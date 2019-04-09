Футбол
«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» назвали стартовые составы на матч ЛЧГазета.Ru 14:01
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Лондон, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
Тоттенхэм
Расстановка 4‑5‑1
1
Льорис
2
Триппьер
4
Алдервейрелд
5
Вертонген
3
Роуз
23
Эриксен
17
Сиссоко
20
Алли
8
Уинкс
7
Сон Хын Мин
10
Кейн
31
Сантана
2
Уокер
30
Отаменди
14
Лапорт
18
Делф
8
Гюндоган
25
Фернандиньо
21
Сильва
26
Марез
10
Агуэро
7
Стерлинг
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
"Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" назвали стартовые составы на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
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