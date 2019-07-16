"Тоттенхэм" заинтересован в трансфере полузащитника "Реала" Гарета Бэйла. Как утверждает источник, лондонский клуб будет готов предложить за бывшего игрока от 50 до 60 млн евро. При этом "шпоры" готовы платить Бэйлу только половину от суммы в € 17 млн, которую он ежегодно получает в "Реале".

Политика Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Политика В России отреагировали на санкции ЕС против Турции Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.

Общество Мировой голод растет третий год подряд, заявили в ООН Доступа к достаточному количеству продовольствия в 2018 году не имели 820 миллионов человек, таким образом, мировой голод не снижается в течение последних трех лет, число голодающих выросло на 10 миллионов человек, говорится в опубликованном в понедельник докладе ООН "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире".

Армия и оружие Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.

Происшествия Девушка сходила к стоматологу и едва не умерла Жительница американского города Ла-Кросс, штат Висконсин, едва не умерла от заражения крови после визита к стоматологу.

Политика Зеленского призвали «наступить на горло» песне о победе над Россией Бывший глава информационного департамента украинского МИДа Олег Волошин раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его желание "победить Россию".

Армия и оружие Американская разведка обнаружила «уязвимость» в российской С-400 Аналитики американского центра частной разведки Stratfor утверждают, что российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 имеет одну значительную уязвимость.

Политика Вакарчук предложил сажать в тюрьму на 15 лет за переговоры с Россией Украинские политики, ведущие переговоры с Россией без разрешения властей государства, должны быть осуждены на 15 лет заключения - такое предложение озвучил солист группы "Океан Эльзы" и лидер украинской политической партии "Голос" Святослав Вакарчук.

Общество Летят «Журавли», бьют рекорды «Чижики» Белорусы перенимают у Северной столицы опыт в образовании и здравоохранении, а минские архитекторы проектируют жилые кварталы в городе на Неве.

Происшествия Суд арестовал бывшего владельца Антипинского НПЗ Мазурова Тверской суд Москвы арестовал бывшего владельца Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрия Мазурова.

Общество Утвержден календарь выходных дней в 2020 году Россияне по утвержденному календарю отдыхают: с 1 по 8 января. Первомайские каникулы — с 1 по 5 мая, выходные к Дню Победы — с 9 по 11 мая.

Происшествия Новгородский экс-замгубернатора получил 10 лет колонии за коррупцию По информации пресс-службы регионального управления СК, дело о взятке на 17 млн рублей в отношении Шалмуева ведомство возбудило в 2018 году.

Политика «Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.

Теннис Халеп станет знаменосцем сборной Румынии в Токио-2020 Румынская теннисистка Симона Халеп станет знаменосцем своей национальной команды на Олимпийских играх в Токио, которые состоятся в 2020 году.

Политика Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров "Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва» Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.

Гаджеты Honor 9X Pro не очень сильно отличается от Honor 9X Следом за Honor 9X в базе данных китайского регулятора TENAA появился и смартфон Honor 9X Pro, в результате чего мы, наконец, может сложить практически финальное мнение об этом устройстве.

Политика Совбез ООН обсудит вопрос нарушения Украиной Минских соглашений Совет безопасности ООН обсудит, нарушает ли украинский закон о языке Минские соглашения.

Футбол Артем Дзюба показал, как будет выглядеть в старости Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба с помощью специального приложения показал, как он будет выглядеть в старости.

Армия и оружие Пакистан открыл своё воздушное пространство для гражданской авиации Пакистан открыл своё воздушное пространство для всех типов гражданских авиаперевозок, об этом сообщает ANI со ссылкой на Управление гражданской авиации Пакистана.

Футбол Де Йонг определился с игровым номером в «Барселоне» Новичок «Барселоны» Френки де Йонг определился с игровым номером, под которым будет выступать за каталонский клуб.