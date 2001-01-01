Футбол
«Тоттенхэм» хочет получить 113 млн евро за ЭриксенаSport.ru 02:43
"Тоттенхэм" обозначил финансовые требования по продаже полузащитника Кристиана Эриксена. Как сообщает The Times, лондонцы готовы отпустить игрока в "Реал" за 113 млн евро. Недавно 27-летний полузащитник признал, что хотел бы попробовать силы в новом клубе .
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«Тоттенхэм» хочет получить за Эриксена 120 миллионов евро, «Реал» готов заплатить только 90 миллионов
Спорт-Экспресс04 июня в 23:46
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Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено вчера в 02:16
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Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся
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Обновлено в 01:00
Политика
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Наука
Древнейшие сушки на Земле обнаружили археологи в Австрии
Несколько высушенных колец из теста обнаружили археологи в одном из древних укреплений на территории Австрии.
Обновлено в 06:47
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Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
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Футбол
Власти Татарстана не подтвердили отставку Бердыева
«На сегодняшний день Казанский Кремль информацию об отставке главного тренера «Рубина» Курбана Бекиевича Бердыева не подтверждает», – сказала Галимова.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
Убитого спецназовца ГРУ похоронили в Москве
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Россия выступает против вмешательства во внутренние дела Венесуэлы
Россия против вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями информационных агентств.
Обновлено в 07:52
Интернет
В работе WhatsApp произошел сбой
Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в четверг в ряде стран мира.
Обновлено в 06:09
Технологии
«МегаФон» и финская Cinia построят первую трансарктическую линию связи
«МегаФон» договорился с финским инфраструктурным оператором Cinia о создании международного консорциума по строительству первой трансарктической линии связи, которая соединит Европу и Азию, говорится в сообщении «МегаФона».
Обновлено в 05:32
Политика
В Крыму украинца осудили за шпионаж
Верховный суд Крыма вынес приговор гражданину Украины Константину Давыденко по делу о шпионаже, сообщили в пресс-службе ФСБ.
Обновлено в 07:52
Происшествия
В Домодедово совершил экстренную посадку пассажирский самолет
Пассажирский самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», вылетевший из Москвы в Бордо, вернулся в Домодедово из-за технической неисправности, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 08:46
Общество
Минюст предложил взыскивать алименты на оплату жилья для ребенка
Разведенных родителей могут обязать обеспечивать несовершеннолетних детей собственным жильем, если они нуждаются в улучшении жилищных условий.
Обновлено вчера в 07:36
Происшествия
Обвиняемый в убийстве Макитова расплакался перед присяжными
Павел Стерлягов, обвиняемый в убийстве жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова, выступил с последним словом, признал убийство.
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Политика
Лавров призвал власти ЦАР ускорить расследование убийства журналистов
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров провёл встречу со своим коллегой из ЦАР Сильви Байпо Темоном, в ходе которой попросил власти страны максимально ускорить расследование убийства троих отечественных журналистов.
Обновлено в 07:07
Авто
В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval
Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Политика
Генпрокуратура Украины открыла дело в отношении экс-президента Ющенко
Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело в отношении третьего президента Виктора Ющенко (2005-2010), которому инкриминируют растрату государственного имущества на 540 млн гривен ($20 млн).
Обновлено в 07:24
Экономика
«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит
Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
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Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.
Обновлено в 07:52
Общество
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Иванове автомобиль врезался в дом: четыре человека погибли
По предварительным данным, в 12.22 на улице Минской водитель не справился с управлением при обгоне, его Lada Granta вылетела на тротуар, сбила девушку, а затем врезалась в жилой дом.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Собчак назвала отличие «благородных людей» от «дворняг»
Телеведущая Ксения Собчак перечислила черты «благородного человека», которые отличают его от «дворняги».
Обновлено в 06:32
Общество
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено вчера в 17:43
Политика
Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ
Верховная рада не приняла отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.
Обновлено в 06:04
Общество
Архангелогородца оштрафовали на 30 000 рублей за комментарий про судей
За комментарий «ВКонтакте» Александра Пушкина оштрафовали на 30 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:27
Спорт
ВФЛА инициирует расследование по возможному нарушению условий дисквалификации Мохневым
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выступила с предложением провести расследование обстоятельств возможного нарушения условий дисквалификации тренером Владимиром Мохневым.
Обновлено в 08:15