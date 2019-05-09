Футбол
«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграют в финале Лиги чемпионовСпорт-Экспресс вчера в 17:01
В финале Лиги чемпионов сезона-2018/19 сыграют "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". Матч состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде и начнется в 22.00 по московскому времени.
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