«Тоттенхэм» и «Аякс» огласили составыLiveSport.ru 14:12

Тренерские штабы лондонского «Тоттенхэма» и амстердамского «Аякса» огласили стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, который пройдет в Англии. Гарри Кейн травмирован, а Сон Хын Мин отбывает дисквалификацию.

Происшествия Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.

Политика Михаила Бабича отозвали с поста посла России в Белоруссии Посла России в Белоруссии Михаила Бабича снимают с должности в Минске.

Шоу-бизнес Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.

Политика Появилось видео наезда военной машины на протестующих в Венесуэле Военный автомобиль въехал в толпу протестующих на шоссе в столице Венесуэлы Каракасе.

Политика Посол США посетил задержанного в России Уилана Посол США в Москве Джон Хантсман посетил во вторник задержанного в РФ американца Пола Уилана, сообщается в Twitter посольства.

Театры Театр имени Моссовета отменил спектакли с участием Виктора Сухорукова В столичном Театре имени Моссовета отменены ближайшие спектакли с участием народного артиста России Виктора Сухорукова.

Общество Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе» По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.

Армия и оружие На параде Победы 9 мая продемонстрируют LADA 4x4 для войск ВДВ Военную «Нива», оснащенную 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом 6П50 «Корд», впервые применили в действии во время учений «Восток-2018», прошедших на территории Восточного военного округа с 11 по 17 сентября прошлого года.

Футбол Билеты на финал Кубка России в Самаре стоят от 250 до 1000 рублей Стала известна стоимость билетов на финальный матч: цена самого дешевого билета составляет 250 рублей, а самого дорого — 1000.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба» Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.

Культура Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.

Здоровье Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».

Происшествия В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.

Политика В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.

Общество Император Японии Акихито отрёкся от престола Японский император Акихито сегодня официально отрёкся от трона в связи с преклонным возрастом.

Наука Новый особый тест крови выявит синдром хронической усталости Специалисты разработали особый тест, который сможет определить наличие спорного синдрома хронической усталости.

Общество Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав "Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.