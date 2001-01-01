Футбол
«Тоттенхэм» и «Эвертон» претендуют на Ло СельсоСпорт-Экспресс 05:19
Полузащитник "Бетиса" Джовани Ло Сельсо может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает The Sun, за 23-летнего аргентинца будут бороться "Тоттенхэм" и "Эвертон". "Шпоры" могут заменить им Кристиана Эриксена.
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Путешествия
Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов
Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Кремль высказался о приостановке эксплуатации SSJ-100
Решение о приостановке эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) могут принять только авиационные власти.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Обновлено в 06:01
Космос
На Солнце нашли две огромные группы пятен
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен боевик «Айдара»
7 мая от полученного огнестрельного ранения скончался боевик неонацистского батальона «Айдар» 32-летний Сергей Дрогин.
Обновлено в 05:03
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Макс Барских едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе
Макс Барских едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе О случившемся артист рассказал посредством Instagram.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
Украине предложили поставить ядерные мины на границе с Россией
Ядерно-минные заграждения на украинской границе для сдерживания "российской агрессии" предлагает использовать военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.
Обновлено в 03:54
Общество
Дочь Халдея рассказала историю фото «Знамя Победы над Рейхстагом»
Дочь советского военного фотокорреспондента Евгения Халдея вспомнила историю легендарного снимка «Знамя Победы над Рейхстагом».
Обновлено в 04:29
Футбол
Лионель Месси в профессиональной карьере потерпел 15 крупных поражений
Вчерашний матч в Ливерпуле стал для Месси 813-м в профессиональной карьере (684 – за «Барселону», 129 – за сборную Аргентины).
Обновлено в 01:36
Происшествия
В Шереметьево задержали вылет двух SSJ100 «Аэрофлота»
Обновлено в 04:27
Кино
Стивен Кинг рассказал о возможном финале «Игры престолов»
Знаменитый писатель Стивен Кинг выдвинул теорию о том, кто мог бы стать королем Вестероса в финале сериала "Игра престолов".
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Песков ответил на вопрос о кадровых решениях по «Транснефти»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможных кадровых перестановках в руководстве «Транснефти» из-за загрязнения в нефтепроводе «Дружба».
Обновлено в 05:42
Общество
Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб
В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100
Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.
Обновлено вчера в 11:32
Экономика
Мировые фондовые площадки обвалились из-за новых пошлин Трампа
Представители США объяснили решение тем, что Китай пытается отойти от некоторых условий будущей торговой сделки, выработанных на переговорах ранее.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Стали известны ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
Из допроса стало ясно, что после приземления пилоты Денис Евдокимов и Максим Кузнецов открыли в кабине боковое окно, что могло усилить тягу воздуха и скорость распространения огня.
Обновлено вчера в 09:20
ЖКХ
Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ
Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Мемориальная плита упала на девочку в российском селе
Бетонная плита с мемориального комплекса в одном из сел Курганской области упала и травмировала 10-летнюю девочку, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Обновлено в 05:20
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Общество
В России изменят систему питания школьников
Возможно, ситуацию сможет изменить единая модель организации питания школьников, которую планирует разработать министерство просвещения на основе лучших региональных практик.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Брэд Питт опроверг слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон
Стоит отметить, что слухи о воссоединении Брэда Питта с Дженнифер Энистон появляются среди поклонников пары с завидной регулярностью.
Обновлено вчера в 16:02
Общество
Россиян напугали сообщением о радиационной опасности
Жителей Тверской области по телевидению напугали сообщением о радиационной и химической опасности, пишет газета «Московский комсомолец».
Обновлено в 05:58
Транспорт
Посол Канады застрял на украинских дорогах
Посол Канады на Украине Роман Ващук прокатился по Черкасской области и поделился в твиттере впечатлениями от поездки.
Обновлено в 02:15
Экономика
В России появилась Ассоциация развития финансовой грамотности
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что Ассоциация развития финансовой грамотности может появиться в России в конце 2018 - начале 2019 года.
Обновлено в 04:53
Политика
На Украине усилили охрану границы из-за российских байкеров
Украинские пограничники усилили меры безопасности накануне Дня Победы — в частности, чтобы не допустить въезда в страну российских байкеров, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
Обновлено в 03:22
Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
В Москве подросток изнасиловал второклассника во время соревнований
После чего подросток стянул с мальчика брюки и изнасиловал. По информации издания, в настоящее время проводится проверка.
Обновлено в 04:49
Общество
Жителя Ярославля привлекли за фото надписи, оскорбляющей власть
7 мая в Кировском отделе полиции Ярославля был составлен протокол на жителя города Кирилла Попутникова, который выложил в интернет фотографию хулиганской надписи на здании УМВД России по Ярославской области.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Полицейский погиб от своего пистолета рядом с Красной площадью
В Москве рядом с Историческим музеем на Красной площади обнаружено тело полицейского с огнестрельным ранением.
Обновлено в 02:41