Футбол
«Тоттенхэм» и «Аякс» определят неожиданного финалиста Лиги чемпионовСпорт день за днем 05:06
Ван дер Сар остался в «Аяксе», а теперь ему предлагают чуть ли не пожизненный контракт. Команда рубится с ПСВ за первое место в чемпионате (предыдущие четыре года клуб просто сливался) и в полуфинале Лиги чемпионов. Мечта, ставшая возможной благодаря работе всех, ван дер Сара в том числе.
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Происшествия
Двое моряков скончались на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
ЦИК объявила Зеленского избранным президентом Украины
Обновлено в 06:56
Происшествия
Ярмольник обрадовался победе в судебном споре с ФСО
Обновлено в 08:12
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Гаджеты
Смартфон c самой большой в мире батареей оказался никому не нужен
В конце февраля в мире не оказалось, пожалуй, ни одного СМИ о технологиях, которое не сообщило бы об анонсированном на выставке MWC уникальном смартфоне Energizer с гигантской батареей.
Обновлено в 04:49
Общество
Россиянам в Шри-Ланке рекомендовали не ходить в торговые центры
Россиянам, находящимся в Шри-Ланке, рекомендовано в ближайшие дни избежать посещения торговых центров и госпиталей.
Обновлено в 08:54
Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с изображением Украины без Крыма
Видеоролик с изображением Украины без Крыма транслировали в киевском аэропорту, полиция завела уголовное дело и выяснила, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило из украинского министерства информационной политики, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 07:25
Политика
Гуайдо призвал военных Венесуэлы к вооруженному восстанию
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
Лидер ИГ аль-Багдади впервые с 2014 года появился на видео
Лидер террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади впервые с 2014 года появился на видео.
Обновлено вчера в 14:02
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»
"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в ранее установленный срок, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
Обновлено вчера в 15:33
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко показала грудь жителям Нью-Йорка
На фото знаменитость демонстрирует лишь спину, а вот случайные прохожие вполне могли лицезреть обнаженную грудь певицы.
Обновлено в 06:16
Наука
Потеря обоняния указывает на повышенный риск смерти в течение 10 лет
Новое исследование ученых из Университета штата Мичиган показывает, что у пожилых людей, которые теряют обоняние, риск смерти в течение следующих десяти лет увеличивается на 50% — даже у тех, кто ведет здоровый образ жизни.
Обновлено в 08:45
Происшествия
В шприце, на который напоролся в кинотеатре воронежец, нашли наркотик
Неприятная история с походом в туалетную комнату кинотеатра «Пролетарий», в которую попал житель Воронежа Дмитрий, получила продолжение.
Обновлено в 05:20
Политика
МВД: 86% граждан ДНР и ЛНР выразили желание получить паспорт России
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов ДНР и ЛНР могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Член команды избранного президента Украины Владимира Зеленского, бывший сотрудник украинского Минобороны Иван Апаршин заявил изданию "Апостроф", что Киев может нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено в 07:38
Футбол
Приговор Кокорину может быть вынесен 8 мая
Решение суда по делу Александра Кокорина может быть готова 8 мая.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы
Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
Обновлено в 08:59
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено в 09:18
Космос
Астрономы впервые зафиксировали, как черная дыра вращает пространство
Астрономы недавно впервые увидели, как черная дыра V404 в созвездии Лебедя поглощает материю и вращает пространство вокруг.
Обновлено вчера в 13:15
Экономика
Мордашов закрыл сделку по покупке 42% сети «Лента»
«Севергрупп» Алексея Мордашова закрыла сделку по покупке 41,9% сети гипермаркетов «Лента», сообщается на сайте группы.
Обновлено в 08:23
Культура
В Британии поставят оперу об отравлении Литвиненко
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП
В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе соврал о болезни
Расследование уголовного дела за изнасилование тремя полицейскими коллеги в Республике Башкортостан продолжается.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Крупный пожар под Пятигорском локализован
Загоревшийся во вторник утром магазин под Пятигорском, из-за которого перекрывали федеральную трассе "Кавказ", выгорел практически полностью, обошлось без пострадавших, сообщил официальный представитель МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.
Обновлено в 05:40
Наука
Синдром хронической усталости начнут выявлять с помощью особого теста
Специалисты Стэнфордского университета в США создали медицинский тест, который позволяет определять, страдает ли человек от синдрома хронической усталости (СХУ).
Обновлено в 04:41
Политика
Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27