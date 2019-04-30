Футбол
«Тоттенхэм» и «Аякс» огласили составыLiveSport.ru вчера в 14:12
Тренерские штабы лондонского «Тоттенхэма» и амстердамского «Аякса» огласили стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, который пройдет в Англии. Гарри Кейн травмирован, а Сон Хын Мин отбывает дисквалификацию.
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Этот «Аякс» никого не боится. Вслед за «Реалом» и Криштиану он разбил на выезде «Тоттенхэм»
Sport24.ruвчера в 16:59
В стартовом составе «Тоттенхэма» против «Аякса» выйдут 4 экс-игрока амстердамцев
Sports.ruвчера в 14:49
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Гаджеты
Официально: видеокарты AMD Radeon Navi выйдут в третьем квартале и будут стоить дешевле Radeon VII
Как сообщается, эти видеокарты будут дешевле Radeon VII, базовая стоимость которой на момент выпуска составила $700.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Разрушительное торнадо в Румынии попало на видео
В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Общество
В Петербурге началось первомайское шествие
По Невскому проспекту двинулась колонна участников шествия, посвящённого Празднику Весны и Труда.
Обновлено в 04:08
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Обновлено вчера в 14:06
Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес
Мама Марии Порошиной умерла на 71-м году жизни
Во вторник, 30 апреля, стало известно, что 45-летняя актриса Мария Порошина потеряла самого близкого человека — ее мама, актриса и театральный деятель Наталия Красноярская, умерла на 71-м году жизни.
Обновлено в 03:33
Хоккей
Павел Дацюк объявил об уходе из СКА
Обновлено в 01:12
Авто
Опубликованы первые изображения новой Lada Granta Sport
По информации «Российской газеты», обновленная LADA Granta Sport получит спортивную подвеску с заниженным клиренсом, задние дисковые тормоза и 1,6-литровый бензиновый мотор, форсированный до 120 лошадиных сил.
Обновлено вчера в 09:45
Театры
Сухоруков рассказал о причинах отмены спектаклей с его участием
Актёр Виктор Сухоруков в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о причинах отмены спектаклей с его участием в Театре имени Моссовета.
Обновлено в 04:48
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Певица Алсу появится в конкурсе «Евровидение-2019», финал которого в этом году пройдет в Израиле.
Обновлено в 03:51
Общество
На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек
В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Ростове-на-Дону горит крыша нежилого дома
Пожарные тушат загоревшуюся кровлю нежилого здания в Ростове-на-Дону, площадь пожара составляет 500 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Обновлено в 03:11
Гаджеты
Apple запатентовала полноэкранный сканер отпечатков пальцев
В iPhone X Apple заменила Touch ID на технологию Face ID, которая, имеет гораздо более низкий уровень ложных срабатываний по сравнению с Touch ID.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Грунт просел на обочине Рязанского проспекта на юго-востоке Москвы
Проседание грунта произошло во вторник на обочине проезжей части в районе дома 3 на Рязанском проспекте, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе префектуры Юго-Восточного административного округа.
Обновлено вчера в 11:53
Футбол
Погба ответил на критику легенд «Манчестер Юнайтед»
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отреагировал на критику в свой адрес, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:02
Политика
Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму
Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Энергетика
На Украине подешевел газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Массовая драка с ножами произошла в Москве
В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал легальным решение владельца отеля Brioni Boutique Hotel требовать от российских постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 03:40
Хоккей
Дмитрий Квартальнов возглавит «Ак Барс»
Главным тренером казанского хоккейного клуба «Ак Барс» станет Дмитрий Квартальнов, сообщает пресс-служба ХК.
Обновлено в 05:10
Политика
Жена Зеленского купила у олигарха пентхауз в Крыму за полцены, выяснил Reuters
Обновлено в 04:40
Здоровье
Более 2,5 тыс. забайкальцев с сердечно-сосудистыми заболеваниями будут обследоваться на обновленном оборудовании
Ежегодно 2500 пациентов обследуются с помощью этого аппарата, 700 из которых нуждаются в лечебном внутрисосудистом вмешательстве.
Обновлено 29 апреля в 03:28
Гаджеты
Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен
Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено вчера в 13:56
Хоккей
Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ
"Коламбус" 30 апреля на домашнем льду переиграл "Бостон Брюинз" в третьей встрече серии четвертьфинала Кубка Стэнли со счетом 2:1. Бобровский отразил 36 бросков из 37 и был назван первой звездой встречи.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Стрелков назвал место атаки на Россию со стороны Украины
Украинская армия способна внезапно нанести удар на границе с Россией, заявил «URA.RU» экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
Обновлено вчера в 09:45
Общество
В Кемерово закрылась отказавшаяся обслуживать геев пекарня
Обновлено в 05:15
Финансы
Экономический прогноз на май
2. Инфляция после рывка в начале года в апреле, похоже, вырастет незначительно, и в мае эта тенденция сохранится.
Обновлено в 03:17