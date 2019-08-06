Футбол

«Тоттенхэм» договорился с «Ювентусом» о трансфере ДибалыODDS.ru 06:37

25-летний нападающий сборной Аргентины и туринского «Ювентуса» Пауло Дибала может присоединиться к «Тоттенхэму». Как сообщает Daily Mail, трансфер Дибалы в «МЮ» сорвался из-за высоких выплат, которые требовал агент аргентинского форварда.
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Дибала согласен на переход в «Тоттенхэм», но стороны могут не успеть оформить трансфер

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