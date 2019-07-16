Футбол
«Тоттенхэм» хочет вернуть Бэйла из «Реала»Metaratings 06:19
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл может покинуть испанский клуб перед стартом нового сезона. По информации Marca, в услугах 29-летнего футболиста заинтересован его бывший клуб «Тоттенхэм», который не прочь вернуть игрока. Английская команда готова предложить за переход Бэйла €60 млн.
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