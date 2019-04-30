Футбол
«Тоттенхэм» и «Аякс» огласили составыLiveSport.ru 14:12
Тренерские штабы лондонского «Тоттенхэма» и амстердамского «Аякса» огласили стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, который пройдет в Англии. Гарри Кейн травмирован, а Сон Хын Мин отбывает дисквалификацию.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:47, Ашберн
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Наука
В Майами строят парковку для летающего автомобиля
Обновлено вчера в 12:59
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер поздравила Трэвиса Скотта с днем рождения и предложила ему завести еще одного ребенка
Обновлено в 14:22
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Обновлено в 14:06
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор
Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено в 11:40
Политика
Михаила Бабича отозвали с поста посла России в Белоруссии
Посла России в Белоруссии Михаила Бабича снимают с должности в Минске.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес
Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП
В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Политика
Появилось видео наезда военной машины на протестующих в Венесуэле
Военный автомобиль въехал в толпу протестующих на шоссе в столице Венесуэлы Каракасе.
Обновлено в 12:41
Политика
Посол США посетил задержанного в России Уилана
Посол США в Москве Джон Хантсман посетил во вторник задержанного в РФ американца Пола Уилана, сообщается в Twitter посольства.
Обновлено в 12:20
Политика
Посол РФ в США: попытки Москвы найти общий язык с Вашингтоном пока не находят отклика
Попытки Москвы найти общий язык с Вашингтоном пока не находят у США понимания.
Обновлено в 15:23
Театры
Театр имени Моссовета отменил спектакли с участием Виктора Сухорукова
В столичном Театре имени Моссовета отменены ближайшие спектакли с участием народного артиста России Виктора Сухорукова.
Обновлено в 15:15
Общество
Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»
По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие
На параде Победы 9 мая продемонстрируют LADA 4x4 для войск ВДВ
Военную «Нива», оснащенную 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом 6П50 «Корд», впервые применили в действии во время учений «Восток-2018», прошедших на территории Восточного военного округа с 11 по 17 сентября прошлого года.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Обновлено в 06:14
Общество
Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
Обновлено в 13:31
Футбол
Билеты на финал Кубка России в Самаре стоят от 250 до 1000 рублей
Стала известна стоимость билетов на финальный матч: цена самого дешевого билета составляет 250 рублей, а самого дорого — 1000.
Обновлено в 12:50
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Культура
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу
Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено в 12:40
Здоровье
Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ
Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».
Обновлено в 13:17
Теннис
Шарапова ощутила себя по-настоящему русской
Обновлено в 15:31
Происшествия
В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек
Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.
Обновлено в 08:36
Политика
В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.
Обновлено в 05:35
Кино
«Мстители: Финал» установили рекорд сборов за один день в России
Итоговые сборы первого дня в России составили 428,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:53
Общество
Император Японии Акихито отрёкся от престола
Японский император Акихито сегодня официально отрёкся от трона в связи с преклонным возрастом.
Обновлено в 13:39
Наука
Новый особый тест крови выявит синдром хронической усталости
Специалисты разработали особый тест, который сможет определить наличие спорного синдрома хронической усталости.
Обновлено в 10:47
Космос
На Титане обнаружили огромную ледяную стену
Обновлено в 09:06
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Хоккей
ЦСКА продлил контракт с хоккеистом Маминым на два года
Обновлено в 13:15
Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма
Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.
Обновлено в 09:18