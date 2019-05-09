Футбол

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграют в финале Лиги чемпионовСпорт-Экспресс вчера в 17:01

В финале Лиги чемпионов сезона-2018/19 сыграют "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". Матч состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде и начнется в 22.00 по московскому времени.
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Клубы из Англии 7 раз побеждали в матче ЛЧ, уступая в 2 и более гола. Это рекорд

Sports.ru03:23

Две английские команды сыграют в финале ЛЧ впервые после 2008 года

Sport.ruвчера в 17:58

«Тоттенхэм» завоевывает американский рынок. Победа в ЛЧ может очень в этом помочь

Матч ТВвчера в 17:30

Стало известно, кто сыграет в финале Лиги чемпионов 2019

Sport24.ruвчера в 20:53

«Ливерпуль» – «Тоттенхэм»: первый английский финал с сезона-2007/08

Спорт-Экспрессвчера в 17:06

Впервые с 2008 года в финале Лиги чемпионов сыграют две английские команды

Чемпионатвчера в 18:47

БК «Париматч»: «Ливерпуль» – фаворит финала ЛЧ

Metaratingsвчера в 06:51
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Авто

Компания Honda запустила продажи обновленного кроссовера BR-V

Обновлено вчера в 22:35
Общество

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили, об этом сообщает Первый канал.
Обновлено в 02:57
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 17:01
Футбол

Валуев прокомментировал приговор по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено вчера в 10:39
Кино

Роберт Дауни мл. не хотел произносить главную фразу «Мстителей 4»

Ключевую фразу фильма "Мстители 4: Финал", которую в одной из последних сцен произносит Тони Старк, придумали не сценаристы или режиссеры картины.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия

В Японии началось извержение вулкана Асо

Очередное извержение вулкана Асо, который находится на юго-западном острове Кюсю в префектуре Кумамото, произошло в четверг.
Обновлено в 01:19
Общество

Кот съел осу и обрел популярность в сети

«Кот моей кузины съел осу, и я не могу дышать», — прокомментировала снимок Дебелиус.
Обновлено в 01:00
Общество

В Австралии напечатали более 400 миллионов банкнот с ошибкой

Резервный банк Австралии напечатал около 400 миллионов купюр достоинством 50 австралийских долларов с опечаткой в слове "ответственность", сообщает портал News.com.au со ссылкой на представителя регулятора.
Обновлено в 02:54
Политика

О кадровых назначениях Зеленский объявит только после инаугурации

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дата инаугурации Зеленского до сих пор не определена. Верховная рада обещала решить этот вопрос 14 мая.
Обновлено в 01:02
Шоу-бизнес

Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри

Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено вчера в 08:30
Происшествия

Экс-глава компании «Сухой» обвинил СМИ в боязни людей летать на SSJ100

После удара о взлётно-посадочную полосу самолёт загорелся. Погиб 41 человек, 10 были госпитализированы.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Аэропорт во Франкфурте приостанавливал работу из-за дрона

Работа одного из крупнейших в Европе аэропортов во Франкфурте-на-Майне была приостановлена на полчаса из-за беспилотника, сообщает информационный портал Hessenschau со ссылкой на представителя воздушной гавани.
Обновлено в 03:19
Политика

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы

В конце речи Путин объявил минуту молчания в память о павших воинах, а затем поздравил ветеранов войны.
Обновлено в 03:35
Теннис

Давид Феррер завершил карьеру после 1111-го матча

Испанский теннисист Давид Феррер завершил карьеру. В последнем матче он уступил немцу Александру Звереву во втором круге Madrid Open.
Обновлено в 02:27
Общество

Операция «Эвакуация». Какой вклад внесли в Победу регионы ПФО

В годы Великой Отечественной войны завод изготовил 3 млн. снарядов для реактивной («Катюши») и ствольной артиллерии, практически половину – 27 из 55 – построенных в Советском Союзе подводных лодок и 13 тыс. танков Т-34.
Обновлено в 00:35
Общество

Глава Киргизии возглавил шествие «Бессмертного полка» в Бишкеке

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков возглавил шествие «Бессмертного полка», которое проходит в Бишкеке.
Обновлено в 00:44
Игры

Microsoft выпустила бесплатную браузерную версию Minecraft

Обновлено вчера в 11:48
Шоу-бизнес

Семен Слепаков в стихотворении высмеял помешанных на диетах женщин

Обновлено вчера в 22:27
Общество

Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны

Обновлено в 03:04
Политика

Трамп ввел новые санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп подписал в среду исполнительный указ о санкциях в отношении добычи и производства металлов в Иране.
Обновлено вчера в 15:33
Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 14:03
Игры

В Китае заблокировали PUBG Mobile

Компания Tencent заблокировала PUBG Mobile на территории Китая из-за отсутствия специальной лицензии для получения прибыли от мобильной версии игры.
Обновлено вчера в 05:34
Общество

Увеличилась площадь лесного пожара в нацпарке «Заповедное Прибайкалье»

Обновлено в 01:57
Политика

Украина решила не признавать выданные в Донбассе паспорта России

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о том, что сегодня на заседании правительства будут обсуждаться меры, которые Киев намерен принять в связи с решением России выдать паспорта жителям отдельных регионов Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 04:32
Культура

Вахтанговский театр впервые покажет спектакль «Людмила Гурченко. Негасимый свет»

Актриса всегда была желанной гостьей театра, часто бывала на спектаклях, а в 2010 году стала участницей торжественного закрытия 89-го сезона Вахтанговского театра на Арбате.
Обновлено вчера в 17:22
Наука

У берегов Португалии земная кора может расслаиваться

В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено вчера в 02:43
Шоу-бизнес

Ольга Бузова копирует стиль Филиппа Киркорова

Судя по всему, певица решила не упускать шанс и поучиться у лучших, что заметно отразилось на ее стиле, так как красавица начала копировать образы артиста.
Обновлено в 01:50
Политика

В Киеве усилили охрану у места проведения акции «Бессмертный полк»

Полиция в четверг усилила охрану общественного порядка в центре Киева, где запланировано проведение акции "Бессмертный полк", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие

7 мая на Красной площади пройдет генеральная репетиция парада Победы

Более 13 тысяч военных, свыше 130 единиц техники и 74 самолета и вертолета примут участие во вторник в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве, передает ТАСС.
Обновлено 07 мая в 02:12
Происшествия

Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100

Обновлено вчера в 20:20
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