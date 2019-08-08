Футбол
«Тоттенхэм» арендовал Ло ЧельсоSoccer.ru 12:44
Полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо проведет сезон на правах аренды в «Тоттенхэме».
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«Тоттенхэм» арендовал Ло Чельсо с правом последующего выкупа за 60 млн фунтов
Bookmaker-ratings.ru12:58
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:49, Вашингтон
Происшествия
Киллер признался в причастности к убийству Михаила Круга
Член банды «Тверских волков» Александр Агеев признался, что участвовал в убийстве певца Михаила Круга, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском
Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, сообщили в Министерстве обороны.
Обновлено в 06:35
Общество
МЧС предупреждает о ливне и сильном ветре в Москве
Ливень и шквалистый ветер ожидаются в четверг вечером в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
Обновлено в 09:39
Политика
Власти Венесуэлы прервали переговоры с оппозицией
Как сообщалось, как минимум два раунда непрямых переговоров между властями Венесуэлы и представителями оппозиции прошли в мае текущего года в Осло при посредничестве правительства Норвегии, новый этап диалога начался в начале июля на Барбадосе.
Обновлено вчера в 21:23
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде во второй половине августа
Вторая половина месяца на Европейской части России окажется теплее первой. Об этом рассказали в пресс-службе Гидрометцентра.
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Киргизии берут штурмом дом бывшего президента Атамбаева
К дому бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который возглавлял страну с 2011 по 2017 годы, прибыл отряд спецназа, сообщила официальный представитель основанной бывшим главой государства Социал-демократической партии Кундуз Жолдубаева.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Футбол
Тун — Спартак 0:2 (Перерыв)
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:10
Политика
Артемий Лебедев объяснил свой пранк с «отъездом из России»
Видео, где дизайнер заявляет, что он был вынужден уехать из Москвы из-за того, что ситуация в стране сильно его беспокоит, Лебедев назвал глупым «пранком», который вышел из-под контроля.
Обновлено в 13:14
Футбол
«Астана» забила пять мячей чемпиону Мальты
"Астана" легко разобралась с "Валлеттой" из Мальты в матче третьего квалифай-раунда Лиги Европы - 5:1. Дубль оформил Рунар Сигурьонссон.
Обновлено в 11:56
Экономика
«Почта банк» откроет отделения в «Магните»
«Почта банк» после открытия отделений в магазинах «Пятерочка» начнет работать в сети «Магнит», проект в пилотном режиме запустят осенью в Челябинской, Ярославской и Костромской областях.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Общество
Жители Петербурга показали затопленные ливнем улицы
В Петербурге из-за проливного дождя в центральных и южных районах города затопило тротуары и перекрестки, вода также попала в вестибюль станции метро «Автово».
Обновлено в 13:38
Политика
Кличко сравнил кресло мэра Киева с электрическим стулом
Глава Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook сравнил кресло мэра с электрическим стулом, который он, тем не менее, не собирается покидать, чтобы у киевлян оставалась возможность выбирать власть в городе.
Обновлено в 11:57
Политика
Немецкого дипломата вызвали в МИД из-за публикации DW о митингах
Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Германии в России Беату Гжески из-за публикации Deutsche Welle (DW) в соцсетях, в которой, как посчитали в МИДе, содержится «прямой призыв в адрес жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях».
Обновлено в 11:48
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская родила первенца
Чуть больше года назад поклонники Карины Разумовской с удивлением узнали, что она тайно вышла замуж за бывшего одноклассника, Егора Бурдина.
Обновлено вчера в 15:28
Армия и оружие
СБУ заподозрила россиянина в подготовке диверсии на военном аэродроме
По данным СБУ, иностранец, проживал в Черкасской области, изготавливал самодельные взрывные устройства и проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 10:56
Политика
От Генпрокуратуры потребовали возбудить уголовное дело против Сталина
Бывший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры России Игорь Степанов потребовал возбуждения уголовного дела в отношении Иосифа Сталина.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
Аллу Вербер похоронят в Торонто
По словам Ксении Собчак, 61-летняя фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер умерла в результате сепсиса, который случился на фоне продолжительной болезни.
Обновлено вчера в 13:25
Политика
Зеленский обещает провести земельную реформу на Украине
Земельная реформа на Украине должна быть проведена до конца 2019 года, заявил президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции, сообщает информагентство "Укринформ".
Обновлено в 06:14
Здоровье
В Татарстане запустили проект «Мобильные поликлиники»
Министерство здравоохранения Татарстана запустило проект «Мобильные поликлиники» для проведения диспансеризации сельского населения, сообщает ведомство.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
Американский эсминец направился в Черное море
Обновлено в 12:10
Происшествия
Сторонники Атамбаева направляются в Бишкек
Сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева направляются из села Кой-Таш в Бишкек, сообщил корреспондент Sputnik Кыргызстан с места событий.
Обновлено в 12:26
Общество
Стала известна зарплата космонавтов в России
За один полет космонавт и инструктор получают до выхода на пенсию ежемесячную надбавку к окладу — 55%, за два полета — 75%, за три полета и более — 120%.
Обновлено в 08:52
Футбол
«Зенит» арендовал защитника «Енисея» Захарова
Пресс-служба «Енисея» на своей странице в «Твиттере» сообщила, что защитник команды Глеб Захаров продолжит карьеру в «Зените».
Обновлено в 11:32
Общество
В Подмосковье женщина родила третью двойню подряд
Обновлено в 09:35
Политика
Более 100 тысяч человек подписали петицию «Новой» с требованием прекратить дело о массовых беспорядках
Петицию «Новой газеты» с требованием прекратить уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК) против участников мирных акций протеста в Москве подписало более 100 тысяч человек.
Обновлено в 11:30