Футбол
«Тоттенхэм» договорился с «Ювентусом» о трансфере ДибалыODDS.ru 06:37
25-летний нападающий сборной Аргентины и туринского «Ювентуса» Пауло Дибала может присоединиться к «Тоттенхэму». Как сообщает Daily Mail, трансфер Дибалы в «МЮ» сорвался из-за высоких выплат, которые требовал агент аргентинского форварда.
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«Ювентус» согласен продать Дибалу «Тоттенхэму» за 70 млн евро. Игрок еще не принял решение
Sport24.ruвчера в 15:06
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:27, Вашингтон
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