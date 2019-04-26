Футбол

«Тоттенхэм» дома проиграл «Вест Хэму»ProstoProSport 09:23

Тоттенхэм — Вест Хэм
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Лондон, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
26′
Роберт Снодграсс
Лукас Моура
Фернандо Льоренте
66′
67′
Мичейл Антонио
Дэнни Роуз
Винсент Янссен
77′
77′
Роберт Снодграсс
Педро Обианг
80′
Марко Арнаутович
Лукас Перес
Деле Алли
Виктор Ваньяма
85′
85′
Марк Нобл
Анжело Огбонна
86′
Райан Фредерикс
«Тоттенхэм» в домашнем матче 36-го тура АПЛ проиграл со счетом 0:1 «Вест Хэму». Хозяева владели преимуществом в первом тайме и имели несколько возможностей открыть счет, но не использовали их.
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