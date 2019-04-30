Футбол

«Тоттенхэм» и «Аякс» определят неожиданного финалиста Лиги чемпионовСпорт день за днем 05:06

Тоттенхэм — Аякс
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Лондон, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
Тоттенхэм
Расстановка 3‑4‑3
1
Льорис
  
4
Алдервейрелд
  
6
Санчес
  
5
Вертонген
  
2
Триппьер
  
23
Эриксен
  
12
Ваньяма
  
3
Роуз
  
27
Моура
  
18
Льоренте
  
20
Алли
  
24
Онана
  
3
Велтман
  
4
Де Лигт
  
17
Блинд
  
31
Тальяфико
  
20
Шёне
  
6
ван де Бек
  
21
Де Йонг
  
22
Зиеш
  
10
Тадич
  
7
Нерес
  
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
Ван дер Сар остался в «Аяксе», а теперь ему предлагают чуть ли не пожизненный контракт. Команда рубится с ПСВ за первое место в чемпионате (предыдущие четыре года клуб просто сливался) и в полуфинале Лиги чемпионов. Мечта, ставшая возможной благодаря работе всех, ван дер Сара в том числе.
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