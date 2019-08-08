Футбол
«Тоттенхэм» арендовал Ло Чельсо у «Бетиса» с правом выкупаSports.ru 12:25
Полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо перешел в «Тоттенхэм». Лондонский клуб арендовал аргентинца на сезон, в соглашении предусмотрена возможность выкупа игрока. Сообщается, что аренда обойдется «Тоттенхэму» в 16 млн евро, а опция выкупа составит около 60 млн евро.
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