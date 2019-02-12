Футбол
«Рома» и «Порту» голов до перерыва не забилиLiveSport.ru вчера в 15:49
Римская «Рома» играет на своем поле вничью с «Порту» (0:0) после первого тайма матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Самый опасный момент в концовке первой половины игры создали хозяева.
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Автоматически обработаны 7232 источника, обновлено в 19:46, Ашберн
Космос
NASA признало потерю марсохода Opportunity
Обновлено в 17:40
Транспорт
На российские дороги положат суперасфальт
Обновлено в 17:59
Авто
Mini выпустит самый мощный хэтчбек John Cooper Works GP 2020
Британская компания намерена со следующего года наладить выпуск «заряженного» хэтчбека Mini John Cooper Works GP нового поколения, который станет самой мощной моделью в истории марки.
Обновлено в 07:19
Культура
Александр Друзь ответил на обвинения в подкупе
Илья Бер опубликовал на своей странице в «Живом журнале» официальное обращение в комиссию по этике и к правлению МАК, в котором обвинил Александра Друзя в попытке подкупа.
Обновлено в 05:41
Авто
Раскрыты характеристики обновленного пикапа Mitsubishi L200 для России
Обновленный пикап Mitsubishi L200 пятого поколения, производство которого началось в Таиланде в конце 2018 года, в марте приедет в Россию.
Обновлено в 12:20
Гаджеты
Пользователь нашел способ вывести iPhone из строя через голосовой ввод
Устройства Apple с операционной системой iOS 12 оказались неустойчивы к пятикратному повторению слова «дефис» при голосовом наборе.
Обновлено в 10:09
Политика
Епископа канонической УПЦ Гедеона не пускают на Украину
Украинские силовики задержали в аэропорту Борисполя наместника Десятинного монастыря канонической УПЦ архимандрита Гедеона.
Обновлено в 14:09
Происшествия
В Ингушетии ликвидировали пожар в строительном магазине
Обновлено в 18:38
Авто
BMW представила спортивные кроссоверы X3 M и X4 M
Стоимость новых BMW X3 M и BMW X4 M пока не озвучивалась, но баварцы заявляют, что серийное производство начнется на заводе в Спартанбурге, штат Южная Каролина, уже в апреле 2019 года.
Обновлено в 02:39
Общество
Илон Маск по-русски ответил на твит о ездящих задом наперед «Жигулях»
Маска впечатлило видео, на котором "Жигули" в потоке машин довольно ловко едут задом наперед.
Обновлено в 04:56
Технологии
«Умная» кровать Ford LKB Hero проследит за соблюдением границ
Новая кровать LKB Hero самостоятельно отслеживает соблюдение границ и перемещает «нарушителей» на свои половины кровати.
Обновлено в 08:15
Интернет
«ВКонтакте» подаст в суд на сервис поиска людей по фотографиям
Как сообщает ТАСС, компания готовит обращение в суд на сервис поиска пользователей по фотографиям, так как он не спрашивает согласия пользователей на сбор и использование данных.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Utair объяснила требование купить 11 билетов для двоих детей-инвалидов
Отмечалось, что матери-одиночке из Хабаровска пришлось купить 13 билетов на самолет, чтобы вернуться с двоими сыновьями из Кургана, где им делали операцию в центре им. Илизарова.
Обновлено в 15:34
Авто
Range Rover Sport HST получил гибридную версию
Производители выпустили гибридную версию внедорожника Range Rover Sport HST.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие
В Би-би-си рассказали о постановочных съемках после «химатаки» в Сирии
Продюсер Би-би-си по Сирии Риам Далати заявил, что съемки сцены в госпитале после химической атаки в сирийской Думе были постановочными.
Обновлено в 16:04
Авто
Kia вывела на тесты новый компактный кроссовер Kia Tusker
На днях корейцы приступили к дорожным тестам компактного кроссовера Tusker, созданного на базе Hyundai Creta следующего поколения.
Обновлено в 10:45
Футбол
«Реал» при помощи VAR обыграл «Аякс» в Лиге чемпионов
Обновлено в 16:57
Общество
В сеть попало новое видео о жизни Цеповяза в амурской колонии
В сеть попало очередное видео, демонстрирующее, в каких условиях содержался в исправительной колонии в Амурской области член банды «цапков» Вячеслав Цеповяз.
Обновлено в 12:42
Авто
Россияне смогут зарабатывать на продаже данных своего авто
Обновлено в 05:54
Транспорт
Минтранс РФ предложил увеличить штраф за остановку на автомагистралях
Министерство транспорта России предложило ужесточить наказание за остановку в неположенном месте на автомагистралях.
Обновлено в 02:55
Гаджеты
Xiaomi представит флагманский Mi 9 20 февраля
Обновлено в 10:37
Политика
МИД Молдавии попросил отозвать посла в России
Министерство иностранных дел Молдавии попросило правительство страны отозвать Андрея Негуцу с должности посла в России, сообщил агентству «РИА Новости» пресс-секретарь ведомства Александр Ройтман.
Обновлено в 14:42
Наука
В Африке нашли пауков-бабуинов с рогом на спине
На черном континенте нашли новый вид тарантулов. Эти пауки удивительны тем, что у них на спине находится большой рог.
Обновлено в 10:41
Авто
Skoda показала первые изображения купе-кроссовера Vision iV
Компания Skoda анонсировала премьеру концепта нового электрического купе-кроссовера Vision iV.
Обновлено вчера в 10:43
Авто
Кабриолет Lada Niva продали за 5 300 долларов
Внедорожник, накатавший за 30 лет всего 75 000 километров, ушел с молотка за 5 300 долларов.
Обновлено в 08:27
Политика
Путин и Лукашенко прокатились на лыжах в Сочи
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко посетили один из горнолыжных склонов в рамках визита белорусского лидера в Сочи.
Обновлено в 09:39
Общество
Минюст призвал обязать родителей содержать детей-студентов
Глава Минюста Александр Коновалов предложил обязать родителей содержать своих детей во время их обучения в вузах на очной форме.
Обновлено в 08:30
Кино
Вышел первый тизер диснеевского мультфильма «Холодное сердце 2»
Над продолжением работают режиссеры первой части мультфильма — Крис Бак и Дженнифер Ли. Прокат картины начнется в ноябре 2019 года.
Обновлено в 16:46