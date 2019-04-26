«Тоттенхэм» дома проиграл «Вест Хэму»ProstoProSport 09:23

«Тоттенхэм» в домашнем матче 36-го тура АПЛ проиграл со счетом 0:1 «Вест Хэму». Хозяева владели преимуществом в первом тайме и имели несколько возможностей открыть счет, но не использовали их.

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