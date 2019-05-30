Футбол
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль», финал Лиги чемпионов, история Уго ЛьорисаЧемпионат 30 мая в 12:15
|2′
Мохамед Салах
|58′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
|62′
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
Харри Уинкс
Лукас Моура
|66′
Мусса Сиссоко
Эрик Дайер
|74′
Деле Алли
Фернандо Льоренте
|81′
|87′
Дивок Ориги
|90′
Садио Мане
Джо Гомес
|61%
|Владение мячом
|39%
|80%
|Процент точных передач
|63%
|4
|Удары в сторону ворот
|5
|8
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|8
|3
|Офсайды
|2
|8
|Угловые
|9
|6
|Отборы
|4
|5
|Фолы
|6
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Тоттенхэм
Расстановка 4‑5‑1
1
Льорис
2
Триппьер
4
Алдервейрелд
5
Вертонген
3
Роуз
23
Эриксен
15
Дайер
18
Льоренте
27
Моура
7
Сон Хын Мин
10
Кейн
13
Алиссон
66
Александер-Арнолд
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
14
Хендерсон
3
Фабиньо
7
Милнер
11
Салах
27
Ориги
12
Гомес
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
Сложный выбор на заре карьеры Уго Льорис родился на юго-востоке Франции, в тёплой и солнечной Ницце.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 17:59, Ашберн
Футбол
«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»
Обновлено в 17:27
Армия и оружие
AFP: при подрыве машины в Ракке погибли 10 человек
По меньшей мере 10 человек погибли в результате подрыва автомобиля в городе Ракка.
Обновлено в 17:04
Религия
Митрополит Иларион: протесты в Екатеринбурге инициирует оппозиция
За протестными акциями против строительства храма Св. Екатерины в Екатеринбурге стоят конкретные оппозиционные силы, заявил глава синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион 1 июня в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».
Обновлено в 09:33
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 19
Количество пострадавших в результате трех взрывов на предприятии "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 19 человек.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перестала скрывать лицо дочери
Звезда привыкла прятать лицо малышки за смайликами, но спортсмен не стал скрывать дочку. Кудрявцева решила поддержать инициативу мужа.
Обновлено в 14:38
Происшествия
При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек
При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Футбол
В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса
В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 миллиарда рублей
Банк обвиняет менеджеров в выводе активов и причинении ущерба на 282 миллиарда рублей. Промсвязьбанк попал под санацию ЦБ в конце 2017 года.
Обновлено вчера в 03:04
Гаджеты
Код доступа: Юлия Латынина
Смотрите несколько по YouTube «Эхо Москвы», смотрите нас по моему собственному YouTube «Латынина ТВ».
Обновлено в 16:24
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Наука
Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга
Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено вчера в 04:21
Происшествия
Аэропорт Шереметьево сообщил о задержке при выдаче багажа
Задержки с выдачей багажа пассажирам ряда рейсов зафиксированы в субботу в международном аэропорту Шереметьево в Москве.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Схему обмана клиентов в автосалонах раскрыл Роспотребнадзор
Сотрудники Свердловского Роспотребнадзора совершили контрольную закупку автомобиля в автосалоне и вскрыли при этом целую массу грубых нарушений прав покупателя.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Задержана бросившая двух детей в хостеле россиянка
Обновлено в 13:54
Происшествия
Капитана, управлявшего катером на Дунае, арестовали на месяц
Центральный окружной суд Буды в Будапеште задержал на месяц украинского капитана теплохода Viking Sygin.
Обновлено в 12:13
Политика
Зеленский вернул уволенного Порошенко детского омбудсмена
Обновлено в 10:14
Общество
Скончался французский философ Мишель Серр
Во Франции в возрасте 88 лет умер философ Мишель Серр.
Обновлено в 17:47
Политика
Российские аэропорты официально переименовали
Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, новые имена получили воздушные гавани 44 городов.
Обновлено вчера в 07:10
Политика
В Китае расследуют инцидент со службой международной доставки FedEx
В Китае намерены расследовать инцидент со службой доставки FedEx.
Обновлено в 13:44
Космос
NASA опубликовало рентгеновский снимок Вселенной
Обновлено вчера в 14:58
Политика
Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17
Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.
Обновлено вчера в 04:36
Армия и оружие
В Британии задержали 74 нелегала, пытавшихся пересечь Ла-Манш
Британские пограничники задержали в субботу утром 74 нелегальных мигранта, пытавшихся добраться до берегов Соединенного Королевства на лодках через пролив Ла-Манш, сообщило издание Independent.
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес
Бузова может разбогатеть на скандале с Собчак
Телеведущая и певица Ольга Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей.
Обновлено в 11:38
Гаджеты
Motorola оставит поклонников без настоящего флагманского смартфона
Скоро состоится презентация смартфона Moto Z4, который уже случайно оказался в продаже.
Обновлено в 12:30
Единоборства
Смит досрочно победил Густафссона, Ракич нокаутировал Мануву
В соглавном событии вечера проспект полутяжёлого веса Александар Ракич нокаутировал опытного Джимми Мануву уже в первом раунде.
Обновлено в 16:01
Политика
Луценко обвинил Россию в подготовке блокады украинской ГТС
Россия накопила в европейских хранилищах большие объемы газа на зиму, в связи с этим можно сделать вывод, что Москва намерена устроить блокаду украинских ГТС.
Обновлено в 16:00