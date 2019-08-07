Футбол

«Тоттенхэм» и «Ювентус» согласовали трансфер ДибалыProstoProSport вчера в 17:54

«Тоттенхэм» согласовал с «Ювентусом» переход нападающего Пауло Дибалы. Как сообщает Sky Sport Italia, клубы определили стоимость сделки, которая составит 64,4 миллиона фунтов (70 млн евро). На данный момент лондонский клуб договаривается с агентом футболиста о личном контракте.
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СМИ: Дибала дал согласие на переход в «Тоттенхэм»

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СМИ: Дибала дал согласие на переход в «Тоттенхэм»

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