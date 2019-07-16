Футбол
«Тоттенхэм» хочет вернуть Бэйла за 60 млн евроSoccer.ru вчера в 23:01
"Тоттенхэм" заинтересован в трансфере полузащитника "Реала" Гарета Бэйла. Как утверждает источник, лондонский клуб будет готов предложить за бывшего игрока от 50 до 60 млн евро. При этом "шпоры" готовы платить Бэйлу только половину от суммы в € 17 млн, которую он ежегодно получает в "Реале".
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