Футбол
«Тоттенхэм» дома проиграл «Вест Хэму»ProstoProSport 09:23
|26′
Роберт Снодграсс
Лукас Моура
Фернандо Льоренте
|66′
|67′
Мичейл Антонио
Дэнни Роуз
Винсент Янссен
|77′
|77′
Роберт Снодграсс
Педро Обианг
|80′
Марко Арнаутович
Лукас Перес
Деле Алли
Виктор Ваньяма
|85′
|85′
Марк Нобл
Анжело Огбонна
|86′
Райан Фредерикс
|63%
|Владение мячом
|37%
|82%
|Процент точных передач
|71%
|3
|Удары в сторону ворот
|3
|5
|Удары в створ ворот
|8
|7
|Сейвы вратарём
|4
|5
|Офсайды
|3
|2
|Угловые
|7
|9
|Отборы
|16
|3
|Фолы
|8
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Тоттенхэм
Расстановка 3‑5‑2
1
Льорис
6
Санчес
4
Алдервейрелд
33
Дэвис
21
Фойт
23
Эриксен
15
Дайер
12
Ваньяма
9
Янссен
7
Сон Хын Мин
18
Льоренте
1
Фабианьский
24
Фредерикс
4
Бальбуэна
23
Диоп
26
Масуаку
30
Антонио
21
Огбонна
14
Обианг
41
Райс
8
Андерсон
27
Перес
Вест Хэм
Расстановка 4‑5‑1
«Тоттенхэм» в домашнем матче 36-го тура АПЛ проиграл со счетом 0:1 «Вест Хэму». Хозяева владели преимуществом в первом тайме и имели несколько возможностей открыть счет, но не использовали их.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Тоттенхэм - Вест Хэм. Прогноз на матч АПЛ: очередная уверенная победа «шпор»?
Sport-place25 апреля в 08:21
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 20:45, Ашберн
Хоккей
Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею
Сборная России одержала победу над командой США со счетом 3:2 по буллитам в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет.
Обновлено в 12:20
Политика
Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин
Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.
Обновлено в 09:34
Политика
Патриарх Кирилл освятил икону для главного храма ВС России
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл освятил икону «Спас Нерукотворный», которая была создана на средства российского лидера Владимира Путина для главного храма Вооружённых сил России.
Обновлено в 18:57
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, передает Reuters.
Обновлено в 08:08
Политика
Венесуэла выходит из Организации американских государств
Обновлено в 03:10
Происшествия
Катер затонул в Финском заливе в Петербурге
Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:45
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Футбол
Гол Роналду принёс «Ювентусу» ничью в матче с «Интером»
В матче 34-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» принимал туринский «Ювентус».
Обновлено в 16:24
Политика
Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 17:00
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за атаку на Шри-Ланке 26 апреля
Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку, которая произошла на Шри-Ланке в пятницу, 26 апреля.
Обновлено в 19:14
Наука
Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде
Преподаватель корейского языка из Оксфордского университета Янг-хэ Чи считает, что пришельцы из космоса давно живут среди людей и даже уже создали гибридные виды, сообщает издание Mirror.
Обновлено в 12:38
Культура
В Приозерском районе встретят лето по-кельтски
Обновлено вчера в 08:13
Транспорт
В Карпинске продолжается реализация проекта по строительству новой автостанции
Обновлено в 08:30
Религия
Сербский игумен посоветовал не переедать после поста
После Великого поста следует продолжать думать и поступать так же, как во время поста, а объедание и злоупотребление алкоголем недопустимы, заявил РИА Новости настоятель монастыря Лелич Сербской православной церкви (СПЦ) игумен Георгий (Мичич).
Обновлено в 20:04
Шоу-бизнес
Как Моргунов перессорился с режиссерами и чиновниками
Обновлено в 01:20
Происшествия
Распределительный центр загорелся в Воронежской области
Обновлено в 19:36
Футбол
«Лион» предложил Венгеру пост главного тренера
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может вернуться к работе на клубном уровне, сообщает L’Equipe.
Обновлено в 18:13
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Обновлено в 12:48
Происшествия
Экс-майору Евсюкову могут смягчить режим заключения
Экс-главе ОВД "Царицыно" Денису Евсюкову, получившему пожизненный срок за расстрел людей в столичном магазине в 2009 году, после десяти лет заключения могут смягчить тюремный режим.
Обновлено в 03:49
Общество
Обзор за неделю: приоритетные проекты и помощь обманутым потребителям
Вторник Новый хлебозавод, высокотехнологичное производство сидений для общественного транспорта и развитие энергетической отрасли – проекты, претендующие на статус приоритетных, обсудили участники инвестиционного совета в Екатеринбурге.
Обновлено в 12:06
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Наука
Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти
Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено в 09:20
Здоровье
Честные записки британской медсестры
Обновлено в 17:02
Армия и оружие
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Шоу-бизнес
Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью
Обновлено в 13:37
Происшествия
Трамп отреагировал на стрельбу в синагоге в Калифорнии
Президент США Дональд Трамп выразил сочувствие пострадавшим в результате стрельбы в синагоге, произошедшей в штате Калифорния.
Обновлено в 19:28