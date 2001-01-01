Футбол

«Тоттенхэм» хочет получить 113 млн евро за ЭриксенаSport.ru 02:43

"Тоттенхэм" обозначил финансовые требования по продаже полузащитника Кристиана Эриксена. Как сообщает The Times, лондонцы готовы отпустить игрока в "Реал" за 113 млн евро. Недавно 27-летний полузащитник признал, что хотел бы попробовать силы в новом клубе .
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«Тоттенхэм» готов продать Эриксена «Реалу» за 113 миллионов евро

Советский спорт03:28

«Тоттенхэм» потребует у «Реала» свыше 100 млн фунтов за Эриксена

Sports.ruвчера в 22:21

«Тоттенхэм» назвал «Реалу» цену на Эриксена

Евро-футбол.ру01:41

«Тоттенхэм» требует у «Реала» за Эриксена € 113 млн

Чемпионат01:17

СМИ: «Реал» и «Тоттенхэм» не могут согласовать сумму трансфера Эриксена

Матч ТВвчера в 00:10

СМИ: «Реал» и «Тоттенхэм» не могут согласовать сумму трансфера Эриксена

Sportbox.RUвчера в 00:10

«Тоттенхэм» хочет получить за Эриксена 120 миллионов евро, «Реал» готов заплатить только 90 миллионов

Спорт-Экспресс04 июня в 23:46
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Кино

Ушел из жизни актер Александр Кузнецов

Обновлено в 06:12
Экономика

Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет

Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Четыре человека погибли в результате пожара на фабрике в Турции

Обновлено в 07:31
Происшествия

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено вчера в 02:16
Экономика

Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся

Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Политика

На парламентских выборах в Дании победила оппозиция

На прошедших в среду, 5 июня, выборах в датский парламент победил «красный» блок левоцентристских оппозиционных партий.
Обновлено вчера в 21:21
Наука

Древнейшие сушки на Земле обнаружили археологи в Австрии

Несколько высушенных колец из теста обнаружили археологи в одном из древних укреплений на территории Австрии.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Общество

Американец выиграл в лотерею $345 млн

Американец Чарльз В. Джексон — младший выиграл джек-пот лотереи Powerball в $344,6 млн в штате Северная Каролина на востоке США, сообщает телеканал CNBC.
Обновлено в 07:20
Футбол

Власти Татарстана не подтвердили отставку Бердыева

«На сегодняшний день Казанский Кремль информацию об отставке главного тренера «Рубина» Курбана Бекиевича Бердыева не подтверждает», – сказала Галимова.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия

Убитого спецназовца ГРУ похоронили в Москве

На Митинском кладбище в Москве похоронили убитого в драке бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 07:22
Политика

Россия выступает против вмешательства во внутренние дела Венесуэлы

Россия против вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями информационных агентств.
Обновлено в 07:52
Интернет

В работе WhatsApp произошел сбой

Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в четверг в ряде стран мира.
Обновлено в 06:09
Технологии

«МегаФон» и финская Cinia построят первую трансарктическую линию связи

«МегаФон» договорился с финским инфраструктурным оператором Cinia о создании международного консорциума по строительству первой трансарктической линии связи, которая соединит Европу и Азию, говорится в сообщении «МегаФона».
Обновлено в 05:32
Политика

В Крыму украинца осудили за шпионаж

Верховный суд Крыма вынес приговор гражданину Украины Константину Давыденко по делу о шпионаже, сообщили в пресс-службе ФСБ.
Обновлено в 07:52
Происшествия

В Домодедово совершил экстренную посадку пассажирский самолет

Пассажирский самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», вылетевший из Москвы в Бордо, вернулся в Домодедово из-за технической неисправности, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 08:46
Общество

Минюст предложил взыскивать алименты на оплату жилья для ребенка

Разведенных родителей могут обязать обеспечивать несовершеннолетних детей собственным жильем, если они нуждаются в улучшении жилищных условий.
Обновлено вчера в 07:36
Происшествия

Обвиняемый в убийстве Макитова расплакался перед присяжными

Павел Стерлягов, обвиняемый в убийстве жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова, выступил с последним словом, признал убийство.
Обновлено вчера в 20:22
Политика

Лавров призвал власти ЦАР ускорить расследование убийства журналистов

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров провёл встречу со своим коллегой из ЦАР Сильви Байпо Темоном, в ходе которой попросил власти страны максимально ускорить расследование убийства троих отечественных журналистов.
Обновлено в 07:07
Авто

В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval

Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Политика

Генпрокуратура Украины открыла дело в отношении экс-президента Ющенко

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело в отношении третьего президента Виктора Ющенко (2005-2010), которому инкриминируют растрату государственного имущества на 540 млн гривен ($20 млн).
Обновлено в 07:24
Экономика

«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит

Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Здоровье

В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.
Обновлено в 07:52
Общество

ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз

Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В Иванове автомобиль врезался в дом: четыре человека погибли

По предварительным данным, в 12.22 на улице Минской водитель не справился с управлением при обгоне, его Lada Granta вылетела на тротуар, сбила девушку, а затем врезалась в жилой дом.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес

Собчак назвала отличие «благородных людей» от «дворняг»

Телеведущая Ксения Собчак перечислила черты «благородного человека», которые отличают его от «дворняги».
Обновлено в 06:32
Общество

BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено вчера в 17:43
Политика

Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ

Верховная рада не приняла отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.
Обновлено в 06:04
Общество

Архангелогородца оштрафовали на 30 000 рублей за комментарий про судей

За комментарий «ВКонтакте» Александра Пушкина оштрафовали на 30 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:27
Спорт

ВФЛА инициирует расследование по возможному нарушению условий дисквалификации Мохневым

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выступила с предложением провести расследование обстоятельств возможного нарушения условий дисквалификации тренером Владимиром Мохневым.
Обновлено в 08:15
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Кристиан Эриксен
Датский футболист
Датский футболист, атакующий полузащитник английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Дании. Ранее выступал за молодёжный состав датского «Оденсе» и за «Аякс».
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