономика

В аптеках становится меньше дешёвых лекарств

Доля дешёвых лекарств в структуре продаж пока остается высокой — суммарно 91% в категориях до 500 рублей.
Обновлено в 03:39
Политика

В Совфеде раскритиковали олимпийскую карту Японии с Южными Курилами

Оспариваемые японцами четыре российских острова Южных Курил изображены на карте Японии в разделе маршрута олимпийского огня на официальном сайте Олимпиады 2020 года.
Обновлено в 03:08
Политика

В Совфеде решили прописать в законе разрешенные для митингов места

Сенаторы Людмила Бокова и Андрей Климов выступили с предложением законодательно оформить список разрешенных для проведения митингов и политических акций мест, сообщили в Совете Федерации.
Обновлено вчера в 11:11
Футбол

Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»

Обновлено в 06:17
Общество

Росстат назвал средний возраст женщин при рождении ребенка

Средний возраст женщины при рождении ребенка растет во всем мире, отметил заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.
Обновлено в 06:06
Политика

Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство

Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Опубликовано видео момента ДТП с автобусом под Новороссийском

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента аварии пассажирского автобуса, который слетел в обрыв под Новороссийском 7 августа.
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия

В МВД Астрахани не поступало сообщений о ДТП с автомобилем Aurus

Сообщений о ДТП с автомобилем представительского класса Aurus в МВД Астрахани не поступало, заявил РИА Новости представитель ведомства.
Обновлено в 06:17
Путешествия

Голодец назвала рост посещаемости музеев Крыма успехом

Рост посещаемости музеев Крыма за три года с 2,6 до 3,5 миллионов человек является успешным и хорошим показателем, сказала в ходе совещания по вопросам культуры, спорта и туризма вице-премьер правительства России Ольга Голодец.
Обновлено в 06:32
Политика

Минсельхоз оценил идею запрета уничтожения санкционных продуктов

Министерство сельского хозяйства России не одобрило идею ввести запрет на уничтожение запрещенных к ввозу продуктов, так как нелегального оборота может стать больше.
Обновлено в 04:31
Политика

В Крыму подняли украинский флаг

В Крыму был поднят украинский флаг, сообщил на своей странице в Facebook советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев.
Обновлено в 04:05
Политика

Китай заинтересовался российскими двигателями ПД-14, заявили в ОДК

Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес

В Москве проходит прощание с Вилли Токаревым

Церемония началась в храме Святителя Николая в Котельниках.
Обновлено в 03:40
Технологии

Facebook собирается платить СМИ миллионы долларов за новости

«Facebook предлагает новостным каналам миллионы долларов за право размещать контент в разделе новостей», — сообщает американское издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 22:50
Наука

Ученые назвали самую «любимую» группу крови комаров

Ученые Сибирского государственного медицинского университета назвали самую «вкусную» группу человеческой крови для комаров.
Обновлено вчера в 11:09
Армия и оружие

Посол США пригрозил частичным выводом контингента из ФРГ

Гренелл назвал оскорбительными ожидания германской стороны о том, что платить за нахождение в стране 50 тыс. американских военных продолжат налогоплательщики США, Германия же будет использовать торговый профицит для внутренних целей.
Обновлено в 06:04
Происшествия

В Петербурге легковушка сбила пешеходов на тротуаре

Обновлено в 06:32
Происшествия

В Петербурге задержали третьего болельщика, напавшего на ОМОН

Обновлено в 05:50
Происшествия

Отец во время спора убил приятеля на глазах маленького сына в Саратове

Обновлено в 06:19
Здоровье

Свердловских матерей проконсультировали по теме кормления грудью

Чем больше был период грудного вскармливания, тем большим является защитный эффект для сердца матери, обнаружили специалисты.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие

Американский беспилотник разбился под Багдадом

Обновлено в 04:12
Здоровье

Онколог назвал семь симптомов рака

Специалисты рекомендуют своевременно обращать внимание на семь признаков, которые могут свидетельствовать о развитии онкозаболеваний.
Обновлено в 06:20
Технологии

ВТБ запустил сервис голосового помощника

ВТБ в пилотном режиме запустил сервис голосового IVR в контакт-центре, говорится в сообщении кредитной организации.
Обновлено в 04:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Райан Сессеньон
Британский футболист
Английский футболист, полузащитник клуба «Фулхэм» и сборной Англии по футболу до 21 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное