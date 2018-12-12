Футбол

«Тоттенхэм» и «Барселона» вышли в плей-офф Лиги чемпионов
Российская газета
17:26

Барселона — Тоттенхэм
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
Усман Дембеле
7′
15′
Кайл Уокер-Питерс
Иван Ракитич
Серджи Бускетс
46′
61′
Кайл Уокер-Питерс
Эрик Ламела
Мунир Эль-Хаддади
Лионель Месси
63′
Нелсон Семеду
68′
71′
Сон Хын Мин
Лукас Моура
Усман Дембеле
Денис Суарес
76′
83′
Харри Уинкс
Фернандо Льоренте
85′
Лукас Моура
Английский "Тоттенхэм" сыграл на выезде вничью с "Барселоной" (1:1) и вместе с каталонской командой вышел из группы "В" в плей-офф Лиги чемпионов. Перед заключительным туром группового этапа в этом квартете оставалась лишь одна свободная путевка.
Российская газета17:26

Подробнее о событии

Спасение «Ливерпуля», крах «Локо» и веселье Мбаппе. Зимой Лига чемпионов еще горячее

Eurosport.ru20:36

Лига чемпионов: кто вышел в плей-офф, кто попал в Лигу Европы

Спорт-Экспресс20:30

Англия – единственная страна с 4 клубами в плей-офф ЛЧ

Sports.ru17:15

Стали известны 15 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов

Спорт день за днем17:13

Определены 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов

Sport24.ru16:58

Кто куда? Расклад в Лиге чемпионов перед заключительным туром

Soccer.ru07:47

Положение команд перед заключительным туром группового этапа

Коммерсантъвчера в 17:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 22:23, Ашберн
Футбол

«Ливерпуль» победил «Наполи» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" одержал победу над итальянским "Наполи" со счетом 1:0 в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 20:35
Футбол

Шальке-04 — Локомотив 1:0

Немецкий "Шальке-04" и российский "Локомотив" определились со стартовыми составами на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:13
Футбол

Почеттино: всегда верил в то, что «Тоттенхэм» выйдет в плей-офф ЛЧ

Всегда верил в то, что «Тоттенхэм» попадёт в плей-офф. Мы создали много моментов и контролировали ход матча с «Барселоной».
Обновлено в 19:31
Футбол

Хуан Миранда: «Все становится значительно проще, когда рядом Месси»

Защитник "Барселоны" Хуан Миранда после ничьей с "Тоттенхэмом" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:1) рассказал о беседе с Лионелем Месси .
Обновлено в 21:21
Футбол

«Зенит» без Карасева проиграл «Валенсии»

Обновлено в 21:59
Футбол

Константин Кучаев: «Домашняя победа над „Реалом“ осталась в прошлом»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" заявил, что его команда не вспоминает о домашней победе над "сливочными" в рамках текущего розыгрыша этого турнира (1:0). - Не сказал бы, что можно кого-то выделить в составе "Реала", тут собраны лучшие футболисты мира на каждой позиции, - приводит слова Кучаева "РИА Новости".
Обновлено в 12:31
Футбол

«Барселона» повесила на вечно опаздывающего игрока огромный ценник

В ноябре «Барселона» поставила Дембеле ультиматум: либо он решит проблемы с дисциплиной, либо клуб найдет вариант для его продажи уже летом 2019 года.
Обновлено в 22:06
Футбол

Анри на пресс-конференции поучил вратаря «Монако» хорошим манерам

Обновлено в 20:33
Футбол

Туре расторг контракт с «Олимпиакосом»

Ивуарийский полузащитник Яя Туре и «Олимпиакос» прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон.
Обновлено в 13:33
Футбол

Футболист Роман Зобнин получил премию «Джентльмен года»

Футболист московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин получил премию "Джентльмен года".
Обновлено в 18:21
Футбол

Белоруков написал заявление об уходе из «Анжи»

Защитник Дмитрий Белоруков написал заявление об уходе из «Анжи». Об этом сообщил генеральный директор махачкалинского клуба Олег Флегонтов.
Обновлено в 22:17
Футбол

Моуринью разозлился из-за вопроса о хавбеке Погба

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью разозлился на журналиста за вопрос о полузащитнике Поле Погба, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:05
Футбол

Голкипер из МЛС пополнит состав «Манчестер Сити» в июле 2019 года

Футболист станет игроком английского клуба в июле 2019 года.
Обновлено в 14:35
Футбол

Бускетс проводит 100-й матч за «Барселону» в Лиге чемпионов

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс не вошел в стартовый состав команды на матч Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом", но всё-таки появился на поле во втором тайме.
Обновлено в 16:31
Происшествия

14-летний вратарь умер после травмы, полученной во время игры

Обновлено в 13:26
ещё по теме
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Боруссия
Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное