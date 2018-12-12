Футбол

«Тоттенхэм» и «Барселона» вышли в плей-офф Лиги чемпионов
Российская газета
вчера в 17:26

Интер — ПСВ
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
13′
Ирвинг Лосано
Марцело Брозович
44′
52′
Йерун Зут
Антонио Кандрева
Бальде Кейта
56′
65′
Эрик Гутьеррес
Михал Садилек
Квадво Асамоа
Лаутаро Хавьер Мартинес
69′
71′
Стивен Бергвейн
Маттео Политано
71′
71′
Стивен Бергвейн
Доньелл Мален
Мауро Икарди
73′
Маттео Политано
Шиме Врсалько
83′
86′
Михал Садилек
90′+1′
Дензел Дамфрис
90′+5′
Ирвинг Лосано
Гастон Перейро
Милан Шкриньяр
90′+5′
Английский "Тоттенхэм" сыграл на выезде вничью с "Барселоной" (1:1) и вместе с каталонской командой вышел из группы "В" в плей-офф Лиги чемпионов. Перед заключительным туром группового этапа в этом квартете оставалась лишь одна свободная путевка.
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