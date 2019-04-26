«Тоттенхэм» и «Аякс» определят неожиданного финалиста Лиги чемпионовСпорт день за днем 05:06

Ван дер Сар остался в «Аяксе», а теперь ему предлагают чуть ли не пожизненный контракт. Команда рубится с ПСВ за первое место в чемпионате (предыдущие четыре года клуб просто сливался) и в полуфинале Лиги чемпионов. Мечта, ставшая возможной благодаря работе всех, ван дер Сара в том числе.

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