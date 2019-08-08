Полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо проведет сезон на правах аренды в «Тоттенхэме».

Происшествия В Москве напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями Группа из 10-15 человек устроила потасовку в районе Бирюлево Западное на юге Москвы во время встречи депутата Госдумы Бориса Чернышова с избирателями, неизвестные попытались отобрать у парламентария его удостоверение.

Экономика Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма» «Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии — ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова Дмитрию Медведеву.

Политика Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство Российский самолет получил разрешение на пролет над территорией Украины, несмотря на действующий запрет, сообщается на странице в Facebook украинского госпредприятия «Украэрорух», занимающегося обслуживанием воздушного движения.

Общество Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.

Кино Квентин Тарантино представляет в Москве фильм «Однажды в Голливуде» Режиссёр рассказал, что новая картина не последняя. Завершить свою карьеру Тарантино намерен, сняв десять фильмов.

Футбол Тун — Спартак 2:3 «Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».

Наука Нейросети Google принесли не прибыль, а полумиллиардные убытки Согласно официальной финансовой отчётности, которую изучил Bloomberg, в прошлом году выручка выросла до 125 миллионов долларов (около 8,1 миллиарда рублей), но при этом убытки составили более 570 миллионов (37,2 миллиарда рублей).

Происшествия Фигурантку дела «Нового величия» увезли на скорой из зала суда Фигурантке дела «Нового величия» Анне Павликовой стало плохо во время судебного заседания, ее увезли на скорой из зала суда.

Происшествия В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым В Калининграде нашли мертвым сотрудника дежурной части отдела полиции по Московскому району. Об этом 8 августа сообщает ТАСС.

Происшествия Милиция разогнала митингующих сторонников Атамбаева в центре Бишкека Сотрудники правоохранительных органов задержали сегодня, 8 августа, Алмазбека Атамбаева и вывезли его из резиденции в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека, где бывший президент Киргизии и его сторонники оборонялись почти сутки.

Наука Участники инженерной школы «Квантоград» в Пензе разработали модель арктической станции Участники международной инженерной школы "Квантоград", которая прошла в Пензе на базе детского технопарка "Кванториум НЭЛ", разработали макет арктической станции, а также модели изделий, которые после усовершенствования можно использовать для освоения Арктики.

Экономика Выручка «МегаФона» во втором квартале выросла на 4,5 процента Консолидированная выручка "Мегафона" (по международным стандартам финансовой отчетности — МСФО) во II квартале 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,5 процента и составила 85,6 миллиарда рублей.

Происшествия Полиция разыскивает хулигана, избившего кондуктора в Санкт-Петербурге Очередной случай нападения был зарегистрирован на днях в Калининском районе.

Футбол ЦСКА отказался продавать Чалова в «Кристалл Пэлас» Московский ЦСКА отказался продавать нападающего Федора Чалова в английский "Кристалл Пэлас" за 28 миллионов долларов.

Футбол «Бавария» забила 23 безответных гола в товарищеском матче «Бавария» разгромила «Роттах-Эгерн» в товарищеском матче со счетом 23:0. Четырьмя голами отметился Корентен Толиссо.

Происшествия В воинской части в Архангельской области произошёл взрыв ИА «Ореанда-Новости» В воинской части в Архангельской области произошёл взрыв. 2 человека погибли, 15 получили ранения.

Здоровье Число больных раком детей в России достигло исторического максимума Число детей со злокачественными образованиями под диспансерным наблюдением в 2018 году составило 26 955 человек, следует из данных Росстата, которые приводит Rambler News Service.

Наука Искусственный «язык» может различать виски Виски выливают на шахматную доску из крошечных кусочков золота и алюминия, которые действуют как вкусовые рецепторы, а затем исследователи измеряют, как они поглощают свет во время погружения.

Футбол «Торино» разгромил солигорский «Шахтер» в квалификации Лиги Европы В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Торино» на своем поле разромил солигорский «Шахтер».

Армия и оружие США выведут свои силы из зоны проведения операции Турции в Сирии Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении вывести силы США с севера Сирии, где Турция планирует новую военную операцию, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Футбол Адриано пришел на презентацию в «Палмейрасе» вместе с русской девушкой Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано пришел на презентацию в бразильском «Палмейрасе» вместе со своей русской девушкой.

Политика Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США Замглавы национальной разведки США Сью Гордон покинет свой пост одновременно со своим начальником Дэном Коутсом 15 августа, заявил в пятницу американский лидер Дональд Трамп.

Общество Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».