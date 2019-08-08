Футбол
«Тоттенхэм» арендовал Ло ЧельсоSoccer.ru вчера в 12:44
Полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо проведет сезон на правах аренды в «Тоттенхэме».
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:37, Ашберн
Общество
Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
Обновлено 07 августа в 11:55
Происшествия
Жители Архангельска скупили весь йод после взрыва на военном полигоне
Спрос на йодосодержащие препараты резко вырос в аптеках Архангельска после сообщений о взрыве на военном полигоне в районе населенного пункта Нёнокса.
Обновлено в 03:33
Футбол
Лука Джорджевич сменит «Зенит» на «Локомотив»
Обновлено в 01:40
Политика
США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено вчера в 12:30
Экономика
Дешевые лекарства уходят из ассортимента
Дешевые лекарства уходят из ассортимента Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 руб. — показали падение.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия
После беспорядков в Бишкеке задержаны 40 сторонников Атамбаева
После очередных беспорядков в Бишкеке правоохранители задержали 40 хулиганов, предположительно, сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 02:02
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Политика
В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму
Совет Федерации обнаружил факты иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 09:47
Общество
Стала известна зарплата российских космонавтов
Сегодня отряд российских космонавтов составляет 25 человек.
Обновлено вчера в 12:32
Общество
В Саратове 882 дома без УК могут стать чрезвычайной ситуацией
Евгений Чернов отметил, что есть четыре УК, которые берут такие дома в управление, и предложил рассмотреть вопрос о создании собственной УК мэрии.
Обновлено в 02:28
Политика
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады-2020
Обновлено вчера в 23:48
Общество
Росстат назвал самый популярный возраст для рождения первого ребенка
Возраст рождения ребенка будет расти и дальше, прогнозирует Росстат. В 2018 году в России родились 1,6 миллиона детей.
Обновлено в 01:58
Общество
Полиция пообещала пресекать несанкционированные митинги в Москве
Московская полиция предупредила участников несанкционированных митингов, что будет "немедленно пресекать" малейшие провокации, сообщает в пятницу столичный главк МВД РФ.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, смерть офицера, по предварительной информации, наступила от огнестрельного ранения.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма
Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 21:23
Экономика
Во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времён
Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён.
Обновлено в 00:08
Политика
Премьер Казахстана прибыл в Киргизию на заседание Межправсовета ЕАЭС
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин прибыл в киргизский аэропорт «Иссык-Куль» близ Чолпон-Аты, где в пятницу, 9 августа, состоится Межправительственный совет стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Обновлено вчера в 10:24
Технологии
Twitch выпустит аналог программы для стриминга OBS
Разработчики сервиса Twitch сообщили о старте бета-тестирования программы Studio для проведения прямых трансляций.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Украина впустила российский самолет в свое воздушное пространство
Как сообщало ИА REGNUM, Украина запретила полеты российских самолетов над своей территорией в конце 2015 года.
Обновлено в 02:54
Общество
Из-за сильного дождя в Петербурге подтопило торговые центры
В городе продолжают работу аварийные бригады В Санкт-Петербурге из-за сильного дождя подтопило цокольные этажи нескольких торговых центров.
Обновлено в 01:29
Политика
Зеленский позвонил Путину из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утром 7 августа провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в связи с гибелью украинских военных в Донбассе.
Обновлено 07 августа в 04:51
Происшествия
ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю
Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Кадыров вступил с махачкалинцами в дискуссию об имаме Шамиле
Обновлено в 00:05
Общество
В России готовят национальный стандарт на школьную форму
Обновлено в 01:34
Недвижимость
В России подскочили цены на доступное жилье
Рост цен на самый доступный в России формат жилья — квартиры-студии минимальной площади — существенно обгоняет среднерыночные темпы.
Обновлено в 01:39
Финансы
Центробанк Китая снизил курс юаня к доллару
Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару на 0,47%, приблизив курс национальной валюты к 7 юаням за доллар.
Обновлено 07 августа в 03:19
Армия и оружие
Боевики попытались напасть на авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
Пожилая женщина сутки стояла в тайге, отпугивая медведя рычанием
Обновлено вчера в 02:33
Общество
Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В Домодедово задержано 11 рейсов, еще два отменено. В аэропорту Шереметьево задержано шесть рейсов.
Обновлено в 00:34
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:22