Футбол
|13′
Ирвинг Лосано
Марцело Брозович
|44′
|52′
Йерун Зут
Антонио Кандрева
Бальде Кейта
|56′
|65′
Эрик Гутьеррес
Михал Садилек
Квадво Асамоа
Лаутаро Хавьер Мартинес
|69′
|71′
Стивен Бергвейн
Маттео Политано
|71′
|71′
Стивен Бергвейн
Доньелл Мален
Мауро Икарди
|73′
Маттео Политано
Шиме Врсалько
|83′
|86′
Михал Садилек
|90′+1′
Дензел Дамфрис
|90′+5′
Ирвинг Лосано
Гастон Перейро
Милан Шкриньяр
|90′+5′
|60%
|Владение мячом
|40%
|88%
|Процент точных передач
|77%
|6
|Удары в сторону ворот
|–
|10
|Удары в створ ворот
|5
|4
|Сейвы вратарём
|9
|1
|Офсайды
|4
|6
|Угловые
|2
|8
|Отборы
|12
|15
|Фолы
|16
|3
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Интер
Расстановка 4‑3‑3
1
Ханданович
33
Д′Амброзио
6
де Врей
37
Шкриньяр
10
Мартинес
11
Бальде
77
Брозович
20
Валеро
2
Врсалько
9
Икарди
44
Перишич
1
Зоет
22
Дамфрис
20
Сэйнсбёри
4
Виргевер
6
Анхелино
18
Росарио
32
Садилек
8
Хендрикс
14
Мален
9
де Йонг
7
Перейро
ПСВ
Расстановка 4‑2‑1‑3
Английский "Тоттенхэм" сыграл на выезде вничью с "Барселоной" (1:1) и вместе с каталонской командой вышел из группы "В" в плей-офф Лиги чемпионов. Перед заключительным туром группового этапа в этом квартете оставалась лишь одна свободная путевка.
Российская газетавчера в 17:26
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«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» присоединилсь к командам, вышедшим в плей-офф Лиги чемпионов
Спорт-Экспрессвчера в 17:11
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
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