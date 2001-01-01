Футбол
«Тоттенхэм» хочет получить 113 млн евро за ЭриксенаSport.ru 02:43
"Тоттенхэм" обозначил финансовые требования по продаже полузащитника Кристиана Эриксена. Как сообщает The Times, лондонцы готовы отпустить игрока в "Реал" за 113 млн евро. Недавно 27-летний полузащитник признал, что хотел бы попробовать силы в новом клубе .
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«Тоттенхэм» хочет получить за Эриксена 120 миллионов евро, «Реал» готов заплатить только 90 миллионов
Спорт-Экспресс04 июня в 23:46
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 16:39, Ашберн
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В США заявили о «неприемлемых рисках» из-за покупки Турцией С-400
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