Футбол

«Тоттенхэм» и «Аякс» огласили составыLiveSport.ru вчера в 14:12

Тренерские штабы лондонского «Тоттенхэма» и амстердамского «Аякса» огласили стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, который пройдет в Англии. Гарри Кейн травмирован, а Сон Хын Мин отбывает дисквалификацию.
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Сточенные «шпоры». «Аякс» обыграл в гостях «Тоттенхэм»

Спорт-Экспрессвчера в 17:10

Этот «Аякс» никого не боится. Вслед за «Реалом» и Криштиану он разбил на выезде «Тоттенхэм»

Sport24.ruвчера в 16:59

«Тоттенхэм» и «Аякс» объявили стартовые составы

Sportbox.RUвчера в 14:02

«Тоттенхэм» — «Аякс»: Льоренте, Эриксен и де Йонг сыграют с первых минут

Чемпионатвчера в 14:09

«Тоттенхэм» и «Аякс» объявили стартовые составы

Матч ТВвчера в 14:02

Объявлены стартовые составы «Тоттенхэма» и «Аякса» на матч 1/2 финала ЛЧ

РИА Новостивчера в 14:25

В стартовом составе «Тоттенхэма» против «Аякса» выйдут 4 экс-игрока амстердамцев

Sports.ruвчера в 14:49
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:28, Ашберн
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Официально: видеокарты AMD Radeon Navi выйдут в третьем квартале и будут стоить дешевле Radeon VII

Как сообщается, эти видеокарты будут дешевле Radeon VII, базовая стоимость которой на момент выпуска составила $700.
Обновлено в 02:30
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Разрушительное торнадо в Румынии попало на видео

В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
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По Невскому проспекту двинулась колонна участников шествия, посвящённого Празднику Весны и Труда.
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Зеленский вновь извинился перед Кадыровым

Обновлено вчера в 14:06
Транспорт

В России появились новые дорожные знаки

С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
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Во вторник, 30 апреля, стало известно, что 45-летняя актриса Мария Порошина потеряла самого близкого человека — ее мама, актриса и театральный деятель Наталия Красноярская, умерла на 71-м году жизни.
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Павел Дацюк объявил об уходе из СКА

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Происшествия

Стадион «Лужники» в Москве проверяют после сообщения о минировании

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Опубликованы первые изображения новой Lada Granta Sport

По информации «Российской газеты», обновленная LADA Granta Sport получит спортивную подвеску с заниженным клиренсом, задние дисковые тормоза и 1,6-литровый бензиновый мотор, форсированный до 120 лошадиных сил.
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Сухоруков рассказал о причинах отмены спектаклей с его участием

Актёр Виктор Сухоруков в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о причинах отмены спектаклей с его участием в Театре имени Моссовета.
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Певица Алсу появится в конкурсе «Евровидение-2019», финал которого в этом году пройдет в Израиле.
Обновлено в 03:51
Общество

На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек

В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 04:33
Происшествия

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Происшествия

В «Открытой России» заявили о задержании активистов в Петербурге

Обновлено в 05:17
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Apple запатентовала полноэкранный сканер отпечатков пальцев

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Обновлено в 04:46
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Грунт просел на обочине Рязанского проспекта на юго-востоке Москвы

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Погба ответил на критику легенд «Манчестер Юнайтед»

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На Украине подешевел газ для населения

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
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Массовая драка с ножами произошла в Москве

В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
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КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии признал легальным решение владельца отеля Brioni Boutique Hotel требовать от российских постояльцев признания Крыма украинским.
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Хоккей

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Главным тренером казанского хоккейного клуба «Ак Барс» станет Дмитрий Квартальнов, сообщает пресс-служба ХК.
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Жена Зеленского купила у олигарха пентхауз в Крыму за полцены, выяснил Reuters

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Более 2,5 тыс. забайкальцев с сердечно-сосудистыми заболеваниями будут обследоваться на обновленном оборудовании

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