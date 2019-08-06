Футбол
На трансфер Дибалы в «Тоттенхэм» может повлиять его девушкаЕвро-футбол.ру 05:33
Форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала все еще может оказаться в лондонском "Тоттенхэме", информирует Daily Mail. На решение аргентинского игрока может повлиять его подруга Ориана Сабатини, которая советует нападающему переехать в Англию.
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«Ювентус» согласен продать Дибалу «Тоттенхэму» за 70 млн евро. Игрок еще не принял решение
Sport24.ruвчера в 15:06
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 07:22, Ашберн
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