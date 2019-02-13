Футбол

«Тоттенхэм» и «Боруссия» голов до перерыва не забилиLiveSport.ru вчера в 15:50

Лондонский «Тоттенхэм» на своем поле играет вничью с дортмундской «Боруссией» (0:0) после первого тайма матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Гости до перерыва действовали куда острее, создав ряд опасных моментов.
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Дайджест футбольных новостей за 13 февраля

Sport.ru01:43

«Тоттенхэм» разгромил «Боруссию» Д в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Советский спортвчера в 16:54

Вертонген во 2-й раз в карьере забил и сделал голевую передачу в матче за «Тоттенхэм»

Sports.ruвчера в 19:14

«Тоттенхэм» смял «Боруссию». И это без Кейна!

Спорт-Экспрессвчера в 17:15

«Тоттенхэм» разгромил дортмундскую «Боруссию» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Матч ТВвчера в 16:59

«Тоттенхэм» разгромил «Боруссию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Чемпионатвчера в 16:54

«Тоттенхэм» — «Боруссия» — 3:0. Видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 18:31
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Автоматически обработаны 7232 источника, обновлено в 06:33, Ашберн
Культура

Стала известна предварительная причина смерти Сергея Захарова

Обновлено в 06:20
Происшествия

Суд снял арест с имущества Алексея Улюкаева

Обновлено в 04:36
Политика

В Кремле прокомментировали видео с поющими Ткачёвым и Дворковичем

Обновлено в 05:46
Авто

Audi готовится к премьере нового кроссовера Q4 e-tron

Официально заявлено, что конвейерная версия Q4 e-tron будет представлена в конце 2020 или начале 2021 года, то есть, практически год спустя после начала продаж Audi Q4 с традиционными двигателями внутреннего сгорания.
Обновлено в 04:06
Происшествия

В туалете российского МИДа нашли труп

По информации журналистов, речь идет о 68-летнем мужчине. Также сообщается, что тело было найдено на 19-м этаже здания.
Обновлено в 03:01
Общество

Airbus прекратит производство самолетов A380

Airbus прекратит производство самолета A380, сообщил авиастроительный концерн.
Обновлено в 04:21
Происшествия

В Третьяковке установили новую систему охраны картин

В Государственной Третьяковской галерее после истории с кражей картины Архипа Куинджи установили новую систему охраны картин.
Обновлено в 01:02
Здоровье

Роспотребнадзор: Опыт Японии может помочь в борьбе с ожирением

Обновлено в 01:36
Общество

Роскачество не нашло хороших пельменей в российских магазинах

Обновлено в 02:13
Происшествия

Ульяновские суворовцы могли подхватить паразитов через насвай

Ульяновские суворовцы могли заразиться эхинококкозом, употребляя насвай — распространенный в Азии вид некурительного табачного продукта, в состав которого входят экскременты животных.
Обновлено вчера в 18:37
Экономика

Российские НПЗ могут столкнуться с проблемой сбыта бензина

Еще в 2011 г. государство поставило задачу перед нефтяными компаниями увеличить выпуск светлых нефтепродуктов – бензинов, дизтоплива, авиакеросина – в ожидании роста спроса на них.
Обновлено вчера в 16:03
Политика

В Сети обсуждают видео изгнания Соколовской из студии «России 1»

Стыд и позор, резюмировали пользователи Сети, обсуждающие видео, как украинскую журналистку выгнали из студии России 1.
Обновлено вчера в 10:37
Армия и оружие

Песков прокомментировал сообщения о постановке «химатаки» в Думе

В Кремле видели сообщения зарубежных средств массовой информации о постановочном характере съёмок «химатаки» в сирийской Думе, заявил 14 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:42
Авто

Подсчитано количество автомобилей в России

Обновлено в 06:23
Экономика

Число бедных россиян выросло почти на 4 млн человек за пять лет

«В 1999 году абсолютный показатель числа россиян, находящихся за чертой бедности, составлял 41,6 млн (28,4%)», — рассказала политик на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Обновлено в 04:27
Транспорт

Росавтодор покроет российские дороги «суперасфальтом»

В Росавтодоре сообщили, что "суперасфальт" уже используют при строительстве российских дорог.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия

В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве борца с коррупцией

Подозреваемый в гибели сотрудника Центра противодействия коррупции Дмитрия Грибова задержан в Подмосковье, сообщили 14 февраля в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Московской области.
Обновлено в 05:06
Политика

Сенаторы США внесли законопроект о новых санкциях против России

Американские сенаторы подготовили законопроект о новых санкциях в отношении России, в частности, в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 14:46
Авто

KIA вывела на тесты новый компактный кроссовер KIA Tusker

На днях KIA вывела на тесты компактный кроссовер Tusker, созданный на базе Hyundai Creta следующего поколения.
Обновлено вчера в 10:45
Общество

Минюст признал иностранным агентом движение «За права человека»

«12 февраля 2019 г. Минюст России в соответствии с Федеральный законом «О некоммерческих организациях» включил общероссийское общественное движение защиты прав человека «За права человека» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», — сообщили в министерстве.
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия

Спасенного в Магнитогорске мальчика выписали из больницы в Москве

Обновлено в 03:23
Культура

Дибров прокомментировал обвинения в попытке подкупа в адрес Друзя

Бер ранее написал в соцсетях, что в ноябре 2018 года к нему обратился Друзь, который должен был принять участие в одном из выпусков программы, «с предложением помочь выиграть 3 млн руб.».
Обновлено 12 февраля в 07:43
Происшествия

Utair объяснила требование купить 11 билетов для двоих детей-инвалидов

Отмечалось, что матери-одиночке из Хабаровска пришлось купить 13 билетов на самолет, чтобы вернуться с двумя сыновьями из Кургана, где им делали операцию в Центре им. Илизарова.
Обновлено вчера в 15:34
Космос

NASA признало потерю марсохода Opportunity

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило о прекращении работы марсохода Opportunity.
Обновлено вчера в 17:40
Политика

Экс-представитель НАТО в Москве обвинил Россию в «ударе в спину»

Бывший представитель НАТО в России, отставной капитан 1-го ранга ВМС США Гарри Табах в интервью изданию "Апостроф" обвинил Москву в "ударе в спину" Украины.
Обновлено вчера в 21:05
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9 с каплевидным вырезом представлен на фото

Обновлено вчера в 11:26
Авто

SSC опубликовала видео с испытаний 1750-сильного гиперкара Tuatara

Представленный в качестве концепта в далеком 2011 году, Tuatara претерпел некоторые значительные изменения за эти годы, и этот окончательный дизайн впервые был показан на прошлогоднем мероприятии в Пеббл-Бич.
Обновлено вчера в 07:18
Общество

Стал известен интерьер купе в новых вагонах для РЖД

Российский производитель — группа «Трансмашхолдинг» — разработала одноэтажные и двухэтажные вагоны купе с новым интерьером для «Российских железных дорог» (РЖД).
Обновлено в 05:35
Футбол

Адвокат Мамаева рассказал, сыграют ли два футболиста в матче в СИЗО

Обновлено в 05:14
Политика

В Сочи Путин и Лукашенко покатались на лыжах

Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко покатались на лыжах на одном из сочинских склонов.
Обновлено вчера в 09:08
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Ян Вертонген
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, защитник английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Бельгии. Рекордсмен сборной Бельгии по количеству сыгранных матчей.
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Боруссия
Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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