Футбол
«Тоттенхэм», играя второй тайм вдевятером, проиграл «Борнмуту»ProstoProSport 09:36
Встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный мяч в добавленное ко встрече время забил защитник хозяев Натан Аке. «Хотспур» при этом почти весь второй тайм провел вдевятером, сначала был удален Сон Хын Мин на 43-й минуте, а в начале второй половины красную карточку получил Жуан Фойт.
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