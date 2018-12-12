Футбол

«Тоттенхэм» и «Барселона» вышли в плей-офф Лиги чемпионов
Российская газета
17:26

Барселона — Тоттенхэм
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
Усман Дембеле
7′
15′
Кайл Уокер-Питерс
Иван Ракитич
Серджи Бускетс
46′
61′
Кайл Уокер-Питерс
Эрик Ламела
Мунир Эль-Хаддади
Лионель Месси
63′
Нелсон Семеду
68′
71′
Сон Хын Мин
Лукас Моура
Усман Дембеле
Денис Суарес
76′
83′
Харри Уинкс
Фернандо Льоренте
85′
Лукас Моура
Английский "Тоттенхэм" сыграл на выезде вничью с "Барселоной" (1:1) и вместе с каталонской командой вышел из группы "В" в плей-офф Лиги чемпионов. Перед заключительным туром группового этапа в этом квартете оставалась лишь одна свободная путевка.
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