«Тоттенхэм» и «Аякс» определят неожиданного финалиста Лиги чемпионовСпорт день за днем 05:06

Ван дер Сар остался в «Аяксе», а теперь ему предлагают чуть ли не пожизненный контракт. Команда рубится с ПСВ за первое место в чемпионате (предыдущие четыре года клуб просто сливался) и в полуфинале Лиги чемпионов. Мечта, ставшая возможной благодаря работе всех, ван дер Сара в том числе.

Спорт день за днем

Политика Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.

Политика Песков назвал еще одну причину выдачи паспортов РФ жителям Донбасса Напомним, что 24 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса.

Политика Путин освободил Бабича от должности посла РФ в Белоруссии Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Михаила Бабича от обязанностей посла России в Белоруссии, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Происшествия Прикинулся больным: фигурант дела об изнасиловании в Уфе обманул суд В Башкирии следователи возбудили уголовное дело после того, как сочли подделкой медсправки о наличии опухоли мозга у экс-полицейского Павла Яромчука, обвиняемого в изнасиловании уфимской дознавательницы.

Культура Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала в России Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.

Экономика Россия по числу эмигрировавших миллионеров уступила только Китаю В рейтинге Россия уступает только Китаю, откуда эмигрировали 15 тыс. состоятельных людей.

Шоу-бизнес Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Кино В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.

Космос Качающийся джет черной дыры указал на вращение пространства-времени Астрономы описали необычную динамику в двойной системе черной дыры и обычной звезды V404 Лебедя, в которой направление струи выбросов компактного объекта меняется на масштабе минут.

Политика Зеленский объявил конкурс на должность советника Избранный президент Украины Владимир Зеленский в видеоролике в Instagram объявил конкурс на должность своего советника.

Гаджеты Radeon VII оказалась самой быстрой видеокартой для добычи Ethereum Флагманский графический ускоритель Radeon VII смог опередить и прежние видеокарты на базе Vega, и Radeon Pro Duo на базе двух GPU Fiji, и даже предыдущего лидера — NVIDIA Titan V на базе Volta.

Происшествия Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля 30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.

Армия и оружие Россия утратила лидерство по военным расходам Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.

Происшествия В ЮАР почти 2 тысячи рабочих оказались заблокированы в шахте Около 1,8 тыс. рабочих оказались заблокированы в шахте компании Sibanye Gold в ЮАР.

Путешествия На западе Крыма открыли автокемпинг на тысячу мест В церемонии открытия приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

Шоу-бизнес Королева Елизавета II первой приехала в дом принца Гарри и Меган Маркл Меган Маркл и принц Гарри не скрывают, что переезд из Кенсингтонского дворца в новую резиденцию Фрогмор-хаус позволил им вести спокойную жизнь вдали от глаз фанатов и камер фотографов.

Энергетика «Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2» 15 апреля оператор "Северного потока - 2" заявил, что "спустя более чем два года после подачи первой заявки на получение разрешения на строительство в водах Дании компания Nord Stream 2 AG подает заявку по третьему варианту маршрута газопровода".

Энергетика Белоруссия полностью приостановила приём российской нефти Белоруссия полностью приостановила приём нефти из России, транзит планируется возобновить 2 мая.

Шоу-бизнес Плющенко поздравил Киркорова с днем рождения Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил заслуженного артиста России Филиппа Киркорова с днем рождения, передает "Советский спорт".

Происшествия В Петербурге эвакуировали Новую Голландию и театр Ленсовета Как сообщают в социальных сетях очевидцы, около восьми часов вечера эвакуировали театр Ленсовета на Владимирском проспекте, следом за ним — парк культуры и отдыха на острове Новая Голландия.

Происшествия В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.

Общество Голоса за дочь Алсу для шоу «Голос» покупали на военном заводе Сообщалось, что работникам завода было предписано явиться на работу к 21.00, каждому раздали по 3 тыс. рублей для того, чтобы они отправляли СМС за Микеллу Абрамову.

Финансы Доллар превысил 65 рублей впервые с 8 апреля Доллар США на Московской бирже поднялся выше 65 руб. впервые с 8 апреля, евро также ускорил рост на последних торгах месяца перед майскими праздниками.

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