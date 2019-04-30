Футбол
«Тоттенхэм» и «Аякс» определят неожиданного финалиста Лиги чемпионовСпорт день за днем 05:06
Тоттенхэм
Расстановка 3‑4‑3
1
Льорис
4
Алдервейрелд
6
Санчес
5
Вертонген
2
Триппьер
23
Эриксен
12
Ваньяма
3
Роуз
27
Моура
18
Льоренте
20
Алли
24
Онана
3
Велтман
4
Де Лигт
17
Блинд
31
Тальяфико
20
Шёне
6
ван де Бек
21
Де Йонг
22
Зиеш
10
Тадич
7
Нерес
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
Ван дер Сар остался в «Аяксе», а теперь ему предлагают чуть ли не пожизненный контракт. Команда рубится с ПСВ за первое место в чемпионате (предыдущие четыре года клуб просто сливался) и в полуфинале Лиги чемпионов. Мечта, ставшая возможной благодаря работе всех, ван дер Сара в том числе.
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