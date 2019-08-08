Футбол
«Тоттенхэм» купил у «Фулхэма» СессеньонаSport24.ru 12:54
«Тоттенхэм» объявил на своем официальном сайте о переходе Райана Сессеньона из «Фулхэма». С 19-летним футболистом подписан контракт, рассчитанный до 2025 года. Новичок «Тоттенхэма» будет играть под 19-м номером.
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В России впервые заметили сельдяного короля
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В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму
Совет Федерации обнаружил факты иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму.
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Маколей Калкин показал, как будет выглядеть в перезапуске «Один дома»
Звезда американского фильма опубликовал в своем Instagram фото, которым проиллюстрировал образ героя "Одного дома" Кевина Маккалистера в современности.
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Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался властям
В Киргизии сотрудники силовых структур задержали экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, он вывезен с территории резиденции.
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Из-за скачков давления москвичам советуют избегать стрессов и вождения
Как сообщил агентству «Москва» главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников, колебания атмосферного давления могут спровоцировать у большинства горожан слабость и проблемы со сном.
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Армия и оружие
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Дагестанцы вышли на улицу после слов Кадырова об имаме Шамиле
Несколько десятков человек в Махачкале вышли на улицу из-за высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова об имаме Шамиле.
Обновлено в 20:33
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Ракета-носитель Atlas V со спутником защищенной связи AEHF-4 (Advanced Extremely High Frequency 4) для нужд американских военных стартовала в четверг с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Обновлено в 06:21
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Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 14:33
Технологии
В центре Москвы запустили первую в России пилотную зону сети 5G
Оператор Tele2 развернул сеть с использованием оборудования шведской компании Ericsson.
Обновлено в 09:17
Финансы
В Дании начали выдавать ипотеку под 0%
Например, в начале августа 2019 года банк Realkredit Danmark выдавал жилищные кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет.
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СМИ сообщили об пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском
В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
Обновлено в 21:11
Футбол
«Спартак» может приобрести полузащитника «Страсбура» Сиссоко
«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Страсбура» Ибраима Сиссоко, сообщает Sport24.
Обновлено в 18:54
Происшествия
В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»
Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
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Футбол
Агент Джорджевича оценил вероятность перехода в «Локомотив»
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Обновлено в 21:00
Общество
Подготовительные работы для строительства жилья начались в Тулуне
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко проверил, как идут работы в новом районе для строительства многоквартирного и индивидуального жилья, сообщает 7 августа 2019 года пресс-служба правительства.
Обновлено вчера в 02:24
Политика
Медведев прибыл в Киргизию на встречу с главами кабминов ЕАЭС
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Киргизию, где примет в пятницу участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в киргизском городе Чолпон-Ата.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Полиция пришла с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией
В рамках уголовного дела о легализации денежных средств в домах сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным, проводятся оперативные мероприятия.
Обновлено в 02:16
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В Выборге объявили победителей кинофестиваля «Окно в Европу»
Напомним, что двадцать седьмой кинофестиваль "Окно в Европу" проходил в Выборге в период со 2 по 8 августа этого года.
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Наука
В Ирландии найдено скопление неолитических памятников
Команда из Университетского колледжа Дублина обнаружила следы почти четырех десятков неизвестных ранее памятников, расположенных рядом с Ньюгрейнджем.
Обновлено в 11:18
Общество
В Приморье наградили спасавших детей в «Холдоми» вожатых
В палаточном лагере в "Холдоми" в Хабаровском крае, в котором 23 июля случился пожар и погибло четверо детей, вожатыми работали молодые люди из Приморья.
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Армия и оружие
Sohu: МБР «Сармат» прикрыла слабость российского флота
В недавно развернувшемся противоборстве российские военные проявили явную слабость.
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Экономика
Доходность пенсионных накоплений в ВЭБе достигла 8,42%
При досрочном переходе из Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд по итогам кампании этого года граждане рискуют потерять инвестиционный доход сразу за четыре года – с 2016 по 2019 гг. По оценкам пресс-службы госкомпании, потери могут составлять до трети от суммы средств на пенсионном счёте.
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Экономика
Чистая прибыль «Русала» в первом полугодии сократилась почти на $400 млн
Чистая прибыль «Русала» за первые шесть месяцев 2019 года сократилась с $952 млн до $558 млн за аналогичный период годом ранее.
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Ксения Собчак опубликовала фотографию с Квентином Тарантино
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Обновлено в 05:57
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Выяснилось, что в августе все комплектации седана Datsun on-DO и хэтчбека Datsun mi-DO прибавили в цене 5000 рублей, т.е. на 0,7-1% от прежнего прайса.
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