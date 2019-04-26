Футбол
«Тоттенхэм» дома проиграл «Вест Хэму»ProstoProSport вчера в 09:23
|26′
Роберт Снодграсс
Лукас Моура
Фернандо Льоренте
|66′
|67′
Мичейл Антонио
Дэнни Роуз
Винсент Янссен
|77′
|77′
Роберт Снодграсс
Педро Обианг
|80′
Марко Арнаутович
Лукас Перес
Деле Алли
Виктор Ваньяма
|85′
|85′
Марк Нобл
Анжело Огбонна
|86′
Райан Фредерикс
|63%
|Владение мячом
|37%
|82%
|Процент точных передач
|71%
|3
|Удары в сторону ворот
|3
|5
|Удары в створ ворот
|8
|7
|Сейвы вратарём
|4
|5
|Офсайды
|3
|2
|Угловые
|7
|9
|Отборы
|16
|3
|Фолы
|8
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Тоттенхэм
Расстановка 3‑5‑2
1
Льорис
6
Санчес
4
Алдервейрелд
33
Дэвис
21
Фойт
23
Эриксен
15
Дайер
12
Ваньяма
9
Янссен
7
Сон Хын Мин
18
Льоренте
1
Фабианьский
24
Фредерикс
4
Бальбуэна
23
Диоп
26
Масуаку
30
Антонио
21
Огбонна
14
Обианг
41
Райс
8
Андерсон
27
Перес
Вест Хэм
Расстановка 4‑5‑1
«Тоттенхэм» в домашнем матче 36-го тура АПЛ проиграл со счетом 0:1 «Вест Хэму». Хозяева владели преимуществом в первом тайме и имели несколько возможностей открыть счет, но не использовали их.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Тоттенхэм - Вест Хэм. Прогноз на матч АПЛ: очередная уверенная победа «шпор»?
Sport-place25 апреля в 08:21
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 01:19, Ашберн
Музыка
Шоу «Голос» проверяют после победы дочери Алсу
Обновлено вчера в 02:15
Хоккей
Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме
Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
В Ростове при пожаре в многоэтажке погибли женщина и ребенок
Обновлено вчера в 14:37
Футбол
«Чемпионат»: Жировым интересуются клубы Бундеслиги
Центральный защитник «Зандхаузена» (Бундеслига 2) Александр Жиров входит в сферу интересов клубов Бундеслиги, сообщает «Чемпионат».
Обновлено вчера в 10:44
Общество
Гороскоп на 28 апреля: удачные моменты у Стрельцов и вдохновляющий день для Близнецов
Астропрогноз на 28 апреля, составленный экспертами сервиса Astrostar.ru, представляет своим читателям ИА IrkutskMedia (ИркутскМедиа).
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Зеленский ответил на предложение Путина о паспортах для украинцев
Актер Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, но пока не вступил в должность, на своей странице в Facebook прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, что упрощенная процедура получения российского гражданства может быть распространена на всех украинцев.
Обновлено вчера в 22:05
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В храме Иерусалима собрались тысячи верующих, после схождения Благодатного огня патриарх традиционно передает святыню верующим, а с ее помощью зажигают связи из 33 свечей.
Обновлено вчера в 05:22
Шоу-бизнес
Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено вчера в 09:36
Авто
Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta
Обновлено 25 апреля в 06:50
Происшествия
Полиция США установила личность подозреваемого в стрельбе в синагоге
Сотрудники правоохранительных органов США установили личность подозреваемого в стрельбе в синагоге города Повэй в Калифорнии.
Обновлено вчера в 21:36
Здоровье
В сирийском Алеппо открылась новая поликлиника
Обновлено в 00:51
Общество
Утвержден порядок проведения диспансеризации
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране был утвержден новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено 26 апреля в 09:12
Шоу-бизнес
Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур
Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено вчера в 11:35
Хоккей
Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» в плей-офф НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Бостон Брюинз» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравнял счет в серии (1-1).
Обновлено в 01:02
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы
Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
Политика
В штабе Зеленского высказали отношение к российским артистам и фильмам
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина" сказал, что хотел бы видеть советское кино на украинском телевидении.
Обновлено вчера в 23:20
Авто
Автоэксперт рассказал, как можно сэкономить на визите в автосервис
Как заявил автоэксперт: «Если есть друзья в гаражах, то лучше ехать туда, а не в сервис».
Обновлено вчера в 14:31
Футбол
«Норвич» вышел в английскую премьер-лигу
"Норвич" выиграл у "Блэкберна" в матче 45-го тура английского чемпионшипа.
Обновлено вчера в 16:26
Футбол
«ПСЖ» уступил «Ренну» в финале кубка Франции
Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» уступил в серии послематчевых пенальти футболистам «Ренна» в матче финала Кубка Франции по футболу.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Пожар на заводе «Красмаш» в Красноярске ликвидирован
Пожарные ликвидировали крупный пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске. Площадь возгорания составила 20 тыс. кв. м.
Обновлено вчера в 01:22
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета
Судя по данным сайта Flightradar, самолет, вылетевший рейсом SU 1186 из Москвы в Волгоград в 17:54 мск, долетел до юга Тульской области, после чего развернулся и отправился обратно.
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия
В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер
Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено вчера в 18:19
Авто
Сколько автомобиль может проехать без бензина
Обновлено в 00:45
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
Обновлено вчера в 17:28
Автоспорт
Квят показал шестой результат в квалификации «Формулы-1» в Баку
В Баку прошла квалификация Гран-при Азербайджана «Формулы-1».
Обновлено вчера в 14:46
Политика
Президент Национальной стрелковой ассоциации США покидает пост
Президент Национальной стрелковой ассоциации (НСА) США Оливер Норт покидает пост на фоне конфликта с гендиректором организации Уэйном Лапьером.
Обновлено вчера в 12:56
Технологии
Bandai Namco представила самолёты предстоящих дополнений к Ace Combat 7: Skies Unknown
Компания Bandai Namco Entertainment и студия Project Aces представили три новых самолёта, которые скоро появятся в качестве платных дополнений к Ace Combat 7: Skies Unknown.
Обновлено вчера в 09:14
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев: «Если надо будет защитить сына от опасности, жертвуя своей жизнью, я это сделаю»
Обновлено вчера в 21:30
Религия
Храм Шанхая провел пасхальное богослужение впервые с 1965 года
Сотни верующих в Шанхае отметили Пасху посещением пасхального богослужения в Кафедральном соборе впервые за много лет.
Обновлено в 00:08