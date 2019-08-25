Футбол
«Тоттенхэм» дома уступил «Ньюкаслу»Советский спорт вчера в 13:29
Манчестер Сити обыграл Борнмут 3:1, и с семью очками занимает второе место. Лидирует Ливерпуль, победивший во всех трех встречах. Тоттенхэм дома уступил Ньюкаслу 0:1.
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Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»
Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
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Индия предложила заменить турбины «Силовых машин» для АЭС на японские
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В Испании столкнулись самолет и вертолет
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Армия и оружие
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Мбаппе получил травму в матче с «Тулузой»
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