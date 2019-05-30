Футбол

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль», финал Лиги чемпионов, история Уго ЛьорисаЧемпионат 30 мая в 12:15

Тоттенхэм — Ливерпуль
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Финал, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
2′
Мохамед Салах
58′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
62′
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
Харри Уинкс
Лукас Моура
66′
Мусса Сиссоко
Эрик Дайер
74′
Деле Алли
Фернандо Льоренте
81′
87′
Дивок Ориги
90′
Садио Мане
Джо Гомес
3 фото
Сложный выбор на заре карьеры Уго Льорис родился на юго-востоке Франции, в тёплой и солнечной Ницце.
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«Тоттенхэм» — «Ливерпуль», финал Лиги чемпионов, история Уго Льориса

Чемпионат30 мая в 12:15

Финал Лиги чемпионов. Полная готовность

LiveSport.ru29 мая в 18:26
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