Футбол

«Тоттенхэм» и «Аякс» огласили составыLiveSport.ru 14:12

Тренерские штабы лондонского «Тоттенхэма» и амстердамского «Аякса» огласили стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, который пройдет в Англии. Гарри Кейн травмирован, а Сон Хын Мин отбывает дисквалификацию.
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«Тоттенхэм» - «Аякс»: ван де Бек открыл счет в матче

Спорт-Экспресс15:35

Объявлены стартовые составы «Тоттенхэма» и «Аякса» на матч 1/2 финала ЛЧ

РИА Новости14:25

В стартовом составе «Тоттенхэма» против «Аякса» выйдут 4 экс-игрока амстердамцев

Sports.ru14:49

«Тоттенхэм» — «Аякс»: Льоренте, Эриксен и де Йонг сыграют с первых минут

Чемпионат14:09

«Тоттенхэм» — «Аякс». Объявлены стартовые составы

Sport24.ru13:54

«Тоттенхэм» уже пропустил от «Аякса» в полуфинале Лиги чемпионов. Трансляция и лучшие моменты

Матч ТВ14:44

«Тоттенхэм» и «Аякс» назвали составы на матч Лиги чемпионов

Интерфакс-Спорт14:13
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Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
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Посла России в Белоруссии Михаила Бабича снимают с должности в Минске.
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Шоу-бизнес

Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП

В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
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Политика

Появилось видео наезда военной машины на протестующих в Венесуэле

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Посол США посетил задержанного в России Уилана

Посол США в Москве Джон Хантсман посетил во вторник задержанного в РФ американца Пола Уилана, сообщается в Twitter посольства.
Обновлено в 12:20
Общество

Петербургские ветераны и узники концлагерей получили новые квартиры

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Политика

Посол РФ в США: попытки Москвы найти общий язык с Вашингтоном пока не находят отклика

Попытки Москвы найти общий язык с Вашингтоном пока не находят у США понимания.
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Театры

Театр имени Моссовета отменил спектакли с участием Виктора Сухорукова

В столичном Театре имени Моссовета отменены ближайшие спектакли с участием народного артиста России Виктора Сухорукова.
Обновлено в 15:15
Общество

Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»

По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие

На параде Победы 9 мая продемонстрируют LADA 4x4 для войск ВДВ

Военную «Нива», оснащенную 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом 6П50 «Корд», впервые применили в действии во время учений «Восток-2018», прошедших на территории Восточного военного округа с 11 по 17 сентября прошлого года.
Обновлено в 02:52
Происшествия

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Билеты на финал Кубка России в Самаре стоят от 250 до 1000 рублей

Стала известна стоимость билетов на финальный матч: цена самого дешевого билета составляет 250 рублей, а самого дорого — 1000.
Обновлено в 12:50
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Культура

Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу

Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено в 12:40
Здоровье

Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ

Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».
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Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.
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В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони

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«Мстители: Финал» установили рекорд сборов за один день в России

Итоговые сборы первого дня в России составили 428,7 млн рублей.
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"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
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Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.
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