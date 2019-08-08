Футбол

«Тоттенхэм» арендовал Ло ЧельсоSoccer.ru 12:44

Полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо проведет сезон на правах аренды в «Тоттенхэме».
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«Тоттенхэм» взял в аренду аргентинского полузащитника

Sportbox.RU12:56

«Тоттенхэм» объявил о переходе хавбека «Бетиса» Ло Чельсо

Чемпионат12:43

«Тоттенхэм» арендовал Ло Чельсо с правом последующего выкупа за 60 млн фунтов

Bookmaker-ratings.ru12:58

«Тоттенхэм» взял в аренду аргентинского полузащитника

Матч ТВ12:56

«Тоттенхэм» арендовал у «Бетиса» Ло Чельсо с правом выкупа трансфера

РИА Новости13:09

Ло Чельсо стал игроком «Тоттенхэма»

ProstoProSport12:29

Ло Чельсо - игрок «Тоттенхэма»

Евро-футбол.ру12:25
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:49, Вашингтон
Происшествия

Киллер признался в причастности к убийству Михаила Круга

Член банды «Тверских волков» Александр Агеев признался, что участвовал в убийстве певца Михаила Круга, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия

Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском

Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, сообщили в Министерстве обороны.
Обновлено в 06:35
Общество

МЧС предупреждает о ливне и сильном ветре в Москве

Ливень и шквалистый ветер ожидаются в четверг вечером в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
Обновлено в 09:39
Политика

Власти Венесуэлы прервали переговоры с оппозицией

Как сообщалось, как минимум два раунда непрямых переговоров между властями Венесуэлы и представителями оппозиции прошли в мае текущего года в Осло при посредничестве правительства Норвегии, новый этап диалога начался в начале июля на Барбадосе.
Обновлено вчера в 21:23
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде во второй половине августа

Вторая половина месяца на Европейской части России окажется теплее первой. Об этом рассказали в пресс-службе Гидрометцентра.
Обновлено в 02:18
Происшествия

В Киргизии берут штурмом дом бывшего президента Атамбаева

К дому бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который возглавлял страну с 2011 по 2017 годы, прибыл отряд спецназа, сообщила официальный представитель основанной бывшим главой государства Социал-демократической партии Кундуз Жолдубаева.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия

Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

Обновлено в 05:33
Футбол

Тун — Спартак 0:2 (Перерыв)

«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:10
Политика

Артемий Лебедев объяснил свой пранк с «отъездом из России»

Видео, где дизайнер заявляет, что он был вынужден уехать из Москвы из-за того, что ситуация в стране сильно его беспокоит, Лебедев назвал глупым «пранком», который вышел из-под контроля.
Обновлено в 13:14
Футбол

«Астана» забила пять мячей чемпиону Мальты

"Астана" легко разобралась с "Валлеттой" из Мальты в матче третьего квалифай-раунда Лиги Европы - 5:1. Дубль оформил Рунар Сигурьонссон.
Обновлено в 11:56
Экономика

«Почта банк» откроет отделения в «Магните»

«Почта банк» после открытия отделений в магазинах «Пятерочка» начнет работать в сети «Магнит», проект в пилотном режиме запустят осенью в Челябинской, Ярославской и Костромской областях.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Общество

Жители Петербурга показали затопленные ливнем улицы

В Петербурге из-за проливного дождя в центральных и южных районах города затопило тротуары и перекрестки, вода также попала в вестибюль станции метро «Автово».
Обновлено в 13:38
Политика

Кличко сравнил кресло мэра Киева с электрическим стулом

Глава Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook сравнил кресло мэра с электрическим стулом, который он, тем не менее, не собирается покидать, чтобы у киевлян оставалась возможность выбирать власть в городе.
Обновлено в 11:57
Политика

Немецкого дипломата вызвали в МИД из-за публикации DW о митингах

Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Германии в России Беату Гжески из-за публикации Deutsche Welle (DW) в соцсетях, в которой, как посчитали в МИДе, содержится «прямой призыв в адрес жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях».
Обновлено в 11:48
Энергетика

Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн

Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская родила первенца

Чуть больше года назад поклонники Карины Разумовской с удивлением узнали, что она тайно вышла замуж за бывшего одноклассника, Егора Бурдина.
Обновлено вчера в 15:28
Политика

Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем

Обновлено в 12:21
Армия и оружие

СБУ заподозрила россиянина в подготовке диверсии на военном аэродроме

По данным СБУ, иностранец, проживал в Черкасской области, изготавливал самодельные взрывные устройства и проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 10:56
Политика

От Генпрокуратуры потребовали возбудить уголовное дело против Сталина

Бывший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры России Игорь Степанов потребовал возбуждения уголовного дела в отношении Иосифа Сталина.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес

Аллу Вербер похоронят в Торонто

По словам Ксении Собчак, 61-летняя фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер умерла в результате сепсиса, который случился на фоне продолжительной болезни.
Обновлено вчера в 13:25
Политика

Зеленский обещает провести земельную реформу на Украине

Земельная реформа на Украине должна быть проведена до конца 2019 года, заявил президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции, сообщает информагентство "Укринформ".
Обновлено в 06:14
Здоровье

В Татарстане запустили проект «Мобильные поликлиники»

Министерство здравоохранения Татарстана запустило проект «Мобильные поликлиники» для проведения диспансеризации сельского населения, сообщает ведомство.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие

Истребители США перехватили два российских бомбардировщика Ту-95

Обновлено в 12:40
Армия и оружие

Американский эсминец направился в Черное море

Обновлено в 12:10
Происшествия

Сторонники Атамбаева направляются в Бишкек

Сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева направляются из села Кой-Таш в Бишкек, сообщил корреспондент Sputnik Кыргызстан с места событий.
Обновлено в 12:26
Общество

Стала известна зарплата космонавтов в России

За один полет космонавт и инструктор получают до выхода на пенсию ежемесячную надбавку к окладу — 55%, за два полета — 75%, за три полета и более — 120%.
Обновлено в 08:52
Футбол

«Зенит» арендовал защитника «Енисея» Захарова

Пресс-служба «Енисея» на своей странице в «Твиттере» сообщила, что защитник команды Глеб Захаров продолжит карьеру в «Зените».
Обновлено в 11:32
Общество

В Подмосковье женщина родила третью двойню подряд

Обновлено в 09:35
Политика

Более 100 тысяч человек подписали петицию «Новой» с требованием прекратить дело о массовых беспорядках

Петицию «Новой газеты» с требованием прекратить уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК) против участников мирных акций протеста в Москве подписало более 100 тысяч человек.
Обновлено в 11:30
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Джовани Ло Чельсо
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, центральный полузащитник клуба «Реал Бетис» и сборной Аргентины. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и чемпионата мира 2018 года.
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