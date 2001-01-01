«Тоттенхэм» и «Эвертон» претендуют на Ло СельсоСпорт-Экспресс 05:19

Полузащитник "Бетиса" Джовани Ло Сельсо может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает The Sun, за 23-летнего аргентинца будут бороться "Тоттенхэм" и "Эвертон". "Шпоры" могут заменить им Кристиана Эриксена.

«Тоттенхэм» и «Эвертон» претендуют на Ло Сельсо

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