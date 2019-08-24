Футбол
«Тоттенхэм» дома уступил «Ньюкаслу»Советский спорт 13:29
Манчестер Сити обыграл Борнмут 3:1, и с семью очками занимает второе место. Лидирует Ливерпуль, победивший во всех трех встречах. Тоттенхэм дома уступил Ньюкаслу 0:1.
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Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть
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Грузинский лидер Саломе Зурабишвили осудила состоявшиеся в Абхазии президентские выборы, заявив, что они «нарушают» национальный суверенитет Грузии.
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Представители компании заявили, что ожидали намного больше потерь из-за санкций, но в результате предварительные подсчеты показали, что потери составят около 10 млрд долларов.
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Напомним, что имя Андюрана стало широко известно после его романа с Викторией Боней.
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Disney поделился первым кадром из грядущего игрового фильма "Стервелла" - приквела знаменитого мультика 1961 года.
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Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
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Хоккеисты ЦСКА обыграли "Динамо" в заключительном матче Кубка мэра Москвы.
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В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеля
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Другой важный момент – смартфон получит процессор Snapdragon 665, а не MediaTek Helio G90T, который будет использоваться в Redmi Note 8 Pro.
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Официальный представитель иранского МИДа Аббас Мусави подтвердил прибытие министра иностранных дел страны Джавада Зарифа во французский Биарриц, в котором проходит саммит G7.
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