Футбол

«Тоттенхэм» хочет получить 113 млн евро за ЭриксенаSport.ru 02:43

"Тоттенхэм" обозначил финансовые требования по продаже полузащитника Кристиана Эриксена. Как сообщает The Times, лондонцы готовы отпустить игрока в "Реал" за 113 млн евро. Недавно 27-летний полузащитник признал, что хотел бы попробовать силы в новом клубе .
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«Тоттенхэм» готов продать Эриксена «Реалу» за 113 миллионов евро

Советский спорт03:28

СМИ: «Реал» и «Тоттенхэм» не могут согласовать сумму трансфера Эриксена

Sportbox.RUвчера в 00:10

«Тоттенхэм» назвал «Реалу» цену на Эриксена

Евро-футбол.ру01:41

«Тоттенхэм» потребует у «Реала» свыше 100 млн фунтов за Эриксена

Sports.ruвчера в 22:21

СМИ: «Реал» и «Тоттенхэм» не могут согласовать сумму трансфера Эриксена

Матч ТВвчера в 00:10

«Тоттенхэм» требует у «Реала» за Эриксена € 113 млн

Чемпионат01:17

«Тоттенхэм» хочет получить за Эриксена 120 миллионов евро, «Реал» готов заплатить только 90 миллионов

Спорт-Экспресс04 июня в 23:46
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 16:39, Ашберн
Общество

Экс-жена Малашенко обвинила Божену Рынску в краже ковра

Обновлено в 09:18
Политика

Путин и Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Неве

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 15:46
Авто

GM совместно с Michelin обует свои машины в безвоздушные шины

Альянс, как сообщается, уже в этом году приступит к испытаниям прототипа на полигоне GM в Мичигане, а обувать в UPTIS планируется электрические Chevrolet Bolt.
Обновлено в 09:14
Политика

Дочь Пескова извинилась за высказывание о казнях геев

Обновлено в 15:13
Общество

Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна

Обновлено в 13:45
Здоровье

Женщина пролила духи и осталась без ноги

Обновлено в 13:42
Футбол

«Манчестер Сити» ведет переговоры с «Ювентусом» по трансферу Канселу

По информации источника, руководство «Манчестер Сити» вступило в переговоры с туринским клубом по трансферу 24-летнего португальца.
Обновлено в 13:49
Авто

Названы самые незащищенные от угона в России автомобили

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей.
Обновлено в 07:39
Экономика

Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся

В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова похудела на сомнительном питании

Кожевникова уверяет, что все это произошло лишь, благодаря одним известным бадам.
Обновлено в 11:30
Наука

Броня из пены защитит военную технику от пуль

Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
Обновлено в 11:16
Политика

Трамп предупредил Китай о возможном повышении пошлин

Президент США Дональд Трамп в четверг предупредил Пекин о возможности очередного повышения пошлин, отметив при этом, что в торговых переговорах с Китаем происходит много "интересного".
Обновлено в 04:34
Происшествия

В Липецкой области три человека погибли в ДТП с автобусом

Три человека погибли, два пострадали в ДТП с участием двух легковых машин и междугородним автобусом в Липецкой области, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 14:55
Происшествия

В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США

Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.
Обновлено в 14:29
Гаджеты

Начался прием предзаказов на OPPO Reno 10x Zoom

Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову застрахуют на 5 миллионов рублей

Обновлено в 02:19
Общество

Россия расширила список сильнодействующих веществ

Правительство внесло препараты прегабалин, тапентадол и тропикамид в список сильнодействующих и ядовитых веществ, подпадающих под действие статьи 234 УК РФ.
Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес

Катя Гордон заявила, что не называла Ксению Собчак «старой и страшной»

Сегодня в издании Андрея Малахова «Starhit» был опубликован комментарий Кати Гордон к высказыванию Ксении Собчак о дружбе.
Обновлено в 08:05
Общество

Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:02
Экономика

Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Мосгорсуд предупредил россиян о новом способе мошенничества

Мосгорсуд предупредил россиян о новом способе мошенничества — преступники представляются сотрудниками суда и других госорганов и вынуждают перечислить им деньги за якобы присуждённые судом средства.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес

Волочкова рассказала про допрос по делу об убийстве

Балерина Анастасия Волочкова ответила на слухи о том, что ее вызвали на допрос по делу об убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича, совершенном 10 лет назад.
Обновлено в 05:17
Общество

Мэрия Екатеринбурга назвала список площадок под строительство храма

Обновлено вчера в 21:12
Политика

В США заявили о «неприемлемых рисках» из-за покупки Турцией С-400

«С нашей точки зрения, покупка Турцией С-400 создаёт неприемлемые риски для США», — цитирует РИА Новости Винтернитца.
Обновлено в 14:58
Шоу-бизнес

Мама Тимати объявила конкурс на лучшее имя для ребенка рэпера

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова объявила конкурс на самое лучшее имя для второго ребенка музыканта.
Обновлено в 10:56
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Авто

В продаже появилась обновленная версия Mitsubishi Pajero 2020

Реализации транспортного средства Mitsubishi Pajero следующего 2020 модельного года начались 6 июня.
Обновлено в 07:12
Общество

Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений

Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01
Шоу-бизнес

Нюша показала подписчикам семимесячную дочку

Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» артистки появилось фото с прогулки в компании подруги и коллеги, певицы Ханны, и семимесячной дочери.
Обновлено в 04:06
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Кристиан Эриксен
Датский футболист
Датский футболист, атакующий полузащитник английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Дании. Ранее выступал за молодёжный состав датского «Оденсе» и за «Аякс».
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