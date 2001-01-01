Футбол

«Тоттенхэм» и «Аякс» определят неожиданного финалиста Лиги чемпионовСпорт день за днем 05:06

Тоттенхэм — Аякс
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Лондон, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
Ван дер Сар остался в «Аяксе», а теперь ему предлагают чуть ли не пожизненный контракт. Команда рубится с ПСВ за первое место в чемпионате (предыдущие четыре года клуб просто сливался) и в полуфинале Лиги чемпионов. Мечта, ставшая возможной благодаря работе всех, ван дер Сара в том числе.
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«Лига чемпионов. В шаге от финала». Специальный репортаж

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Лига чемпионов. 1/2 финала. «Тоттенхэм» принимает «Аякс». Прямой эфир и текстовая трансляция – в 22:00

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Кто из выскочек поедет в Мадрид? «Тоттенхэм» примет «Аякс»

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