Манчестер Сити обыграл Борнмут 3:1, и с семью очками занимает второе место. Лидирует Ливерпуль, победивший во всех трех встречах. Тоттенхэм дома уступил Ньюкаслу 0:1.

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Общество Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве В конце августа в Москве ожидается похолодание, рассказал телеканалу RT научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Происшествия В подмосковном ТЦ на пятилетнего ребенка упала металлическая дверь В торговом центре Солнечногорска выставочный образец металлической двери упал на пятилетнего ребенка.

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