Полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо перешел в «Тоттенхэм». Лондонский клуб арендовал аргентинца на сезон, в соглашении предусмотрена возможность выкупа игрока. Сообщается, что аренда обойдется «Тоттенхэму» в 16 млн евро, а опция выкупа составит около 60 млн евро.

«Тоттенхэм» арендовал Ло Чельсо у «Бетиса» с правом выкупа

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